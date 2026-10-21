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Receta de espinacas con salsa blanca, rápida y fácil

Este tradicional plato verde rescata sabores familiares mediante una mezcla sencilla de hojas hervidas, manteca y leche tibia, rindiendo cuatro porciones nutritivas y livianas que pueden conservarse perfectamente refrigeradas durante tres jornadas

Cuenco con espinacas y salsa blanca con una cuchara, acompañado de pan tostado, un vaso con agua y un paño sobre una mesa de madera.
La comida se conserva hasta tres días en la heladera dentro de un recipiente hermético y desaconseja el congelador - (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Hay platos que no necesitan presentación porque viven en la memoria de todas las cocinas argentinas. Las espinacas con salsa blanca son ese acompañamiento que aparece en la mesa familiar cuando se busca algo rápido, nutritivo y reconfortante.

Esta guarnición acompaña desde siempre al pollo al horno, las milanesas o el pescado a la plancha.

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Receta de espinacas con salsa blanca

Se trata de una preparación que combina espinaca hervida y bien escurrida con una bechamel casera, esa salsa a base de manteca, harina y leche que le aporta cremosidad y un sabor suave. El resultado es un puré verde cremoso, perfumado con nuez moscada, que se arma en apenas dos sartenes y sin complicaciones.

Tiempo de preparación

El tiempo total ronda los 25 minutos. La preparación de los ingredientes (lavado y picado) lleva 5 minutos, mientras que la cocción de la espinaca y de la salsa blanca demanda otros 20 minutos.

Ingredientes

  • 1 kg de espinaca fresca (o 500 gr de espinaca congelada)
  • 3 cucharadas de manteca
  • 3 cucharadas de harina común
  • 500 cc de leche
  • 1 pizca de nuez moscada
  • Sal, a gusto
  • Pimienta negra, a gusto
  • 2 cucharadas de queso parmesano rallado (opcional)
Plato hondo con espinacas y salsa blanca junto a un tenedor, una servilleta, un vaso de agua y una copa de vino sobre una mesa de madera.
El tiempo total de elaboración demanda veinticinco minutos entre la preparación de ingredientes y la cocción - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer espinacas con salsa blanca, paso a paso

  1. Lavar bien las hojas de espinaca y quitar los tallos más gruesos.
  2. Hervir la espinaca en agua con sal durante 5 minutos, hasta que esté tierna.
  3. Escurrir muy bien, presionando con una cuchara para eliminar todo el exceso de agua. Este paso es clave: si queda líquido, la salsa se aguada.
  4. Picar la espinaca en trozos no muy chicos y reservar.
  5. En una sartén u olla chica, derretir la manteca a fuego medio, sin dejar que tome color.
  6. Agregar la harina de a poco y mezclar con cuchara de madera hasta formar una pasta lisa, sin grumos. Cocinar 1 minuto para quitarle el sabor a crudo.
  7. Retirar del fuego y añadir la leche fría de a poco, batiendo con batidor de mano para evitar grumos.
  8. Volver al fuego medio-bajo y cocinar sin dejar de revolver hasta que la salsa espese y rompa el hervor.
  9. Condimentar con sal, pimienta y nuez moscada.
  10. Incorporar la espinaca picada a la salsa blanca y mezclar bien hasta integrar.
  11. Cocinar 2 minutos más a fuego bajo para que tome temperatura pareja.
  12. Si se desea, espolvorear con queso parmesano rallado antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones como guarnición, o 2 porciones como plato principal liviano.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 180 kcal
  • Grasas: 13 gr
  • Carbohidratos: 10 gr
  • Proteínas: 6 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En la heladera, en un recipiente hermético, se conserva hasta 3 días. No se recomienda freezar porque la salsa blanca tiende a cortarse al descongelar. Para recalentar, usar fuego bajo y agregar un chorrito de leche si quedó muy espesa.

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