9 tareas del hogar que conviene postergar durante los días de lluvia

La lluvia modifica las rutinas de limpieza y mantenimiento dentro y fuera del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las jornadas lluviosas modifican las condiciones de limpieza y mantenimiento del hogar. La humedad, superficies mojadas y mayor caudal de agua requieren postergar 9 tareas domésticas para evitar resultados deficientes, accidentes o un secado demasiado lento.

1. Lavar ropa puede elevar la humedad dentro de la vivienda

El lavado de ropa puede aumentar la humedad acumulada en los ambientes interiores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especialista en limpieza Alicia Sokolowski, consultada por el sitio especializado en tareas domesticas, Martha Stewart, aconseja dejar el lavado de ropa para un día seco cuando sea posible. El uso de un secarropas añade humedad al ambiente; si la situación se prolonga durante varios días de lluvia, esa acumulación puede convertirse en un inconveniente.

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda prevenir o reducir la humedad persistente y crecimiento microbiano en superficies interiores, ya que se asocian con síntomas respiratorios, alergias y asma.

2. Cortar el césped mojado deja un resultado irregular

El césped mojado dificulta un corte uniforme y puede dañar el suelo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El profesional de paisajismo Gene Caballero indicó al medio que el césped húmedo se agrupa y no se corta de manera uniforme. Además, una cortadora pesada puede dejar surcos sobre el suelo y el material mojado puede obstruir el equipo. La sugerencia es esperar a que el pasto se seque por completo y a que el rocío se haya evaporado.

3. Lavar los pisos durante el día puede ser contraproducente

La limpieza de los pisos pierde eficacia cuando ingresan objetos y animales mojados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los zapatos, paraguas y mascotas que ingresan mojados vuelven a ensuciar las superficies recién limpiadas. Jade Piper, profesional de limpieza citada por le medio, propone pasar el trapeador por la noche, cuando ya no haya tanto movimiento entre el exterior y la casa. Esta medida permite que el piso permanezca limpio por más tiempo.

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4. Quitar el polvo con aire húmedo reduce la eficacia

La humedad reduce la capacidad de retirar el polvo de muebles y superficies. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Julian Silva, especialista consultado por la publicación, explicó que la humedad favorece que el polvo se adhiera y se extienda sobre los muebles, en vez de desprenderse. En ese contexto, conviene reservar esta tarea para una jornada seca.

La recomendación se vincula con el control de la humedad interior, que la OMS identifica como una condición relevante para limitar el desarrollo de microorganismos.

5. Limpiar canaletas bajo la lluvia aumenta el riesgo de caída

Las canaletas mojadas incrementan el riesgo de caídas durante el trabajo en altura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La limpieza de canaletas requiere escaleras y trabajo en altura, dos factores que exigen posponer la tarea mientras las superficies estén mojadas. Andre Kazimierski, empresario del sector de mejoras y mantenimiento residencial, señaló que incluso los peldaños con buen agarre se vuelven resbaladizos con la lluvia.

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La Organización Internacional del Trabajo (OIT) advierte que no se debe subir por escaleras con peldaños resbaladizos y que estas deben usarse sobre una superficie estable y nivelada.

6. Lavar ventanas exteriores exige esperar a que dejen de gotear

Las ventanas exteriores requieren superficies secas y apoyos firmes para su limpieza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las ventanas y marcos exteriores permanecen mojados durante y después de la precipitación, por lo que limpiarlos no ofrece condiciones adecuadas.

Como ocurre con las canaletas, el acceso mediante una escalera requiere que el suelo esté firme y que los elementos de apoyo no tengan humedad. La OIT también recomienda mantener libres de obstáculos las áreas situadas en la parte superior e inferior de las escaleras.

7. Usar el lavavajillas puede sumar caudal a redes combinadas

El uso intensivo del lavavajillas puede aumentar el caudal en redes de desagüe combinadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El lavavajillas aporta aguas residuales al sistema de desagüe. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos explica que las redes combinadas transportan por una misma tubería las aguas residuales y la escorrentía de lluvia.

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Durante lluvias intensas, ese volumen puede superar la capacidad del sistema y ocasionar desbordes. Por eso, Sokolowski recomienda realizar las tareas que requieren mucha agua cuando la lluvia haya cesado, si las condiciones locales lo permiten.

8. Limpiar el baño requiere ventilación suficiente

La limpieza profunda del baño necesita una ventilación suficiente para evitar la humedad persistente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los espejos pueden empañarse con mayor rapidez y las mamparas de la ducha tardan más en secarse durante un día lluvioso. Piper aconsejó esperar a contar con circulación de aire antes de realizar una limpieza profunda.

La OMS señala que una ventilación adecuada forma parte de las medidas de prevención frente a la humedad y el moho en interiores.

9. Lavar alfombras y tapizados prolonga el tiempo de secado

Las alfombras y los tapizados tardan más en secarse durante los días lluviosos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sokolowski recomendó evitar la limpieza profunda de alfombras, tapizados, colchones y otras superficies absorbentes cuando hay elevada humedad. El secado lento puede favorecer olores y la aparición de moho, según la especialista.

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Para esas tareas, proponen elegir días secos y de baja humedad, con posibilidad de abrir las ventanas o utilizar ventiladores. En días de lluvia, las prioridades pueden ordenarse de esta forma:

Posponer las tareas con escaleras hasta que el suelo y las superficies estén secos.

Reducir, cuando sea viable, los usos intensivos de agua en zonas con redes de desagüe combinadas.

Favorecer la ventilación antes de limpiar materiales que absorben agua.

Reservar las labores de exterior para cuando haya visibilidad y condiciones de apoyo seguras.