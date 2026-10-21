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Receta de ensalada de pollo y garbanzos, rápida y fácil

Una preparación fría y lista para servir, ideal para un almuerzo liviano o una cena rápida

Tenedor con un cubo de pollo, garbanzos, perejil, tomate y cebolla morada con gotas de aderezo, frente a un cuenco de ensalada.
La preparación demanda diez minutos en total y no requiere cocción ni uso de horno (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una ensalada fresca, completa y rápida combina pollo y garbanzos en una preparación lista en pocos minutos. El pollo aporta sabor y proteínas, mientras que los garbanzos suman una textura cremosa y poder de saciedad. La receta se completa con vegetales frescos y un aderezo simple de limón y aceite de oliva, que une los ingredientes y aporta un toque cítrico al plato.

La ensalada de pollo y garbanzos es una opción práctica para un almuerzo liviano, una cena rápida o una comida para llevar en un recipiente. Se prepara fría, no requiere horno y puede servirse inmediatamente después de combinar los ingredientes. Por eso, permite resolver una comida cotidiana con pocos pasos y sin una preparación prolongada.

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Este plato funciona como una alternativa para aprovechar pollo cocido que haya quedado de otra preparación. Al integrarlo con garbanzos, vegetales frescos y el aderezo de limón y aceite de oliva, esos ingredientes se convierten en un plato distinto, completo y fácil de preparar. La propuesta mantiene una base simple y admite organizar la preparación en poco tiempo.

La combinación reúne en un mismo plato el sabor del pollo, la textura de los garbanzos y la frescura de los vegetales. El aderezo acompaña la mezcla sin recargarla y permite servir la ensalada en el momento o guardarla en un recipiente para comer más tarde. Así, se presenta como una receta útil para distintas ocasiones, desde una comida rápida en casa hasta una opción para llevar.

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Receta de ensalada de pollo y garbanzos

Se trata de una ensalada fría preparada con pollo, garbanzos, vegetales frescos y un aderezo simple de limón y aceite de oliva. No requiere horno y puede servirse inmediatamente.

Cuenco con ensalada de pollo, garbanzos, pepino, tomate y pimiento junto a medio limón y un tenedor sobre una mesa de madera.
La ensalada combina pollo y garbanzos con vegetales en una preparación fría que aporta saciedad y proteínas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Preparación: 10 minutos

  • Cocción: 0 minutos, si se utiliza pollo cocido
  • Tiempo total: 10 minutos

Ingredientes

  • 300 gr de pollo cocido, desmenuzado o cortado en cubos
  • 1 taza de garbanzos cocidos, enjuagados y escurridos
  • 1 tomate grande, cortado en cubos
  • ½ morrón rojo, cortado en tiras finas
  • ½ cebolla morada, cortada en pluma
  • ½ pepino, cortado en cubos
  • 2 cucharadas de perejil fresco, picado
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 1 cucharada de jugo de limón
  • 1 cucharadita de mostaza
  • Sal, a gusto
  • Pimienta, a gusto

Cómo hacer ensalada de pollo y garbanzos, paso a paso

  1. Colocar el pollo cocido en un bowl amplio. Si está entero, desmenuzarlo o cortarlo en cubos parejos.
  2. Agregar los garbanzos, el tomate, el morrón, la cebolla morada y el pepino.
  3. Incorporar el perejil picado y mezclar con cuidado para no romper los garbanzos.
  4. En un recipiente pequeño, mezclar el aceite de oliva, el jugo de limón, la mostaza, la sal y la pimienta.
  5. Volcar el aderezo sobre la ensalada y mezclar hasta que todos los ingredientes queden bien condimentados.
  6. Dejar reposar 5 minutos antes de servir para que los sabores se integren.
  7. Servir fría o a temperatura ambiente.
Plato con trozos de pollo, garbanzos, pepino, tomate, pimiento y cebolla, junto a medio limón, aceite, mostaza y un tenedor sobre madera.
La lista de vegetales frescos incluye tomate, morrón rojo, cebolla morada, pepino y perejil picado (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 2 porciones abundantes o 3 porciones más pequeñas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Valores estimados para 2 porciones:

  • Calorías: 430 kcal
  • Grasas: 18 gr
  • Carbohidratos: 35 gr
  • Proteínas: 38 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La ensalada puede conservarse en la heladera, dentro de un recipiente hermético, durante 2 días.

Para mantener mejor la textura, conviene guardar el aderezo por separado y agregarlo justo antes de servir. No se recomienda freezar, porque el tomate, el pepino y la cebolla pierden textura al descongelarse.

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