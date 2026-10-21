El truco para que las papas al horno queden doradas, crocantes y no se peguen

La elección de una papa harinosa favorece un interior tierno y una superficie crujiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Con una buena distribución en la bandeja, calor suficiente y una capa fina de almidón, las papas al horno pueden quedar doradas, crocantes y sin adherirse a la superficie de cocción. La clave es controlar la humedad desde el lavado hasta el horneado.

Cómo hacer para que las papas al horno queden crocantes y doradas

La elección de la papa influye en el resultado. La Universidad Estatal de Kansas explica que las variedades con más almidón y menos humedad tienden a dar una textura más seca y esponjosa al cocinarse. Para buscar exterior crocante e interior tierno, conviene usar papas de pulpa harinosa o de uso general, antes que las muy cerosas.

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Una fuente amplia y sin tapa conserva mejor la textura crujiente al servir. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El corte también importa. Todas las piezas deben tener un tamaño parecido para que se cocinen al mismo ritmo. Cubos o gajos de unos 2 a 3 centímetros permiten que el calor llegue al centro sin que la superficie se queme antes de tiempo. Tras lavarlas, hay que secarlas con atención: el agua que queda en el exterior genera vapor y retrasa el dorado.

Otro paso útil es precalentar bien el horno y la bandeja. El horno debe estar a temperatura alta, entre 220℃ y 230℃ (428℉ y 446℉), según su potencia. La fuente caliente comienza a sellar la cara en contacto con el metal apenas se colocan las papas. Un aceite apto para horno, usado en cantidad moderada, ayuda a conducir el calor y favorece el color.

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El corte uniforme permite que todas las piezas se cocinen al mismo ritmo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para una cocción pareja, las papas deben disponerse en una única capa, con espacio entre ellas. Amontonarlas hace que liberen vapor en vez de asarse. Darlas vuelta una vez, cuando la base ya tomó color, permite dorar el otro lado sin romper la costra inicial.

Lavar las papas bajo agua corriente y cepillar la cáscara si se utilizará.

Secarlas por completo antes de condimentar.

Cortarlas de manera uniforme.

Mezclarlas con aceite, sal y los condimentos elegidos.

Hornearlas sin superponerlas y voltearlas a mitad de la cocción.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos recomienda enjuagar frutas y verduras bajo agua corriente y frotar los productos firmes, como las papas. No hace falta emplear jabón ni productos de limpieza, que pueden dejar residuos no aptos para consumo.

El secado completo reduce el vapor y facilita el dorado durante el horneado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo agregar fécula de maíz a las papas al horno

La fécula de maíz se incorpora después de secar las papas y antes de llevarlas a la bandeja. Su función es formar una película muy fina sobre la superficie: al recibir calor, esa capa contribuye a una corteza dorada.

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Un material educativo sobre ciencia de los alimentos señala que el almidón de maíz ayuda a lograr exteriores dorados y crocantes en preparaciones sometidas a aire caliente.

Una cantidad moderada de aceite favorece la transmisión del calor sin saturar la preparación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La proporción debe ser moderada para evitar un recubrimiento pastoso: una a dos cucharadas por cada kilogramo de papas suele alcanzar. Primero se mezclan los trozos con el aceite y condimentos; después se espolvorea la fécula y se revuelve hasta que cada pieza quede apenas cubierta. Si se forman grumos, conviene separarlos con las manos o agitar el recipiente.

No es necesario añadir mucha más grasa para obtener crocancia. El resultado depende de que la capa de almidón sea fina, de que las papas estén secas y de que el vapor pueda escapar durante la cocción. La sal puede agregarse antes del horneado para condimentar de forma uniforme o al final si se busca preservar una superficie todavía más seca.

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La fécula de maíz forma una capa fina que mejora la textura exterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El truco para que las papas al horno no se peguen

El recurso principal contra las papas pegadas es combinar una bandeja bien caliente con una superficie apenas aceitada. Puede usarse papel para horno o una lámina de silicona limpia, siempre que sea apta para la temperatura elegida.

Si se cocina directamente sobre metal, hay que cubrir de forma uniforme toda la base con una película de aceite y esperar unos minutos para que se caliente.

La distribución en una sola capa permite que el aire caliente circule entre los trozos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También hay que evitar mover las papas demasiado pronto. Al comienzo, la cara que toca la bandeja libera humedad; cuando se dora, se desprende con mayor facilidad. Una espátula ancha permite girarlas sin arrancar la costra. Si alguna se resiste, conviene esperar unos minutos antes de insistir.

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Al retirarlas, es preferible servirlas de inmediato. El vapor que queda atrapado en un recipiente profundo ablanda el exterior. Para conservar la textura, pueden pasar a una fuente amplia, sin tapa y sin apilarlas.