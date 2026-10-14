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Guía práctica para cocinar champiñones: 9 recetas fáciles y variadas

Desde salteados rápidos hasta risottos, pastas, rellenos y opciones sin carne, estas preparaciones muestran distintas maneras de incorporar este ingrediente

Ilustración en acuarela de hongos, ramitas de romero y granos de pimienta sobre una tabla de madera en un fondo de color beige.
Nueve recetas con champiñones para preparar entradas, pastas, platos principales y opciones vegetarianas con ingredientes cotidianos (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Cada 14 de octubre se celebra el Día Mundial del Champiñón, una fecha que pone el foco en los hongos comestibles, su cultivo y sus múltiples usos en la cocina.

El champiñón es una de las variedades más habituales en verdulerías y supermercados: se adapta a salteados, salsas, rellenos, guarniciones y platos principales.

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Estas nueve recetas ofrecen formas concretas de incorporarlo al menú cotidiano.

1- Champiñones al ajillo con perejil

Una cazuela de barro con champiñones al ajillo junto a una rebanada de pan, cubiertos y una copa de vino sobre una mesa de madera.
Champiñones al ajillo con perejil, una preparación rápida para servir como entrada, guarnición o sobre tostadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una opción simple para servir como entrada, guarnición o acompañamiento de tostadas.

Ingredientes

  • 500 g de champiñones frescos
  • 3 dientes de ajo
  • 3 cucharadas de aceite de oliva
  • Perejil fresco picado
  • Sal y pimienta
  • Jugo de medio limón

Paso a paso

  1. Limpiar los champiñones con papel de cocina húmedo y cortarlos en láminas o mitades.
  2. Calentar el aceite en una sartén amplia.
  3. Agregar el ajo picado y cocinar unos segundos, sin dejar que se dore demasiado.
  4. Sumar los champiñones y saltearlos a fuego alto durante 5 a 7 minutos.
  5. Condimentar con sal, pimienta, perejil y jugo de limón.
  6. Servir calientes.

2- Risotto cremoso de champiñones

Una mano remueve con una cuchara de madera un risotto dentro de una cazuela sobre un fogón de gas encendido.
Risotto cremoso de champiñones con arroz arborio, caldo de verduras, vino blanco y queso rallado (Imagen Ilustrativa Infobae)

El arroz absorbe el caldo de a poco y concentra el sabor de los hongos en cada cucharada.

Ingredientes

  • 300 g de arroz arborio
  • 400 g de champiñones
  • 1 litro de caldo de verduras caliente
  • 1 cebolla
  • 100 ml de vino blanco
  • 40 g de manteca
  • 50 g de queso rallado
  • Aceite de oliva, sal y pimienta

Paso a paso

  1. Picar la cebolla y cocinarla con aceite hasta que quede transparente.
  2. Incorporar los champiñones fileteados y cocinar hasta que pierdan parte de su líquido.
  3. Agregar el arroz y revolver durante un minuto.
  4. Verter el vino blanco y esperar a que se evapore.
  5. Sumar el caldo de a un cucharón por vez, mientras se revuelve.
  6. Cuando el arroz esté tierno, retirarlo del fuego.
  7. Añadir la manteca y el queso rallado. Mezclar y dejar reposar dos minutos antes de servir.

3- Pasta con salsa de champiñones y crema

Primer plano de pasta paccheri en un plato blanco, cubierta con salsa de setas, queso parmesano rallado y perejil fresco picado.
Pasta con salsa de champiñones y crema, una opción práctica para resolver un almuerzo en pocos pasos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta resuelve un almuerzo rápido con ingredientes habituales de la cocina.

Ingredientes

  • 400 g de pasta
  • 350 g de champiñones
  • 200 ml de crema de leche
  • 1 cebolla pequeña
  • 1 diente de ajo
  • Queso rallado
  • Aceite, sal y pimienta

Paso a paso

  1. Hervir la pasta en abundante agua con sal y reservar media taza del agua de cocción.
  2. Saltear la cebolla y el ajo picados con un poco de aceite.
  3. Agregar los champiñones cortados y cocinar a fuego fuerte.
  4. Incorporar la crema de leche, sal y pimienta.
  5. Añadir un poco del agua de cocción si la salsa queda muy espesa.
  6. Mezclar la pasta con la salsa y terminar con queso rallado.

4- Tortilla de champiñones y queso

Una tortilla rellena de champiñones y queso en un plato, con cubiertos, champiñones crudos y un vaso con vino sobre una mesa.
Tortilla de champiñones y queso con huevos, cebolla de verdeo y mozzarella o queso cremoso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los huevos y los hongos forman una combinación práctica para una cena liviana.

Ingredientes

  • 6 huevos
  • 250 g de champiñones
  • 100 g de queso cremoso o mozzarella
  • 1 cebolla de verdeo
  • 1 cucharada de aceite
  • Sal y pimienta

Paso a paso

  1. Cortar los champiñones en láminas y la cebolla de verdeo en rodajas finas.
  2. Saltear ambos ingredientes en una sartén con aceite durante 5 minutos.
  3. Batir los huevos con sal y pimienta.
  4. Sumar el queso cortado en cubos y los champiñones salteados.
  5. Volcar la mezcla en una sartén antiadherente.
  6. Cocinar a fuego bajo hasta que la base esté firme y, si preferís, terminá la cocción en el horno.

