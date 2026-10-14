Guía práctica para cocinar champiñones: 9 recetas fáciles y variadas

Nueve recetas con champiñones para preparar entradas, pastas, platos principales y opciones vegetarianas con ingredientes cotidianos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cada 14 de octubre se celebra el Día Mundial del Champiñón, una fecha que pone el foco en los hongos comestibles, su cultivo y sus múltiples usos en la cocina.

El champiñón es una de las variedades más habituales en verdulerías y supermercados: se adapta a salteados, salsas, rellenos, guarniciones y platos principales.

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Estas nueve recetas ofrecen formas concretas de incorporarlo al menú cotidiano.

1- Champiñones al ajillo con perejil

Champiñones al ajillo con perejil, una preparación rápida para servir como entrada, guarnición o sobre tostadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una opción simple para servir como entrada, guarnición o acompañamiento de tostadas.

Ingredientes

500 g de champiñones frescos

3 dientes de ajo

3 cucharadas de aceite de oliva

Perejil fresco picado

Sal y pimienta

Jugo de medio limón

Paso a paso

Limpiar los champiñones con papel de cocina húmedo y cortarlos en láminas o mitades. Calentar el aceite en una sartén amplia. Agregar el ajo picado y cocinar unos segundos, sin dejar que se dore demasiado. Sumar los champiñones y saltearlos a fuego alto durante 5 a 7 minutos. Condimentar con sal, pimienta, perejil y jugo de limón. Servir calientes.

2- Risotto cremoso de champiñones

Risotto cremoso de champiñones con arroz arborio, caldo de verduras, vino blanco y queso rallado (Imagen Ilustrativa Infobae)

El arroz absorbe el caldo de a poco y concentra el sabor de los hongos en cada cucharada.

Ingredientes

300 g de arroz arborio

400 g de champiñones

1 litro de caldo de verduras caliente

1 cebolla

100 ml de vino blanco

40 g de manteca

50 g de queso rallado

Aceite de oliva, sal y pimienta

Paso a paso

Picar la cebolla y cocinarla con aceite hasta que quede transparente. Incorporar los champiñones fileteados y cocinar hasta que pierdan parte de su líquido. Agregar el arroz y revolver durante un minuto. Verter el vino blanco y esperar a que se evapore. Sumar el caldo de a un cucharón por vez, mientras se revuelve. Cuando el arroz esté tierno, retirarlo del fuego. Añadir la manteca y el queso rallado. Mezclar y dejar reposar dos minutos antes de servir.

3- Pasta con salsa de champiñones y crema

Pasta con salsa de champiñones y crema, una opción práctica para resolver un almuerzo en pocos pasos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta resuelve un almuerzo rápido con ingredientes habituales de la cocina.

Ingredientes

400 g de pasta

350 g de champiñones

200 ml de crema de leche

1 cebolla pequeña

1 diente de ajo

Queso rallado

Aceite, sal y pimienta

Paso a paso

Hervir la pasta en abundante agua con sal y reservar media taza del agua de cocción. Saltear la cebolla y el ajo picados con un poco de aceite. Agregar los champiñones cortados y cocinar a fuego fuerte. Incorporar la crema de leche, sal y pimienta. Añadir un poco del agua de cocción si la salsa queda muy espesa. Mezclar la pasta con la salsa y terminar con queso rallado.

4- Tortilla de champiñones y queso

Tortilla de champiñones y queso con huevos, cebolla de verdeo y mozzarella o queso cremoso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los huevos y los hongos forman una combinación práctica para una cena liviana.

Ingredientes

6 huevos

250 g de champiñones

100 g de queso cremoso o mozzarella

1 cebolla de verdeo

1 cucharada de aceite

Sal y pimienta

Paso a paso

Cortar los champiñones en láminas y la cebolla de verdeo en rodajas finas. Saltear ambos ingredientes en una sartén con aceite durante 5 minutos. Batir los huevos con sal y pimienta. Sumar el queso cortado en cubos y los champiñones salteados. Volcar la mezcla en una sartén antiadherente. Cocinar a fuego bajo hasta que la base esté firme y, si preferís, terminá la cocción en el horno.

