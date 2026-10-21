Receta de ensalada de pollo y garbanzos, rápida y fácil

Una ensalada fresca, completa y rápida combina pollo y garbanzos en una preparación lista en pocos minutos. El pollo aporta sabor y proteínas, mientras que los garbanzos suman una textura cremosa y poder de saciedad. La receta se completa con vegetales frescos y un aderezo simple de limón y aceite de oliva, que une los ingredientes y aporta un toque cítrico al plato.
La ensalada de pollo y garbanzos es una opción práctica para un almuerzo liviano, una cena rápida o una comida para llevar en un recipiente. Se prepara fría, no requiere horno y puede servirse inmediatamente después de combinar los ingredientes. Por eso, permite resolver una comida cotidiana con pocos pasos y sin una preparación prolongada.
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Este plato funciona como una alternativa para aprovechar pollo cocido que haya quedado de otra preparación. Al integrarlo con garbanzos, vegetales frescos y el aderezo de limón y aceite de oliva, esos ingredientes se convierten en un plato distinto, completo y fácil de preparar. La propuesta mantiene una base simple y admite organizar la preparación en poco tiempo.
La combinación reúne en un mismo plato el sabor del pollo, la textura de los garbanzos y la frescura de los vegetales. El aderezo acompaña la mezcla sin recargarla y permite servir la ensalada en el momento o guardarla en un recipiente para comer más tarde. Así, se presenta como una receta útil para distintas ocasiones, desde una comida rápida en casa hasta una opción para llevar.
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Receta de ensalada de pollo y garbanzos
Se trata de una ensalada fría preparada con pollo, garbanzos, vegetales frescos y un aderezo simple de limón y aceite de oliva. No requiere horno y puede servirse inmediatamente.
Tiempo de preparación
Preparación: 10 minutos
- Cocción: 0 minutos, si se utiliza pollo cocido
- Tiempo total: 10 minutos
Ingredientes
- 300 gr de pollo cocido, desmenuzado o cortado en cubos
- 1 taza de garbanzos cocidos, enjuagados y escurridos
- 1 tomate grande, cortado en cubos
- ½ morrón rojo, cortado en tiras finas
- ½ cebolla morada, cortada en pluma
- ½ pepino, cortado en cubos
- 2 cucharadas de perejil fresco, picado
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 1 cucharada de jugo de limón
- 1 cucharadita de mostaza
- Sal, a gusto
- Pimienta, a gusto
Cómo hacer ensalada de pollo y garbanzos, paso a paso
- Colocar el pollo cocido en un bowl amplio. Si está entero, desmenuzarlo o cortarlo en cubos parejos.
- Agregar los garbanzos, el tomate, el morrón, la cebolla morada y el pepino.
- Incorporar el perejil picado y mezclar con cuidado para no romper los garbanzos.
- En un recipiente pequeño, mezclar el aceite de oliva, el jugo de limón, la mostaza, la sal y la pimienta.
- Volcar el aderezo sobre la ensalada y mezclar hasta que todos los ingredientes queden bien condimentados.
- Dejar reposar 5 minutos antes de servir para que los sabores se integren.
- Servir fría o a temperatura ambiente.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 2 porciones abundantes o 3 porciones más pequeñas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Valores estimados para 2 porciones:
- Calorías: 430 kcal
- Grasas: 18 gr
- Carbohidratos: 35 gr
- Proteínas: 38 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
La ensalada puede conservarse en la heladera, dentro de un recipiente hermético, durante 2 días.
Para mantener mejor la textura, conviene guardar el aderezo por separado y agregarlo justo antes de servir. No se recomienda freezar, porque el tomate, el pepino y la cebolla pierden textura al descongelarse.
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