Ciencia

Científicos alertan que el ritmo de calentamiento del planeta se triplicó en medio siglo: siete indicadores clave tocaron niveles récord

Un reporte publicado en la revista BioScience determinó que la Tierra atraviesa una desestabilización profunda, impulsada por la acumulación térmica en los mares y el rápido deshielo en Groenlandia. Los detalles del documento

Vista aérea dividida entre un bosque verde con lagunas y un terreno árido con suelo agrietado, árboles secos y un incendio forestal con humo.
Una composición visual contrapone un bosque húmedo con vegetación densa frente a un terreno árido agrietado con un incendio forestal en el horizonte. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El planeta acumula calor a un ritmo sin precedentes. La atmósfera, los océanos y los casquetes de hielo muestran alteraciones que llevan a los científicos a describir el cambio climático como un diagnóstico del presente.

Las temperaturas globales baten récords año tras año, los glaciares pierden masa a velocidades nunca vistas y los fenómenos meteorológicos extremos (olas de calor, inundaciones, incendios forestales) se vuelven más frecuentes y más destructivos en todas las regiones del mundo.

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Un equipo de más de una decena de investigadores, coliderado por William Ripple, de la Universidad Estatal de Oregón, y Christopher Wolf, de Terrestrial Ecosystems Research Associates, recopiló y analizó estos datos en un informe publicado en la revista científica BioScience.

El trabajo actualiza un conjunto de “signos vitales planetarios”, que son 16 indicadores que miden el estado del sistema climático de la Tierra, y concluye que siete de ellos se encuentran en niveles récord.

Los siete indicadores en valores extremos son: las concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso, el contenido de calor oceánico, el nivel del mar, el grosor de los glaciares y la masa de hielo de Groenlandia, estos dos últimos en sus registros más bajos de la historia. Los autores alertan que el sistema climático de la Tierra se desestabiliza y que “no es una advertencia para el futuro, es un diagnóstico del presente”.

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El CO₂ alcanzó un máximo de 2 millones de años y el calentamiento acelera su ritmo

Vista aérea de un complejo industrial con múltiples chimeneas expulsando grandes nubes de humo sobre un río donde navegan barcazas, bajo un cielo anaranjado.
Una central industrial emite grandes columnas de humo sobre un río al atardecer, mostrando el impacto de las emisiones de gases de efecto invernadero en el medio ambiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe detalla que, en mayo de 2026, la concentración atmosférica de CO₂ superó las 428 partes por millón (ppm), una cifra aproximadamente un 50% superior a los niveles preindustriales.

Las ppm son una unidad que indica cuántas moléculas de dióxido de carbono existen por cada millón de moléculas de aire.

Según el estudio, este valor es el más alto en al menos 2 millones de años, dato que el documento respalda con información del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC). Los otros dos gases de efecto invernadero más relevantes, el metano y el óxido nitroso, también alcanzaron concentraciones récord en 2026, de acuerdo con los promedios del año hasta la fecha recopilados por los autores.

En el mismo sentido, la criosfera (la porción del planeta cubierta por hielo) muestra un deterioro marcado. El grosor de los glaciares y la masa de hielo de Groenlandia cayeron a sus valores más bajos en los registros.

En las últimas décadas, la capa de hielo de Groenlandia atravesó una serie de episodios de derretimiento intenso que multiplicaron por seis el volumen de agua de deshielo en los veranos extremos. La extensión mínima del hielo marino ártico y la masa de hielo de la Antártida también se ubican cerca de mínimos históricos.

Bloque masivo de hielo con una grieta vertical flota rodeado de pequeños fragmentos sobre el mar cerca de montañas.
Un iceberg tabular que presenta una grieta central flota entre fragmentos de hielo frente a las montañas del glaciar Petermann en Groenlandia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los hallazgos más alarmantes del reporte es la aparente aceleración del calentamiento global. De acuerdo con los datos recopilados por los autores, la tasa de calentamiento pasó de aproximadamente 0,05 °C por década entre 1880 y 1970 a 0,19 °C por década entre 1970 y 2010, y luego a 0,36 °C por década entre 2010 y 2024.