5- Pollo con champiñones y mostaza

Pollo con champiñones y mostaza, ideal para acompañar con puré, arroz blanco o ensalada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un plato principal que puede acompañarse con puré de papas, arroz blanco o ensalada.

Ingredientes

4 pechugas o muslos de pollo deshuesados

300 g de champiñones

1 cebolla

2 cucharadas de mostaza

200 ml de crema de leche

Aceite, sal y pimienta

Paso a paso

Condimentar el pollo con sal y pimienta. Dorarlo en una sartén con aceite y retirar. En la misma sartén, cocinar la cebolla picada y los champiñones. Agregar la mostaza y la crema de leche. Volver a incorporar el pollo. Cocinar a fuego bajo durante 12 a 15 minutos, hasta que la carne esté completamente cocida.

6- Champiñones rellenos al horno

Champiñones rellenos al horno con queso crema, tomate, queso rallado y orégano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los champiñones grandes funcionan como una base comestible para rellenos con queso, verduras o carne.

Ingredientes

12 champiñones grandes

150 g de queso crema

80 g de queso rallado

1 tomate pequeño

1 cucharada de pan rallado

Orégano, sal y pimienta

Paso a paso

Retirar los tallos de los champiñones y reservar los sombreros. Picar los tallos y el tomate. Mezclarlos con queso crema, queso rallado, pan rallado y orégano. Rellenar cada champiñón con la preparación. Colocarlos en una fuente aceitada. Hornear a 200 °C durante 15 minutos, hasta que el queso se funda.

7- Salteado de verduras y champiñones

Salteado de verduras y champiñones con zucchini, morrón, zanahoria y salsa de soja (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta preparación admite cambios según las verduras disponibles en la heladera.

Ingredientes

300 g de champiñones

1 zucchini

1 morrón rojo

1 zanahoria

1 cebolla

2 cucharadas de salsa de soja

Aceite y semillas de sésamo opcionales

Paso a paso

Cortar todas las verduras en tiras finas o cubos parejos. Calentar una sartén amplia o wok con aceite. Cocinar primero la zanahoria y la cebolla. Sumar el morrón, el zucchini y los champiñones. Saltear a fuego alto durante unos 6 minutos. Incorporar la salsa de soja y mezclar. Servir con arroz, fideos o semillas de sésamo por encima.

8- Pizza con champiñones, cebolla y mozzarella

Pizza con champiñones, cebolla y mozzarella, con los hongos salteados antes de llevarlos al horno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los champiñones aportan humedad, por lo que conviene cocinarlos brevemente antes de llevarlos a la masa.

Ingredientes

1 masa de pizza

200 g de salsa de tomate

250 g de mozzarella

250 g de champiñones

1 cebolla

Orégano y aceite de oliva

Paso a paso

Precalentar el horno a temperatura alta. Saltear los champiñones y la cebolla cortada en pluma durante pocos minutos. Extender la salsa de tomate sobre la masa. Distribuir la mozzarella, los champiñones y la cebolla. Espolvorear orégano y agregar un hilo de aceite de oliva. Hornear hasta que la masa esté dorada y el queso fundido.

9- Hamburguesas de champiñones y lentejas

Hamburguesas de champiñones y lentejas, una alternativa sin carne con avena, huevo y condimentos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una alternativa sin carne con una textura firme y sabor intenso.

Ingredientes

250 g de champiñones

1 taza de lentejas cocidas

1 cebolla

1 huevo

4 cucharadas de avena

Pimentón, sal y pimienta

Aceite

Paso a paso

Procesar o picar muy pequeños los champiñones, la cebolla y las lentejas. Saltear la cebolla y los champiñones hasta que reduzcan su líquido. Mezclar con las lentejas, el huevo, la avena y los condimentos. Dejar reposar la mezcla 15 minutos para que tome consistencia. Formar hamburguesas con las manos húmedas. Cocinarlas en sartén con poco aceite, unos 4 minutos por lado.