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8 ideas para aprovechar la vaselina más allá del cuidado personal

Un producto de uso cotidiano puede resolver pequeñas tareas de limpieza, conservación y reparación en distintos espacios del hogar

Ilustración en acuarela de unas manos sosteniendo un frasco abierto de vaselina sobre una mesa junto a un cepillo y una toalla.
La vaselina ofrece aplicaciones prácticas para limpiar, conservar y reparar distintos objetos del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La vaselina es un producto de uso habitual en el cuidado personal que también puede tener distintas aplicaciones en el hogar. Sus propiedades permiten proteger superficies, reducir la fricción y facilitar la limpieza, siempre que se utilice en pequeñas cantidades y se realice una prueba previa en un área poco visible.

Los consejos fueron recopilados por Martha Stewart, sitio especializado en tareas domésticas, a partir de las recomendaciones de Elena Navarro, especialista en limpieza y organización profesional, y Steve Corcoran, experto en cuidado de jardines. Estas aplicaciones no reemplazan las indicaciones de mantenimiento de cada producto o superficie.

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1. Una capa fina puede mejorar el aspecto del acero inoxidable

Mano que sostiene un paño blanco a cuadros azules para limpiar una superficie de acero inoxidable con pequeñas gotas de agua.
Una capa fina mejora el aspecto del acero inoxidable y reduce temporalmente las marcas de uso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Navarro aconsejó extender una película mínima con un paño suave sobre heladeras, lavavajillas o extractores de acero inoxidable. El propósito es recuperar brillo y dejar una barrera temporal contra huellas y salpicaduras.

Antes conviene revisar el manual del artefacto, porque algunos acabados requieren productos específicos. También debe retirarse el excedente para que no quede una capa grasosa.

2. Las herramientas limpias y lubricadas resisten el almacenamiento

Caja de herramientas abierta con dos llaves ajustables, una llave fija, tres destornilladores, una cinta métrica, dos alicates, un martillo y una linterna.
La jalea de petróleo protege las herramientas metálicas durante el almacenamiento y ayuda a prevenir el óxido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de guardar palas, azadas o tijeras de poda, Corcoran recomendó quitar tierra y restos vegetales y cubrir las partes metálicas con jalea de petróleo.

La capa limita el contacto con la humedad y puede prevenir el óxido. La Universidad de Minnesota indica limpiar los residuos, secar por completo las herramientas y aplicar luego un lubricante adecuado sobre el metal.

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3. Las marcas blancas en la madera admiten una prueba controlada

Mano rozando un rayón sobre una mesa de madera barnizada con varias marcas de profundidad variable.
Una prueba controlada permite tratar algunas marcas de agua y rayones superficiales en la madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para un anillo de agua o un rayón superficial, Navarro sugirió cubrir la zona y dejar actuar hasta el día siguiente; después, retirar con un paño limpio. El método busca que el aceite ocupe el área afectada por la humedad.

La prueba en una parte no visible es indispensable: una guía especializada sobre acabados de madera advierte que ciertos tratamientos pueden afectar el barniz y que algunas marcas requieren restauración.

4. La lubricación puntual puede eliminar el ruido de una bisagra

Puerta interior blanca cerrada con manija y bisagras metálicas, instalada entre paredes de tonos claros.
La lubricación puntual de una bisagra reduce la fricción y puede eliminar los chirridos de una puerta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fricción entre piezas metálicas suele causar el chirrido de una puerta. Navarro propuso aplicar una pequeña cantidad en el perno con un hisopo y abrir y cerrar varias veces. La consistencia espesa reduce el goteo de otros lubricantes. Si el ruido continúa, hay corrosión o la puerta está desalineada, corresponde revisar el herraje.

5. La película grasa ayuda a retirar salpicaduras de pintura

Vista desde arriba de unas piernas con pantalón blanco y zapatos marrones sobre un suelo manchado de pintura, junto a una bandeja y brochas.
La película grasa facilita la retirada de pequeñas salpicaduras de pintura en herrajes y superficies protegidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de pintar, puede ponerse una capa mínima sobre herrajes, placas de interruptores y otros sectores donde no se desea adherencia. Según Navarro, las gotas quedan sobre esa capa y se retiran con mayor facilidad.

La medida no sustituye la preparación del ambiente. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (APA) recomienda seguir las instrucciones de uso, guardado y descarte de pinturas, que pueden contener componentes peligrosos.

6. Los adhesivos de etiquetas pueden ablandarse antes de limpiar

Una persona usa un paño naranja para limpiar un frasco de vidrio con residuos de papel, junto a una botella y un cuenco con líquido.
La vaselina ablanda los restos adhesivos de etiquetas antes de completar la limpieza del material. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Navarro incluyó los restos pegajosos entre los usos posibles. Propuso cubrirlos, esperar 10 minutos y limpiar con un paño. La jalea de petróleo puede ayudar a descomponer el adhesivo sin solventes de olor fuerte. En plástico, pintura o madera, conviene probar antes y lavar el residuo final para evitar que la superficie quede resbaladiza.

7. Las roscas de las lámparas requieren una precaución eléctrica adicional

Hombre sobre una escalera metálica ajustando una bombilla blanca en un aplique de techo dentro de una habitación con sofá y planta.
La aplicación mínima en las roscas de las lámparas requiere desconectar previamente la corriente eléctrica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En exteriores, garajes o baños, la humedad puede dificultar la extracción de una lámpara. Navarro recomendó una cantidad reducida sobre la rosca antes de instalarla. La corriente debe estar desconectada y la lámpara, fría.

La Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de Estados Unidos aconseja apagar el circuito ante problemas de iluminación y consultar a un electricista calificado si existe un defecto.

8. Las manchas de maquillaje pueden tratarse antes del lavado

Mujer con suéter gris frente a un espejo de baño rodeada de brochas, frascos y paletas de sombras en un mesón de mármol.
Un tratamiento previo ayuda a desprender restos de maquillaje antes de lavar prendas y textiles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para restos de lápiz labial o base en almohadas, toallas o tapizados, Navarro propuso aplicar una pequeña cantidad, esperar unos minutos y absorber con un paño húmedo antes del lavado. El procedimiento apunta a desprender los aceites de los cosméticos. En telas delicadas o tapizados, se debe consultar la etiqueta de cuidado y evitar frotar para no extender la mancha.

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