México

Receta de café de olla tradicional con canela y piloncillo para estos fríos de temporada

Un café de olla recién hecho tiene el calorcito ideal para disfrutar en esta temporada del año

Una taza de cerámica con café negro humeante, granos de café, canela y un plato con panes dulces sobre una mesa de madera.
El rendimiento de 6 a 8 porciones depende directamente del tamaño de taza o jarrito que se use para servir. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El café de olla es una de las bebidas más famosas de México, con raíces que se remontan al siglo XIX, cuando trabajadores del campo y soldados durante la Revolución Mexicana lo preparaban en ollas de barro sobre fogatas para combatir el frío de la madrugada.

Su nombre proviene precisamente de ese recipiente de barro donde se cuece, una técnica que se mantiene hasta hoy porque el barro conserva mejor el calor y aporta un sabor terroso imposible de replicar con otros materiales.

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El piloncillo y la canela son un legado de la fusión entre ingredientes prehispánicos y las especias que llegaron con la colonia española.

Una mujer sostiene una taza de barro sobre una mesa de madera con un plato de chilaquiles, un huevo frito, salsa y un tenedor.
Los chilaquiles rojos o verdes se sugieren como acompañamiento matutino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta combinación convirtió al café común en una bebida con identidad propia, típica de los desayunos y las fiestas patronales.

Hoy el café de olla se sirve en jarritos de barro individuales durante reuniones, posadas decembrinas y cualquier reunión familiar donde el frío pida algo caliente y aromático.

Receta de café de olla tradicional con canela y piloncillo

El café de olla es una bebida caliente que se prepara hirviendo agua con piloncillo, canela y clavo de olor antes de añadir el café molido.

La técnica principal consiste en infusionar las especias primero, para que suelten todo su sabor, y agregar el café al final, dejándolo reposar sin hervirlo en exceso.

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Café de olla, bebida mexicana, canela, piloncillo, receta tradicional. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El uso de olla de barro, aunque recomendado, no es obligatorio para obtener un resultado aceptable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tradicionalmente se cocina en una olla de barro, que aporta un sabor terroso característico, aunque también puede prepararse en una olla convencional sin perder su esencia.

Tiempo de preparación

El tiempo total de esta receta es de 25 minutos aproximadamente.

  • Tiempo de preparación: 5 minutos.
  • Tiempo de cocción: 15 a 20 minutos.
  • Tiempo de reposo: 5 minutos.

Ingredientes

1. 2 litros de agua

2. 55 gramos de café molido (de grano grueso o medio)

3. 150 gramos de piloncillo (6 a 8 conos pequeños, o al gusto)

4. 1 raja de canela de 8 centímetros aproximadamente

5. 2 clavos de olor

Una jarra transparente con agua, un montón de café molido, trozos de piloncillo, varas de canela y clavos de olor sobre una mesa de madera.
Los clavos de olor (2 unidades) se agregan junto con la canela, antes de añadir el café. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer café de olla tradicional con canela y piloncillo, paso a paso

1. Vierte los 2 litros de agua en una olla de barro o una olla convencional.

2. Agrega el piloncillo, la canela y los clavos de olor.

3. Coloca la olla a fuego medio y deja calentar hasta que el piloncillo se disuelva por completo. Mueve ocasionalmente para evitar que el piloncillo se pegue al fondo.

4. Cuando el agua rompa el hervor, deja que las especias infusionen por 5 minutos más.

5. Agrega el café molido y revuelve una sola vez. Tip técnico: usa café de molienda gruesa o media, ya que la molienda fina atraviesa el colador y deja una textura arenosa.

Unas manos vierten café molido con una cuchara de madera en una olla de barro con agua caliente, trozos de piloncillo y ramas de canela.
La receta está pensada para prepararse en olla de barro, aunque se aclara que también funciona en olla convencional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

6. Baja el fuego al mínimo y deja hervir suavemente durante 3 a 5 minutos, sin dejar que hierva a borbotones. El café de olla nunca debe hervir con fuerza, solo debe soltar un hervor suave.

7. Apaga el fuego, tapa la olla y deja reposar 5 minutos para que el café se asiente en el fondo.

8. Cuela el café con un colador fino o un trapo de manta antes de servir. Sirve tomando el líquido de la parte superior, sin agitar el sedimento del fondo.

9. Se toma caliente en jarritos de barro individuales.

Infografía con ilustraciones que detallan los pasos, ingredientes y tiempos para elaborar café de olla en vasijas de barro.
La canela y el clavo de olor son las especias responsables del aroma característico de esta bebida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 6 a 8 porciones, dependiendo del tamaño de las tazas o jarritos utilizados.

Si esperas más comensales, puedes duplicar las cantidades de agua, piloncillo y especias manteniendo siempre la misma proporción.

Una taza de barro pintada con humo emergente junto a una rama de canela y un trozo cónico de piloncillo sobre una mesa de madera.
Se recomienda café de tueste medio y molienda gruesa para evitar sedimentos al colar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo importante es no alterar el balance entre dulzor y aroma, para que el café conserve su sabor tradicional sin importar cuánto prepares.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 70 kcal aproximadamente
  • Carbohidratos: 18 gramos
  • Azúcares: 16 gramos
  • Proteínas: 0.5 gramos
  • Grasas: 0 gramos
  • Sodio: 5 miligramos
Una jarra de barro humeante, un cuenco con café molido, granos de café, conos de piloncillo, ramas de canela y clavos de olor sobre una mesa.
El reposo de 5 minutos permite que el café se asiente antes de colarlo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El café de olla se disfruta mejor recién preparado y caliente. Si sobra, se puede conservar en refrigeración hasta por 2 días en un recipiente cerrado.

Para consumirlo, recalienta a fuego bajo sin dejar que hierva, ya que el sabor de las especias puede volverse amargo con el recalentamiento prolongado.

Café de olla, bebida mexicana, canela, piloncillo, receta tradicional. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Colar la bebida con un trapo de manta o colador fino evita que queden residuos en la taza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Con qué se acompaña tradicionalmente el café de olla?

Por la mañana, el café de olla suele servirse junto a unos chilaquiles verdes o rojos, huevos al gusto o un plato de frijoles refritos.

Esta combinación es típica de los desayunos rancheros en el centro y norte de México.

Manos sobre una mesa de madera sostienen un tenedor y un jarro de barro junto a un plato con huevos revueltos, tomate y una tortilla.
El café de olla se sirve tradicionalmente en jarritos de barro individuales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También es habitual acompañarlo con pan dulce recién horneado, como conchas, cuernitos o polvorones, sobre todo en las meriendas de la tarde.

Durante las noches o mañanas el café de olla también se sirve junto a tamales, pan de muerto de temporada, o buñuelos crujientes bañados en miel de piloncillo, una combinación clásica en las posadas decembrinas.

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