Dos restaurantes argentinos fueron premiados en un prestigioso certamen de gastronomía

Los World Culinary Awards definieron sus ganadores mediante una votación online entre el público y profesionales del sector (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Dos restaurantes de Buenos Aires recibieron distinciones nacionales en la séptima edición de los World Culinary Awards 2026, una premiación internacional que reconoce establecimientos gastronómicos a nivel nacional, regional y mundial.

El Preferido de Palermo fue elegido mejor restaurante de la Argentina, mientras que Cantina (Retiro) recibió el premio a mejor restaurante de hotel del país. Los premios se entregaron en el Princess Grand Jamaica, mediante un sistema de votación online que combina la participación del público y de profesionales vinculados con la industria gastronómica.

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El Preferido de Palermo fue elegido mejor restaurante de la Argentina

El Preferido de Palermo fue elegido mejor restaurante de la Argentina en los World Culinary Awards 2026

El Preferido de Palermo ganó el premio Argentina’s Best Restaurant 2026, una categoría en la que competía con otros cinco establecimientos de Buenos Aires: Aramburu, Checkpoint Charlie, Mishiguene, Ness Buenos Aires y Parrilla Don Julio.

El resultado modificó el nombre del ganador respecto de la edición anterior. En 2025, el reconocimiento había quedado en manos de Aramburu. Parrilla Don Julio, por su parte, había obtenido la distinción nacional en 2023 y 2024.

Ubicado en Palermo, sobre la calle Jorge Luis Borges 2108, El Preferido funciona en una esquina que tuvo durante décadas la identidad de almacén y despacho de bebidas. El local abrió en 1952, aunque el edificio data de 1885. En 2019 comenzó una nueva etapa bajo la conducción de Pablo Rivero, dueño de Don Julio, y del cocinero Guido Tassi.

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El restaurante de la calle Jorge Luis Borges 2108 se impuso ante otros cinco nominados de Buenos Aires

La propuesta mantiene referencias a los bodegones porteños y concentra su carta en platos de tradición local, como milanesas, tortillas, embutidos y conservas. Entre sus preparaciones figura la milanesa de bife de chorizo, uno de los platos que menciona la Guía Michelin en su selección de restaurantes de Buenos Aires.

El premio distingue al restaurante dentro de una votación nacional, por lo que no equivale a una elección global entre todos los establecimientos participantes de los World Culinary Awards. El Preferido de Palermo obtuvo la mayor cantidad de votos válidos entre los seis nominados de la categoría argentina.

Cantina ganó el premio al mejor restaurante de hotel argentino

Cantina Cucina Italiana recibió el premio al mejor restaurante de hotel de la Argentina

La segunda distinción nacional fue para Cantina Cucina Italiana, el restaurante de Casa Lucía Meliá Collection, ubicado en Arroyo 841, en el barrio porteño de Retiro. El establecimiento fue reconocido como Argentina’s Best Hotel Restaurant 2026.

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Cantina superó en la votación a Alvear Grill, del Alvear Palace Hotel; Bistro M, del Park Hyatt Mendoza; Buono Italian Kitchen, del Sheraton Buenos Aires; Duhau Restaurant & Vinoteca, del Palacio Duhau-Park Hyatt Buenos Aires; Elena, del Four Seasons Hotel Buenos Aires; Restaurante Patagonia, del Llao Llao Resort, Golf & Spa; y St. Regis Restaurant, del Park Tower Hotel.

La nómina incluyó propuestas de Buenos Aires, Mendoza y Bariloche. El año anterior, el premio había sido para Elena, el restaurante del Four Seasons Hotel Buenos Aires.

El restaurante Cantina está ubicado dentro de Casa Lucía Meliá Collection, en el barrio porteño de Retiro

Cantina desarrolla una carta inspirada en las cantinas italianas, con antipasti, pastas, risottos, carnes y postres tradicionales. El restaurante inició en junio de 2026 una renovación de su propuesta gastronómica con asesoramiento del chef italiano Roberto Ottini.

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Entre los platos de la carta se encuentran ravioles de osobuco al Malbec, lasaña emiliana, risotto de azafrán y hongos, cotoletta alla milanese y tiramisú. El restaurante funciona dentro del edificio Mihanovich, una construcción histórica de la calle Arroyo que hoy alberga al hotel Casa Lucía.

Cómo se eligen los ganadores de los World Culinary Awards

Los World Culinary Awards reciben postulaciones de restaurantes, hoteles y destinos vinculados con la gastronomía. La organización revisa las candidaturas antes de definir las nóminas de cada categoría y, luego, habilita una instancia de votación online.

Para la edición 2026, la votación se realizó entre el 25 de junio y el 14 de agosto. Pueden participar consumidores y profesionales de la industria, aunque los votos de quienes acreditan su condición profesional tienen un valor doble frente a los emitidos por el público general.

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Los ganadores surgen de la cantidad de votos recibidos, no de una evaluación de inspectores anónimos, como ocurre en otras guías gastronómicas. Ese mecanismo explica que los World Culinary Awards combinen la elección del público con la participación de representantes del sector.

Los galardones forman parte de la misma organización que impulsa los World Travel Awards, creados en 1994. En su séptima edición, los reconocimientos nacionales para la Argentina quedaron en manos de dos restaurantes porteños con propuestas distintas: un espacio ligado a los clásicos de la cocina de Buenos Aires y otro orientado a recetas de raíz italiana dentro de un hotel de Retiro.

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