Esto significa que el ritmo al que sube la temperatura global se triplicó en poco más de medio siglo. Una de las explicaciones posibles es la reducción de los aerosoles contaminantes, partículas en suspensión que antes bloqueaban parte del calentamiento provocado por los gases de efecto invernadero.

Los océanos también muestran señales preocupantes. El contenido de calor oceánico y el nivel del mar alcanzaron máximos históricos, según datos preliminares citados en el documento. La expansión térmica del agua de mar (el aumento de volumen que experimenta el agua al calentarse) representa aproximadamente el 56% del aumento del nivel del mar observado en las últimas décadas. A su vez, las olas de calor marinas aumentaron en frecuencia e intensidad, con efectos directos sobre el blanqueamiento de corales y la alteración de ecosistemas.

La quema de combustibles fósiles alcanzó un récord pese al avance de las energías renovables

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Vista panorámica de un parque solar al atardecer, donde una gran cantidad de paneles fotovoltaicos captan la luz solar para producir electricidad renovable. La imagen resalta la importancia de la energía solar como alternativa sostenible y la expansión de tecnologías limpias en la matriz energética global. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio destaca una paradoja central: aunque las energías renovables crecen con rapidez, el consumo de combustibles fósiles también alcanzó un nuevo récord en 2025. Según los datos del informe, el petróleo creció un 1%, el carbón un 0,4% y el gas un 1,3%.

Las emisiones de CO₂ relacionadas con la energía superaron por primera vez los 41.000 millones de toneladas. Al mismo tiempo, el consumo de energía solar y eólica aumentó aproximadamente un 18% en 2025, pero las renovables aún representan una proporción mucho menor del consumo total que los combustibles fósiles.

En cuanto a los incendios forestales, la pérdida global de cobertura arbórea por fuego alcanzó los 10,8 millones de hectáreas en 2025, su tercer nivel más alto en los registros.

El documento señala que los incendios crean un ciclo de retroalimentación positiva: el fuego libera grandes cantidades de gases de efecto invernadero, lo que a su vez intensifica el calentamiento y favorece condiciones para más incendios.

El reporte también enumera una serie de eventos climáticos extremos ocurridos desde septiembre de 2025. Entre ellos, el huracán Melissa, de categoría 5, causó 95 muertes y más de USD 12.200 millones en daños en el Caribe. En Indonesia, lluvias monzónicas en noviembre de 2025 provocaron 708 muertes. En Europa, la ola de calor en junio de 2026 causó aproximadamente 14.000 muertes en exceso, según una estimación preliminar citada en el documento.

Las soluciones existen, pero la financiación para adaptación resulta insuficiente

Un paisaje antártico muestra hielo compacto en primer plano, un océano oscuro con múltiples icebergs flotantes y montañas nevadas bajo un cielo azul con nubes grises.
Un vasto paisaje antártico muestra glaciares imponentes desprendiéndose y flotando en el océano, reflejando un cielo cambiante, una cruda imagen de la vulnerabilidad del ecosistema polar ante el cambio climático. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pese al panorama adverso, el informe identifica señales positivas. Las fuentes de energía baja en carbono proporcionaron cerca del 43% de la generación eléctrica mundial en 2025. Por primera vez en más de un siglo de generación dominada por el carbón, las fuentes renovables (solar, eólica, hidroeléctrica y otras) superaron al carbón a nivel global. Además, la proporción de autos eléctricos nuevos vendidos alcanzó un récord en 2025.

Sin embargo, el documento subraya que la financiación para adaptación climática fue de aproximadamente USD 64.000 millones en 2024. Estos recursos, destinados a preparar a las comunidades para los impactos del cambio climático, quedan muy por debajo de los entre USD 310.000 y USD 365.000 millones anuales que los países en desarrollo necesitarán para 2035, según estimaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) referenciadas en el reporte.

El estudio también destaca la Conferencia de Santa Marta 2026 en Colombia, descrita como la primera cumbre global dedicada exclusivamente a la eliminación progresiva de los combustibles fósiles, con la participación de más de 50 naciones y 24 países firmantes. Los autores del informe concluyen que, si bien el progreso actual resulta insuficiente para estabilizar el sistema climático, las decisiones tomadas en los próximos años determinarán si las futuras generaciones heredan un planeta con un clima inestable o un mundo más resiliente y sostenible.

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