Receta de papas picantes al horno, rápida y fácil

Las papas picantes al horno son una solución rápida para convertir un ingrediente cotidiano en una guarnición dorada, crocante y con mucho sabor.
Se sirven como acompañamiento de carnes, hamburguesas, milanesas o incluso como picada. El nivel de picor se puede ajustar con ají molido, pimentón picante o unas gotas de salsa picante.
PUBLICIDAD
Receta de papas picantes al horno
Se trata de papas cortadas en gajos, condimentadas con aceite, ají molido, pimentón y especias, y cocidas al horno hasta que queden doradas por fuera y tiernas por dentro.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 40 minutos.
- Preparación: 10 minutos.
- Cocción: 30 minutos.
Ingredientes
- 1 kg de papas
- 3 cucharadas de aceite
- 1 cucharadita de ají molido
- 1 cucharadita de pimentón picante
- 1 cucharadita de ajo en polvo
- 1 cucharadita de orégano seco
- 1 cucharadita de sal
- 0,5 cucharadita de pimienta negra
- Opcional: 1 cucharada de perejil fresco picado
- Opcional: 1 cucharadita de salsa picante
Cómo hacer papas picantes al horno, paso a paso
- Precalentar el horno a 220°C. Colocar una asadera dentro para que tome temperatura.
- Lavar bien las papas y cortarlas en gajos parejos. Se pueden pelar, aunque con cáscara quedan más crocantes y sabrosas.
- Secar las papas con un repasador limpio. Este paso ayuda a que se doren mejor.
- Colocar las papas en un bol y agregar el aceite, el ají molido, el pimentón picante, el ajo en polvo, el orégano, la sal y la pimienta.
- Mezclar hasta que todos los gajos queden bien cubiertos. No amontonar las papas, porque necesitan espacio para dorarse.
- Retirar la asadera caliente con cuidado, aceitarla ligeramente y distribuir las papas en una sola capa.
- Cocinar durante 20 minutos. Dar vuelta los gajos y continuar la cocción durante 10 minutos más, o hasta que estén dorados.
- Para lograr una superficie más crocante, dejar las papas 5 minutos adicionales en el horno con la temperatura alta.
- Retirar, agregar perejil fresco y servir calientes. Si se desea más picor, sumar salsa picante al momento de llevar a la mesa.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 4 porciones como guarnición.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 245 kcal
- Grasas: 11 g
- Carbohidratos: 35 g
- Proteínas: 4 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Las papas cocidas se pueden conservar en la heladera durante 3 días, dentro de un recipiente hermético.
Para recalentarlas, colocarlas en horno fuerte o freidora de aire durante 5 a 8 minutos. El microondas las ablanda.
También se pueden congelar una vez cocidas durante 1 mes, aunque pueden perder algo de crocante. Para recuperar textura, recalentarlas directamente en horno fuerte.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD