Receta de bizcocho marmolado de calabaza y chocolate, una merienda ideal para el otoño

Con la bajada de temperaturas propia del otoño, el mercado se llena de nuevos productos de temporada, desde setas hasta castañas o membrillo, delicias que encuentran su mejor momento en estas épocas del año. Una de las estrellas de la época otoñal es sin duda la calabaza, un vegetal lleno de sabor y propiedades nutricionales que, además, es perfecto para incluir en recetas dulces y saladas.
Porque, más allá de protagonizar platos principales y entrantes, esta hortaliza naranja es ideal para postres y meriendas como este bizcocho de chocolate y calabaza. Para prepararlo, no nos limitaremos a mezclar todos los ingredientes, sino que optaremos por un aspecto marmolado que mezcla el color naranja de la calabaza con el intenso tono del chocolate en un patrón diferente y atractivo.
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Receta de bizcocho marmolado de chocolate y calabaza
Este bizcocho se prepara con una masa de calabaza que se divide en 2 partes. Una se mezcla con chocolate fundido y después ambas masas se alternan en el molde para crear el efecto marmolado.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 1 hora y 40 minutos.
- Preparación activa: 25 minutos.
- Cocción: 40-45 minutos.
- Reposo y enfriado: 30 minutos.
Ingredientes
- 250 g de calabaza limpia
- 150 g de chocolate negro para postres
- 150 g de harina de repostería
- 100 g de azúcar moreno
- 4 huevos
- 75 ml de aceite de girasol
- 16 g de levadura química
- 1 cucharada de canela molida
- 1 pizca de sal
- Mantequilla y harina para preparar el molde
- Azúcar glas para decorar, opcional
Cómo hacer bizcocho marmolado de chocolate y calabaza, paso a paso
- Precalienta el horno a 180 ºC, con calor arriba y abajo.
- Pela la calabaza, retira las semillas y rállala. También puedes asarla y triturarla hasta obtener un puré espeso.
- Funde el chocolate troceado al baño maría o en el microondas. Si utilizas el microondas, caliéntalo en intervalos de 20 segundos y remueve cada vez.
- Unta un molde alargado con mantequilla. Espolvorea un poco de harina y sacude el exceso.
- Coloca los huevos en un bol. Bátelos hasta que aumenten de volumen.
- Añade el azúcar moreno poco a poco. Incorpora después el aceite en un hilo fino, sin dejar de batir.
- Mezcla aparte la harina, la levadura, la canela y la sal. Tamiza estos ingredientes sobre la preparación anterior.
- Incorpora la calabaza rallada o el puré frío. Mezcla con una espátula hasta obtener una masa uniforme.
- Divide la masa en 2 partes.
- Añade el chocolate fundido a una de las partes. Remueve hasta conseguir una mezcla homogénea.
- Vierte en el molde una parte de la masa de calabaza y, después, varias cucharadas de la masa de chocolate.
- Alterna las 2 masas hasta terminar. Pasa un palillo o la punta de un cuchillo por la mezcla con 2 o 3 movimientos suaves.
- No remuevas demasiado. Si mezclas en exceso, desaparecerá el contraste de colores.
- Hornea durante 40-45 minutos. Comprueba la cocción al pinchar el centro con una brocheta.
- Si la brocheta sale limpia o con algunas migas secas, retira el bizcocho del horno.
- Déjalo reposar 10 minutos dentro del molde. Después, desmóldalo sobre una rejilla y espera a que se enfríe por completo.
- Espolvorea con azúcar glas antes de servir, si lo deseas.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 8 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
Estimación aproximada por porción:
- Calorías: 420 kcal.
- Proteínas: 8 g.
- Hidratos de carbono: 48 g.
- Grasas: 23 g.
- Fibra: 4 g.
- Azúcares: 25 g.
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Conserva el bizcocho en un recipiente hermético a temperatura ambiente durante 2 días.
También puedes guardarlo en la nevera hasta 4 días. En ese caso, deja que repose unos minutos fuera antes de servirlo para que recupere una textura más tierna.
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Admite congelación durante 2 meses; mejor cortado en porciones y envuelto de forma individual.
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