Receta de bizcocho marmolado de calabaza y chocolate, una merienda ideal para el otoño

Bizcocho marmolado de calabaza y chocolate (Magnific)

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Con la bajada de temperaturas propia del otoño, el mercado se llena de nuevos productos de temporada, desde setas hasta castañas o membrillo, delicias que encuentran su mejor momento en estas épocas del año. Una de las estrellas de la época otoñal es sin duda la calabaza, un vegetal lleno de sabor y propiedades nutricionales que, además, es perfecto para incluir en recetas dulces y saladas.

Porque, más allá de protagonizar platos principales y entrantes, esta hortaliza naranja es ideal para postres y meriendas como este bizcocho de chocolate y calabaza. Para prepararlo, no nos limitaremos a mezclar todos los ingredientes, sino que optaremos por un aspecto marmolado que mezcla el color naranja de la calabaza con el intenso tono del chocolate en un patrón diferente y atractivo.

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Receta de bizcocho marmolado de chocolate y calabaza

Este bizcocho se prepara con una masa de calabaza que se divide en 2 partes. Una se mezcla con chocolate fundido y después ambas masas se alternan en el molde para crear el efecto marmolado.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora y 40 minutos. Preparación activa: 25 minutos. Cocción: 40-45 minutos. Reposo y enfriado: 30 minutos.



Ingredientes

250 g de calabaza limpia 150 g de chocolate negro para postres 150 g de harina de repostería 100 g de azúcar moreno 4 huevos 75 ml de aceite de girasol 16 g de levadura química 1 cucharada de canela molida 1 pizca de sal Mantequilla y harina para preparar el molde Azúcar glas para decorar, opcional

Cómo hacer bizcocho marmolado de chocolate y calabaza, paso a paso

Precalienta el horno a 180 ºC, con calor arriba y abajo. Pela la calabaza, retira las semillas y rállala. También puedes asarla y triturarla hasta obtener un puré espeso. Funde el chocolate troceado al baño maría o en el microondas. Si utilizas el microondas, caliéntalo en intervalos de 20 segundos y remueve cada vez. Unta un molde alargado con mantequilla. Espolvorea un poco de harina y sacude el exceso. Coloca los huevos en un bol. Bátelos hasta que aumenten de volumen. Añade el azúcar moreno poco a poco. Incorpora después el aceite en un hilo fino, sin dejar de batir. Mezcla aparte la harina, la levadura, la canela y la sal. Tamiza estos ingredientes sobre la preparación anterior. Incorpora la calabaza rallada o el puré frío. Mezcla con una espátula hasta obtener una masa uniforme. Divide la masa en 2 partes. Añade el chocolate fundido a una de las partes. Remueve hasta conseguir una mezcla homogénea. Vierte en el molde una parte de la masa de calabaza y, después, varias cucharadas de la masa de chocolate. Alterna las 2 masas hasta terminar. Pasa un palillo o la punta de un cuchillo por la mezcla con 2 o 3 movimientos suaves. No remuevas demasiado. Si mezclas en exceso, desaparecerá el contraste de colores. Hornea durante 40-45 minutos. Comprueba la cocción al pinchar el centro con una brocheta. Si la brocheta sale limpia o con algunas migas secas, retira el bizcocho del horno. Déjalo reposar 10 minutos dentro del molde. Después, desmóldalo sobre una rejilla y espera a que se enfríe por completo. Espolvorea con azúcar glas antes de servir, si lo deseas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación aproximada por porción:

Calorías: 420 kcal.

Proteínas: 8 g.

Hidratos de carbono: 48 g.

Grasas: 23 g.

Fibra: 4 g.

Azúcares: 25 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Conserva el bizcocho en un recipiente hermético a temperatura ambiente durante 2 días.

También puedes guardarlo en la nevera hasta 4 días. En ese caso, deja que repose unos minutos fuera antes de servirlo para que recupere una textura más tierna.

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Admite congelación durante 2 meses; mejor cortado en porciones y envuelto de forma individual.