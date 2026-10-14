Desde el aeropuerto hasta el reclamo formal: qué hacer ante valijas demoradas

Las conexiones concentran una parte importante de las incidencias con el equipaje facturado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Perder de vista una valija al aterrizar no siempre significa que se haya extraviado de forma definitiva. La mayor parte del equipaje facturado llega con su pasajero o se recupera en las horas posteriores. Pero las escalas ajustadas, interrupciones operativas y picos de demanda en vuelos internacionales elevan el riesgo de demoras.

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) estima que el 99,5% de las piezas de equipaje llega junto a su dueño y que la mayoría de los casos con incidencias se resuelve en 48 horas. Aun así, la entidad registró 33,4 millones de valijas mal gestionadas en 2024, equivalentes a 6,3 por cada 1.000 pasajeros.

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La mayoría de las valijas llega junto a su dueño o se recupera en las horas posteriores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las conexiones concentran una parte relevante de las incidencias

El tránsito de una valija empieza al facturarla: recibe una etiqueta con los datos del vuelo, pasa por controles y sistemas de clasificación y, luego, se carga en la aeronave. Cada traslado entre vuelos añade un punto de posible falla. Según la IATA, el 41% de los problemas con equipaje ocurre durante las conexiones.

Rich Leary, gerente sénior de programas de aviación de la firma de ingeniería HNTB, explicó a The Washington Post que los inconvenientes suelen concentrarse en los puntos de transferencia. El tiempo disponible para descargar, clasificar y volver a cargar las valijas puede reducirse ante retrasos, cambios de puerta o una conexión breve.

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La IATA señala que el equipaje mal gestionado abarca demoras, daños, pérdidas y sustracciones. La organización atribuye buena parte de la mejora de los últimos años a los sistemas de seguimiento y a su Resolución 753. Establece el registro del equipaje en momentos clave, entre ellos la aceptación, la transferencia, la carga y la llegada.

Los sistemas de seguimiento registran el equipaje durante las etapas clave del traslado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El volumen de pasajeros y el clima elevan la presión operativa

A modo de ejemplo, las fechas de mayor movimiento en Estados Unidos exigen más trabajo de clasificación y transporte en menos tiempo. Josh Koebert, científico de datos e investigador, indicó al diario estadounidense que diciembre, enero y julio son los meses con más equipaje mal gestionado en su análisis de 2024 y 2025. Las tormentas invernales y el incremento de viajes durante las fiestas pueden alterar las operaciones aeroportuarias.

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Este patrón coincide con la advertencia de la IATA de que las disrupciones operativas y la congestión aérea afectan la transferencia de valijas cuando los tiempos de conexión son limitados.

Las escalas breves aumentan el riesgo de demoras durante la transferencia entre vuelos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pasajero no controla esas variables, pero puede reducir la exposición si prioriza un vuelo directo o deja un margen suficiente entre tramos cuando debe hacer escala.

Antes de viajar, también conviene retirar etiquetas y códigos de barras de vuelos anteriores. Así se evita que identificadores viejos interfieran con la lectura automática. Sacar fotos del exterior de la valija y de su contenido permite describirla con precisión y respalda un eventual reclamo.

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Las temporadas de mayor movimiento elevan la presión sobre las operaciones aeroportuarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hacer antes de facturar y al detectar una demora

La preparación puede limitar las consecuencias de una demora. La recomendación es mantener en el equipaje de cabina documentos, medicamentos, objetos de valor y una muda de ropa. Si viaja más de una persona, distribuir prendas entre distintas valijas reduce el impacto de que una pieza no llegue.

Elegir trayectos sin escala cuando sea posible.

Evitar conexiones demasiado cortas, sobre todo en aeropuertos de gran movimiento.

Conservar el comprobante de equipaje y fotografiar la etiqueta de facturación.

Revisar el estado de la valija mediante las herramientas de seguimiento que ofrezca el transportista, si están disponibles.

Guardar los recibos de gastos razonables que cause la demora.

Si el equipaje no aparece en la cinta, la IATA aconseja presentar el reporte de equipaje faltante en el área de retiro antes de salir del aeropuerto. El informe debe incluir los datos de contacto y descripción detallada de la pieza. También es importante pedir y conservar el número de referencia del caso.

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Las fotografías de la valija y de su contenido respaldan un eventual reclamo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La normativa internacional contempla daños, pérdidas y demoras

En los viajes internacionales, el marco aplicable puede depender de los países y del contrato de transporte. La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) explica que el Convenio de Montreal responsabiliza al transportista por los daños vinculados con la destrucción, pérdida o deterioro del equipaje facturado.

Mientras está bajo su custodia, y también contempla daños por demora, salvo que pruebe haber adoptado las medidas razonables para evitarlos.

El equipaje de cabina permite conservar documentos, medicamentos y objetos esenciales. (Imagen ilustrativa Infobae)

La OACI informa que, desde el 28 de diciembre de 2024, el límite actualizado para reclamos de equipaje bajo ese convenio es de 1.519 derechos especiales de giro por pasajero, sujeto a la prueba del daño y a las condiciones del caso.

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¿Qué ocurre en los vuelos internos?

Las reglas para vuelos internos pueden variar según cada país.

Por eso, tras realizar el reporte en el aeropuerto, corresponde consultar las condiciones del billete y el procedimiento de reclamo del transportista.