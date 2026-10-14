A los 87 años, Ralph Lauren volvió a Nueva York con una propuesta de sastrería y romanticismo

Ralph Lauren celebró sus 87 años con la presentación de su colección femenina primavera-verano 2027 en Nueva York (REUTERS/Caitlin Ochs)

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Ralph Lauren cumple 87 años este 14 de octubre con una colección reciente que vuelve a situar su nombre en el centro de la conversación de moda.

El diseñador estadounidense presentó en Nueva York su propuesta femenina para la primavera-verano 2027, una pasarela en la que la sastrería, el contraste entre códigos masculinos y femeninos y una paleta contenida funcionaron como síntesis de un lenguaje construido durante casi seis décadas.

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Nacido en el Bronx en 1939 como Ralph Lifshitz, Lauren fundó su compañía en 1967 con una línea de corbatas anchas. Desde entonces, transformó una idea de estilo asociada al deporte, la vida universitaria estadounidense y una elegancia de raíces británicas en una marca reconocible a escala global.

Su carrera no quedó limitada a la ropa: el universo de Ralph Lauren abarcó campañas publicitarias, decoración, fragancias, restaurantes y una imagen cultural que convirtió al polo en uno de los emblemas más visibles del sector.

El diseñador estadounidense fundó su empresa en 1967 a partir de una línea de corbatas anchas (REUTERS/Caitlin Ochs)

La colección primavera-verano 2027 recuperó la sastrería desde una mirada romántica

La presentación más reciente, realizada en Manhattan en el marco del calendario de la moda de Nueva York, mostró cómo el diseñador continúa revisando sus propios códigos sin desprenderse de ellos.

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La colección se apoyó en blanco, azul marino y tonos neutros, con prendas que alternaron chaquetas estructuradas, camisas de corte preciso, vestidos ceñidos y faldas ligeras.

El planteo combinó corbatas, chalecos y pantalones de inspiración masculina con piezas de caída fluida. Las flores aplicadas en gran formato, los boleros con plumas y el denim tratado aportaron contraste a un conjunto dominado por líneas sobrias.

La reciente pasarela en Manhattan utilizó un escenario blanco y depurado para concentrar la atención en la construcción de las prendas (REUTERS/Caitlin Ochs)

La colección propuso una actualización del romanticismo a partir de siluetas sensuales y referencias a la sastrería clásica.

La puesta también se alejó de los grandes decorados que suelen acompañar las presentaciones de la firma. En un espacio blanco y depurado, las modelos aparecieron desde puertas del mismo color, de modo que la atención permaneció sobre la construcción de las prendas.

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Esa decisión reforzó una de las claves de la marca: presentar ropa pensada para circular fuera de la pasarela y adaptarse a distintos momentos de uso.

La propuesta de moda combinó la sastrería clásica de inspiración masculina con vestidos fluidos, apliques florales y prendas en denim (REUTERS/Caitlin Ochs)

Ralph Lauren convirtió la construcción de un estilo de vida en su principal legado

El aporte de Lauren a la industria está ligado a su capacidad para convertir referencias diversas en un relato coherente. En sus primeras décadas, la marca tomó elementos de la indumentaria ecuestre, de los clubes universitarios de la costa este de Estados Unidos y de una cierta imagen cinematográfica de las vacaciones. El resultado fue un guardarropa basado en blazers, camisas Oxford, tejidos, vaqueros, prendas de cuero y vestidos de noche.

El logotipo del jugador de polo se convirtió en uno de los símbolos más reconocibles de la moda estadounidense, aunque la influencia de la firma excede ese emblema.

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Lauren construyó una propuesta que asoció la ropa con escenarios y aspiraciones: una casa de campo, una costa veraniega, un partido de polo o una cena formal. La marca desarrolló esos códigos en líneas de lujo, colecciones más accesibles y categorías para hombres, mujeres y niños.

A los 87 años, Ralph Lauren mantiene su influencia en la moda, el diseño y la cultura estadounidense (REUTERS/Caitlin Ochs)

El diseñador también tuvo una relación sostenida con el cine. Su vestuario para The Great Gatsby, estrenada en 1974, ayudó a consolidar la asociación entre su nombre y una visión estilizada de los años veinte. Más tarde, sus prendas aparecieron en producciones como Annie Hall, mientras que su estética continuó influyendo en diseñadores, editoriales y consumidores interesados en prendas de larga duración.

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La moda actual pone en valor los códigos que la firma instaló décadas atrás

El regreso de tendencias vinculadas con el estilo universitario, la estética ecuestre, los tonos tierra y la sastrería relajada volvió a colocar varios de esos códigos en circulación. Sin embargo, la propuesta actual de la casa no se limita a reproducir el archivo. En las últimas temporadas, las colecciones incorporaron proporciones más libres, materiales con textura y una convivencia mayor entre prendas formales e informales.

La compañía mantiene una estructura empresarial controlada por la familia, con la participación de David Lauren en áreas estratégicas (REUTERS/Caitlin Ochs)

En la pasarela de primavera-verano 2027, esa convivencia se expresó en la combinación de trajes con accesorios florales, vaqueros desgastados junto a piezas de acabado más formal y transparencias utilizadas de manera medida. El diálogo entre prendas clásicas y detalles contemporáneos sostiene la vigencia de la firma ante un mercado marcado por cambios rápidos.

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La actualidad de Ralph Lauren también se explica por la continuidad de una estructura empresarial que mantiene el control de su identidad visual. La compañía conserva al fundador como figura creativa y como referencia pública, mientras sus hijos, entre ellos David Lauren, tienen funciones en áreas estratégicas del grupo.

La firma convirtió al jugador de polo en su emblema global y diversificó su presencia en la gastronomía, la decoración y la perfumería (REUTERS/Alessandro Garofalo/File Photo)

Esa combinación permitió que la marca acompañara las transformaciones del consumo y de la comunicación digital sin abandonar sus signos más reconocibles.

A los 87 años, el diseñador mantiene su lugar dentro del calendario de Nueva York

La presencia de Lauren en la Semana de la Moda de Nueva York confirma que el calendario no se articula solo alrededor de nombres emergentes.

Actrices como Viola Davis, Cynthia Erivo y Ariana DeBose asistieron al desfile en la Semana de la Moda de Nueva York (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las grandes casas históricas mantienen un papel relevante cuando consiguen renovar su propuesta y sostener una conversación con públicos de distintas generaciones.

En el desfile estuvieron invitadas como Viola Davis, Cynthia Erivo y Ariana DeBose, una señal de la proyección cultural que aún conserva la firma.

A sus 87 años, Ralph Lauren llega a un nuevo aniversario con una identidad definida y una colección que mira hacia la próxima temporada.

El trabajo de Ralph Lauren en el cine incluyó la creación del vestuario para la película The Great Gatsby en 1974 (REUTERS/Shannon Stapleton)

La propuesta presentada en Manhattan deja planteada la continuidad de un método: volver a prendas conocidas, modificar sus proporciones y llevarlas a un contexto en el que el estilo personal pesa tanto como las tendencias.

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