Dominicanos salieron a las calles para pedir mejoras en los servicios básicos del Cibao

Las organizaciones sociales convocaron a una jornada de protesta por 48 horas en el municipio de Salcedo. (Foto cortesía elCaribe)

Guardar

Las protestas de 48 horas convocadas en Salcedo, provincia Hermanas Mirabal, pusieron en el centro del debate la situación de obras y servicios que los movimientos comunitarios consideran pendientes desde hace años. La jornada contó con respaldo de comercios y con presencia de agentes policiales en distintos sectores de la ciudad.

La convocatoria fue mantenida por la Coalición de Movimientos Populares de Salcedo, que presentó peticiones a las autoridades ante problemas de infraestructura, saneamiento y recolección de residuos. Su vocero, Héctor Bloise, sostuvo que cerca del 90% de los establecimientos comerciales se sumó al paro durante su primer día.

PUBLICIDAD

El puente de La Caoba figura entre las obras pendientes

Una de las principales peticiones a las autoridades se refiere a la construcción del puente de La Caoba. De acuerdo con los organizadores, el inició de ese proyecto ocurrió hace cinco años, aunque la obra todavía no está terminada. La falta de esa infraestructura afecta los accesos viales y forma parte de los planteamientos expuestos durante la protesta.

También figura la paralización de los trabajos en la carretera de Palmarito. Los representantes de la coalición indicaron que las tareas llevan más de cuatro meses detenidas. La situación mantiene sin resolución una vía que las comunidades de la zona consideran necesaria para mejorar la conectividad.

PUBLICIDAD

Los problemas de movilidad y acceso aparecen entre las causas del paro. La protesta busca que las obras anunciadas o iniciadas tengan continuidad y que las autoridades establezcan plazos para su ejecución.

Los manifestantes denunciaron fallas en la red cloacal y la descarga de aguas residuales en el río local. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las peticiones incluyen otros servicios básicos

La jornada también incluyó solicitudes vinculadas con los servicios básicos. Los movimientos populares pidieron mejoras en la recolección de basura y señalaron el deterioro del sistema cloacal en la parte baja de la ciudad.

Según la coalición, las deficiencias en esa red provocan el vertido de aguas residuales al río, una situación que los manifestantes incorporaron a las peticiones dirigidas a las autoridades. El planteamiento reúne problemas de saneamiento urbano con la necesidad de mantener en condiciones los espacios públicos y los cursos de agua cercanos.

PUBLICIDAD

Las solicitudes específicas vinculadas con el suministro de agua potable o el servicio eléctrico estuvieron presentes en las movilizaciones realizadas en San Francisco de Macorís, en la vecina provincia Duarte, donde organizaciones sociales mencionaron interrupciones de energía, costos del servicio y dificultades para acceder al agua.

Las protestas de ambas provincias coincidieron en pedidos relacionados con el funcionamiento de servicios públicos, el costo de vida y la demora en obras comunitarias. En Salcedo, las peticiones se concentraron en infraestructura vial, residuos, drenaje sanitario y el tratamiento de aguas residuales.

Medios locales señalaron que los transportistas se sumaron al paro, argumentando que el precio del combustible se encuentra elevado, por lo que piden a las autoridades tomar nuevas medidas para proteger a la población dominicana. De forma inmediata las autoridades no se han pronunciado sobre la situación; sin embargo, se espera establecer diálogo entre ambas partes.

PUBLICIDAD