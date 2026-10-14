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Se filtra audio atribuido a Fernando Cerimedo en el que llama “tibios e idiotas” a ministros bolivianos

Una grabación atribuida al exasesor presidencial y al diputado de oposición Alejandro Reyes, se escucha a Cerimedo insultar a integrantes del gabinete de Rodrigo Paz

Fernando Cerimedo durante su audiencia de medidas cautelares en Santa Cruz de la Sierra el 21 de agosto de 2026. REUTERS/Ipa Ibanez
Fernando Cerimedo durante su audiencia de medidas cautelares en Santa Cruz de la Sierra el 21 de agosto de 2026. REUTERS/Ipa Ibanez
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Este martes salió a la luz en Bolivia un nuevo audio atribuido al consultor argentino Fernando Cerimedo, exasesor del presidente Rodrigo Paz, y al diputado de oposición Alejandro Reyes. En una presunta llamada telefónica entre ambos, se escuchan críticas a integrantes del gabinete de Gobierno, referencias a reuniones con el primer mandatario y propuestas para responder a los bloqueos de carreteras que afectaron al país entre mayo y junio.

En la grabación de casi siete minutos, difundida por medios bolivianos, una voz atribuida a Cerimedo califica de “idiotas” y “tibios” a algunos ministros, quienes, según su versión, no respaldaban las decisiones que consideraba necesarias para enfrentar las protestas que paralizaron carreteras durante varias semanas y provocaron problemas de abastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos.

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Yo no voy a arriesgar mi carrera profesional para estar al lado de unos tibios”, se escucha decir al consultor argentino, quien también expresa su “frustración” por la influencia del entonces ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, sobre el jefe de Estado. “Entra el idiota de Lupo o entra algún idiota de estos ministros y le cambia la ecuación”, afirma.

El exministro de la Presidencia, José Luis Lupo, durante una conferencia de prensa en la puerta del Palacio de Gobierno. Fue aludido por Cerimedo en el audio difundido este martes.
El exministro de la Presidencia, José Luis Lupo, durante una conferencia de prensa en la puerta del Palacio de Gobierno. Fue aludido por Cerimedo en el audio difundido este martes.

En el audio, Cerimedo sostiene que recomendó al presidente Paz actuar antes de que la confrontación con las organizaciones que pedían su renuncia dejara víctimas mortales. “O nos caemos por inútiles o nos caemos por muertos”, se le escucha decir en el audio en el que también se plantea la posibilidad de declarar un estado de excepción y desplegar una operación militar para intervenir las carreteras bloqueadas.

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El entonces asesor presidencial también afirmó que Paz le habría pedido guiarlo para adoptar medidas similares a las del presidente salvadoreño Nayib Bukele e implementar políticas duras en materia de seguridad. “A mí el Presidente me dice: ‘ayúdame y bukelizame’. Yo trabajé con Bukele en la primera gestión”, sostiene la voz atribuida a Cerimedo.

Hasta la publicación de esta nota, no se había establecido de forma independiente la autenticidad del audio. Si embargo ya tuvo repercusiones políticas: la representante de Unidad Nacional, Elizabeth Reyes, informó la expulsión de la bancada del diputado Reyes que supuestamente tuvo la conversación con Cerimedo y la presentación de una denuncia ante la comisión de ética de la Cámara Baja.

Rodrigo Paz con camisa azul camina junto a Fernando Cerimedo en un pasillo con piso de madera y ventanales
Rodrigo Paz camina junto a su asesor Fernando Cerimedo en la Casa Grande del Pueblo antes de una entrevista virtual con un medio internacional. (Manuel Seoane.)

En tanto, el ministro de Obras Públicas y uno de los principales hombres de confianza del jefe de Estado, Mauricio Zamora, señaló que “no ve nada malo” en las actuaciones del Gobierno frente a las protestas sociales de mayo y junio. “El presidente ha sido claro: diálogo por el bien de la población, no veo nada malo en nuestras actuaciones. Nada de ser tibio ni ser fuerte, es un tema de accionar bien en favor de Bolivia”, afirmó.

Zamora también dejó en manos de la Fiscalía las conclusiones sobre las investigaciones que involucran a Cerimedo, acusado de tentativa de feminicidio, enriquecimiento ilícito, usurpación de funciones y encubrimiento del narcotráfico, entre otros presuntos delitos.

El exasesor presidencial enfrenta estos procesos legales en la cárcel de Chonchocoro, donde cumple detención preventiva por 180 días tras ser arrestado el 17 de agosto, sospechoso de haber ordenado un ataque armado contra su expareja, la operadora política Nadia Beller.

Desde que estalló el escándalo, se han difundido una serie de acusaciones y grabaciones que involucran al exasesor presidencial con casos de corrupción que salpican incluso a la familia del primer mandatario, en particular a su esposa María Elena Urquidi.

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