Guía práctica para cocinar champiñones: 9 recetas fáciles y variadas

Cada 14 de octubre se celebra el Día Mundial del Champiñón, una fecha que pone el foco en los hongos comestibles, su cultivo y sus múltiples usos en la cocina.
El champiñón es una de las variedades más habituales en verdulerías y supermercados: se adapta a salteados, salsas, rellenos, guarniciones y platos principales.
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Estas nueve recetas ofrecen formas concretas de incorporarlo al menú cotidiano.
1- Champiñones al ajillo con perejil
Una opción simple para servir como entrada, guarnición o acompañamiento de tostadas.
Ingredientes
- 500 g de champiñones frescos
- 3 dientes de ajo
- 3 cucharadas de aceite de oliva
- Perejil fresco picado
- Sal y pimienta
- Jugo de medio limón
Paso a paso
- Limpiar los champiñones con papel de cocina húmedo y cortarlos en láminas o mitades.
- Calentar el aceite en una sartén amplia.
- Agregar el ajo picado y cocinar unos segundos, sin dejar que se dore demasiado.
- Sumar los champiñones y saltearlos a fuego alto durante 5 a 7 minutos.
- Condimentar con sal, pimienta, perejil y jugo de limón.
- Servir calientes.
2- Risotto cremoso de champiñones
El arroz absorbe el caldo de a poco y concentra el sabor de los hongos en cada cucharada.
Ingredientes
- 300 g de arroz arborio
- 400 g de champiñones
- 1 litro de caldo de verduras caliente
- 1 cebolla
- 100 ml de vino blanco
- 40 g de manteca
- 50 g de queso rallado
- Aceite de oliva, sal y pimienta
Paso a paso
- Picar la cebolla y cocinarla con aceite hasta que quede transparente.
- Incorporar los champiñones fileteados y cocinar hasta que pierdan parte de su líquido.
- Agregar el arroz y revolver durante un minuto.
- Verter el vino blanco y esperar a que se evapore.
- Sumar el caldo de a un cucharón por vez, mientras se revuelve.
- Cuando el arroz esté tierno, retirarlo del fuego.
- Añadir la manteca y el queso rallado. Mezclar y dejar reposar dos minutos antes de servir.
3- Pasta con salsa de champiñones y crema
Esta receta resuelve un almuerzo rápido con ingredientes habituales de la cocina.
Ingredientes
- 400 g de pasta
- 350 g de champiñones
- 200 ml de crema de leche
- 1 cebolla pequeña
- 1 diente de ajo
- Queso rallado
- Aceite, sal y pimienta
Paso a paso
- Hervir la pasta en abundante agua con sal y reservar media taza del agua de cocción.
- Saltear la cebolla y el ajo picados con un poco de aceite.
- Agregar los champiñones cortados y cocinar a fuego fuerte.
- Incorporar la crema de leche, sal y pimienta.
- Añadir un poco del agua de cocción si la salsa queda muy espesa.
- Mezclar la pasta con la salsa y terminar con queso rallado.
4- Tortilla de champiñones y queso
Los huevos y los hongos forman una combinación práctica para una cena liviana.
Ingredientes
- 6 huevos
- 250 g de champiñones
- 100 g de queso cremoso o mozzarella
- 1 cebolla de verdeo
- 1 cucharada de aceite
- Sal y pimienta
Paso a paso
- Cortar los champiñones en láminas y la cebolla de verdeo en rodajas finas.
- Saltear ambos ingredientes en una sartén con aceite durante 5 minutos.
- Batir los huevos con sal y pimienta.
- Sumar el queso cortado en cubos y los champiñones salteados.
- Volcar la mezcla en una sartén antiadherente.
- Cocinar a fuego bajo hasta que la base esté firme y, si preferís, terminá la cocción en el horno.
5- Pollo con champiñones y mostaza
Un plato principal que puede acompañarse con puré de papas, arroz blanco o ensalada.
Ingredientes
- 4 pechugas o muslos de pollo deshuesados
- 300 g de champiñones
- 1 cebolla
- 2 cucharadas de mostaza
- 200 ml de crema de leche
- Aceite, sal y pimienta
Paso a paso
- Condimentar el pollo con sal y pimienta.
- Dorarlo en una sartén con aceite y retirar.
- En la misma sartén, cocinar la cebolla picada y los champiñones.
- Agregar la mostaza y la crema de leche.
- Volver a incorporar el pollo.
- Cocinar a fuego bajo durante 12 a 15 minutos, hasta que la carne esté completamente cocida.
6- Champiñones rellenos al horno
Los champiñones grandes funcionan como una base comestible para rellenos con queso, verduras o carne.
Ingredientes
- 12 champiñones grandes
- 150 g de queso crema
- 80 g de queso rallado
- 1 tomate pequeño
- 1 cucharada de pan rallado
- Orégano, sal y pimienta
Paso a paso
- Retirar los tallos de los champiñones y reservar los sombreros.
- Picar los tallos y el tomate.
- Mezclarlos con queso crema, queso rallado, pan rallado y orégano.
- Rellenar cada champiñón con la preparación.
- Colocarlos en una fuente aceitada.
- Hornear a 200 °C durante 15 minutos, hasta que el queso se funda.
7- Salteado de verduras y champiñones
Esta preparación admite cambios según las verduras disponibles en la heladera.
Ingredientes
- 300 g de champiñones
- 1 zucchini
- 1 morrón rojo
- 1 zanahoria
- 1 cebolla
- 2 cucharadas de salsa de soja
- Aceite y semillas de sésamo opcionales
Paso a paso
- Cortar todas las verduras en tiras finas o cubos parejos.
- Calentar una sartén amplia o wok con aceite.
- Cocinar primero la zanahoria y la cebolla.
- Sumar el morrón, el zucchini y los champiñones.
- Saltear a fuego alto durante unos 6 minutos.
- Incorporar la salsa de soja y mezclar.
- Servir con arroz, fideos o semillas de sésamo por encima.
8- Pizza con champiñones, cebolla y mozzarella
Los champiñones aportan humedad, por lo que conviene cocinarlos brevemente antes de llevarlos a la masa.
Ingredientes
- 1 masa de pizza
- 200 g de salsa de tomate
- 250 g de mozzarella
- 250 g de champiñones
- 1 cebolla
- Orégano y aceite de oliva
Paso a paso
- Precalentar el horno a temperatura alta.
- Saltear los champiñones y la cebolla cortada en pluma durante pocos minutos.
- Extender la salsa de tomate sobre la masa.
- Distribuir la mozzarella, los champiñones y la cebolla.
- Espolvorear orégano y agregar un hilo de aceite de oliva.
- Hornear hasta que la masa esté dorada y el queso fundido.
9- Hamburguesas de champiñones y lentejas
Una alternativa sin carne con una textura firme y sabor intenso.
Ingredientes
- 250 g de champiñones
- 1 taza de lentejas cocidas
- 1 cebolla
- 1 huevo
- 4 cucharadas de avena
- Pimentón, sal y pimienta
- Aceite
Paso a paso
- Procesar o picar muy pequeños los champiñones, la cebolla y las lentejas.
- Saltear la cebolla y los champiñones hasta que reduzcan su líquido.
- Mezclar con las lentejas, el huevo, la avena y los condimentos.
- Dejar reposar la mezcla 15 minutos para que tome consistencia.
- Formar hamburguesas con las manos húmedas.
- Cocinarlas en sartén con poco aceite, unos 4 minutos por lado.
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