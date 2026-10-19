Tendencias

Receta de papas picantes al horno, rápida y fácil

La propuesta combina un kilo del tubérculo con pimentón, ajo en polvo, orégano, sal y pimienta, y se cocina hasta obtener una capa dorada y un interior tierno para servir

Gajos de papa al horno con queso, crema blanca y chiles picados en un plato hondo de cerámica, junto a dos recipientes con salsa roja.
Las papas picantes al horno constituyen una solución rápida para transformar un ingrediente cotidiano (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Las papas picantes al horno son una solución rápida para convertir un ingrediente cotidiano en una guarnición dorada, crocante y con mucho sabor.

Se sirven como acompañamiento de carnes, hamburguesas, milanesas o incluso como picada. El nivel de picor se puede ajustar con ají molido, pimentón picante o unas gotas de salsa picante.

PUBLICIDAD

Receta de papas picantes al horno

Se trata de papas cortadas en gajos, condimentadas con aceite, ají molido, pimentón y especias, y cocidas al horno hasta que queden doradas por fuera y tiernas por dentro.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 40 minutos.

  • Preparación: 10 minutos.
  • Cocción: 30 minutos.

Ingredientes

  • 1 kg de papas
  • 3 cucharadas de aceite
  • 1 cucharadita de ají molido
  • 1 cucharadita de pimentón picante
  • 1 cucharadita de ajo en polvo
  • 1 cucharadita de orégano seco
  • 1 cucharadita de sal
  • 0,5 cucharadita de pimienta negra
  • Opcional: 1 cucharada de perejil fresco picado
  • Opcional: 1 cucharadita de salsa picante
Un saco de arpillera con papas y tres cuencos de barro con especias en polvo y cucharas sobre una mesa de madera junto a una ventana.
La receta incluye papas, ají molido y pimentón picante, entre otros ingredientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer papas picantes al horno, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 220°C. Colocar una asadera dentro para que tome temperatura.
  2. Lavar bien las papas y cortarlas en gajos parejos. Se pueden pelar, aunque con cáscara quedan más crocantes y sabrosas.
  3. Secar las papas con un repasador limpio. Este paso ayuda a que se doren mejor.
  4. Colocar las papas en un bol y agregar el aceite, el ají molido, el pimentón picante, el ajo en polvo, el orégano, la sal y la pimienta.
  5. Mezclar hasta que todos los gajos queden bien cubiertos. No amontonar las papas, porque necesitan espacio para dorarse.
  6. Retirar la asadera caliente con cuidado, aceitarla ligeramente y distribuir las papas en una sola capa.
  7. Cocinar durante 20 minutos. Dar vuelta los gajos y continuar la cocción durante 10 minutos más, o hasta que estén dorados.
  8. Para lograr una superficie más crocante, dejar las papas 5 minutos adicionales en el horno con la temperatura alta.
  9. Retirar, agregar perejil fresco y servir calientes. Si se desea más picor, sumar salsa picante al momento de llevar a la mesa.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones como guarnición.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 245 kcal
  • Grasas: 11 g
  • Carbohidratos: 35 g
  • Proteínas: 4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las papas cocidas se pueden conservar en la heladera durante 3 días, dentro de un recipiente hermético.

Para recalentarlas, colocarlas en horno fuerte o freidora de aire durante 5 a 8 minutos. El microondas las ablanda.

También se pueden congelar una vez cocidas durante 1 mes, aunque pueden perder algo de crocante. Para recuperar textura, recalentarlas directamente en horno fuerte.

Temas Relacionados

Cocina en ArgentinaReceta de cocinaRecetas saladasNewsroom BUEÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un estudio detectó señales inmunitarias que podrían anticipar la enfermedad inflamatoria intestinal diez años antes

Un trabajo publicado en Gut y presentado en la reunión de la Sociedad Europea Unida de Gastroenterología, describió cambios previos a los síntomas en personas que luego fueron diagnosticadas con enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa

Un estudio detectó señales inmunitarias que podrían anticipar la enfermedad inflamatoria intestinal diez años antes

Receta de trufas proteicas de coco y yogur, rápida y fácil

La elaboración reúne un lácteo griego, avena, polvo de vainilla y ralladura sin azúcar; requiere diez minutos de trabajo, media hora de frío y rinde cerca de 12 unidades para conservar refrigeradas

Receta de trufas proteicas de coco y yogur, rápida y fácil

La milanesa napolitana argentina se ubicó entre las cinco mejores del mundo

El listado de TasteAtlas ubicó a la preparación porteña en el cuarto lugar y a la versión clásica nacional en el sexto, entre especialidades de Brasil, Japón, Ucrania, Austria e Italia

La milanesa napolitana argentina se ubicó entre las cinco mejores del mundo

Cinco posturas de yoga que activan el core mejor que los abdominales clásicos: ayudan a ganar fuerza, equilibrio y movilidad

Una guía para poner en práctica en casa y sumar variedad a la rutina, sin recurrir a las repeticiones tradicionales

Cinco posturas de yoga que activan el core mejor que los abdominales clásicos: ayudan a ganar fuerza, equilibrio y movilidad

Diseñan una torre de 20 metros que podría generar electricidad solar en la Luna: cómo funciona

Es un sistema de paneles desplegado verticalmente. Las claves de un proyecto clave para Blue Origin, la empresa fundada por Jeff Bezos

Diseñan una torre de 20 metros que podría generar electricidad solar en la Luna: cómo funciona

DEPORTES

El jugador de Los Leones Nicolás Keenan confirmó que serán padres con Rob Jetten, primer ministro de los Países Bajos

El jugador de Los Leones Nicolás Keenan confirmó que serán padres con Rob Jetten, primer ministro de los Países Bajos

El argentino Mattia Colnaghi correrá en un equipo de punta en la Fórmula 3: la intervención clave de Red Bull

La impactante revelación de una escudería en medio de su peor temporada en la historia de la Fórmula 1: “Perdimos dos años”

Una reconocida pareja del mundo del tenis anunció su separación: “Es la verdad más dura que he tenido que afrontar”

Insólito: una jueza se negó a detener una pelea, le pidió al boxeador que siga y a los pocos segundos decretó su derrota por KO

TELESHOW

El romántico mensaje de Abel Pintos a Mora Calabrese: “Te amamos con locura”

El romántico mensaje de Abel Pintos a Mora Calabrese: “Te amamos con locura”

“No tenés corazón”: el comentario de Marcela Kloosterboer a Celeste Cid que generó risas al hablar de sus hijos

El sorpresivo ida y vuelta de Lourdes Sánchez y Francisco Liotta que causó revuelo tras la ruptura con el Chato Prada

Por qué se canceló el show de Tini Stoessel en Miami, según la versión oficial del estadio: “Circunstancias imprevistas”

El doble festejo de Nicole Neumann: los 18 años de Indiana y el Día de la Madre en una celebración junto a su familia

INFOBAE AMÉRICA

Cómo funciona la mamografía sin radiación y sin dolor que se aplica en clínicas salvadoreñas

Cómo funciona la mamografía sin radiación y sin dolor que se aplica en clínicas salvadoreñas

Los subtipos de cáncer de mama que determinan el tratamiento y por qué el diagnóstico no es igual para todas las pacientes

“Una consulta oportuna y rápida puede cambiar la historia de la enfermedad”, oncóloga guatemalteca recomienda ampliamente la prevención

El costo de la energía para las empresas salvadoreñas subió 23% en un año, según datos del BCR

Honduras analiza construir cárcel con modelo similar al CECOT de El Salvador