5- Pollo con champiñones y mostaza

Pechuga de pollo dorada cubierta con crema de champiñones y mostaza en grano junto a una porción de arroz pilaf sobre un plato oscuro.
Pollo con champiñones y mostaza, ideal para acompañar con puré, arroz blanco o ensalada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un plato principal que puede acompañarse con puré de papas, arroz blanco o ensalada.

Ingredientes

  • 4 pechugas o muslos de pollo deshuesados
  • 300 g de champiñones
  • 1 cebolla
  • 2 cucharadas de mostaza
  • 200 ml de crema de leche
  • Aceite, sal y pimienta

Paso a paso

  1. Condimentar el pollo con sal y pimienta.
  2. Dorarlo en una sartén con aceite y retirar.
  3. En la misma sartén, cocinar la cebolla picada y los champiñones.
  4. Agregar la mostaza y la crema de leche.
  5. Volver a incorporar el pollo.
  6. Cocinar a fuego bajo durante 12 a 15 minutos, hasta que la carne esté completamente cocida.

6- Champiñones rellenos al horno

Una mujer sentada a una mesa de madera come un champiñón relleno con tenedor junto a varias fuentes de comida y un vaso de agua.
Champiñones rellenos al horno con queso crema, tomate, queso rallado y orégano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los champiñones grandes funcionan como una base comestible para rellenos con queso, verduras o carne.

Ingredientes

  • 12 champiñones grandes
  • 150 g de queso crema
  • 80 g de queso rallado
  • 1 tomate pequeño
  • 1 cucharada de pan rallado
  • Orégano, sal y pimienta

Paso a paso

  1. Retirar los tallos de los champiñones y reservar los sombreros.
  2. Picar los tallos y el tomate.
  3. Mezclarlos con queso crema, queso rallado, pan rallado y orégano.
  4. Rellenar cada champiñón con la preparación.
  5. Colocarlos en una fuente aceitada.
  6. Hornear a 200 °C durante 15 minutos, hasta que el queso se funda.

7- Salteado de verduras y champiñones

Verduras salteadas, zanahorias, papas, champiñones, calabacita, receta saludable. - (Imagen Ilustrativa
Salteado de verduras y champiñones con zucchini, morrón, zanahoria y salsa de soja (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta preparación admite cambios según las verduras disponibles en la heladera.

Ingredientes

  • 300 g de champiñones
  • 1 zucchini
  • 1 morrón rojo
  • 1 zanahoria
  • 1 cebolla
  • 2 cucharadas de salsa de soja
  • Aceite y semillas de sésamo opcionales

Paso a paso

  1. Cortar todas las verduras en tiras finas o cubos parejos.
  2. Calentar una sartén amplia o wok con aceite.
  3. Cocinar primero la zanahoria y la cebolla.
  4. Sumar el morrón, el zucchini y los champiñones.
  5. Saltear a fuego alto durante unos 6 minutos.
  6. Incorporar la salsa de soja y mezclar.
  7. Servir con arroz, fideos o semillas de sésamo por encima.

8- Pizza con champiñones, cebolla y mozzarella

Pizza con tomate, cebolla, champiñones, mozzarella y albahaca. A su lado, harina, tomates, champiñones y hojas de albahaca sobre una tabla de madera.
Pizza con champiñones, cebolla y mozzarella, con los hongos salteados antes de llevarlos al horno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los champiñones aportan humedad, por lo que conviene cocinarlos brevemente antes de llevarlos a la masa.

Ingredientes

  • 1 masa de pizza
  • 200 g de salsa de tomate
  • 250 g de mozzarella
  • 250 g de champiñones
  • 1 cebolla
  • Orégano y aceite de oliva

Paso a paso

  1. Precalentar el horno a temperatura alta.
  2. Saltear los champiñones y la cebolla cortada en pluma durante pocos minutos.
  3. Extender la salsa de tomate sobre la masa.
  4. Distribuir la mozzarella, los champiñones y la cebolla.
  5. Espolvorear orégano y agregar un hilo de aceite de oliva.
  6. Hornear hasta que la masa esté dorada y el queso fundido.

9- Hamburguesas de champiñones y lentejas

Dos hamburguesas con queso, tomate y cebolla en platos de cerámica, junto a cestas con patatas fritas y un vaso sobre una mesa de madera.
Hamburguesas de champiñones y lentejas, una alternativa sin carne con avena, huevo y condimentos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una alternativa sin carne con una textura firme y sabor intenso.

Ingredientes

  • 250 g de champiñones
  • 1 taza de lentejas cocidas
  • 1 cebolla
  • 1 huevo
  • 4 cucharadas de avena
  • Pimentón, sal y pimienta
  • Aceite

Paso a paso

  1. Procesar o picar muy pequeños los champiñones, la cebolla y las lentejas.
  2. Saltear la cebolla y los champiñones hasta que reduzcan su líquido.
  3. Mezclar con las lentejas, el huevo, la avena y los condimentos.
  4. Dejar reposar la mezcla 15 minutos para que tome consistencia.
  5. Formar hamburguesas con las manos húmedas.
  6. Cocinarlas en sartén con poco aceite, unos 4 minutos por lado.

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