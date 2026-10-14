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Cómo mantener los pisos limpios y secos en días de humedad

Las lluvias, las filtraciones y la condensación favorecen la acumulación de agua en los ambientes y elevan el riesgo de resbalones dentro de la vivienda

Una persona con pantalón blanco y camiseta morada utiliza una mopa sobre un suelo de madera junto a un mueble blanco.
La limpieza de los pisos reduce el agua acumulada durante los días de humedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los días de humedad exigen una limpieza de pisos que reduzca el agua acumulada, barro y riesgo de resbalones. La prioridad es retirar la suciedad sin dejar una película húmeda que tarde en secarse.

La humedad y los residuos vuelven inseguras las superficies de paso

El agua que entra en las suelas, los paraguas o las salpicaduras de la cocina y el baño se mezcla con polvo y tierra. Esa combinación puede dejar zonas resbaladizas, sobre todo en accesos, pasillos y áreas de uso frecuente.

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Infografía con ilustraciones de una persona limpiando un piso, una escoba, una ventana abierta, recuadros informativos y el logotipo de Infobae.
Las filtraciones y la condensación recurrente requieren una reparación en el origen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) advierten que los derrames, la lluvia y alfombras flojas son causas habituales de resbalones, tropiezos y caídas. También recomiendan limpiar de inmediato los materiales que vuelven lisa una superficie y comprobar que las alfombras queden extendidas y sin pliegues.

Antes de pasar el trapo o el lampazo, conviene barrer o aspirar la tierra seca. Así se evita arrastrar el barro por toda la casa y se identifica dónde hay agua acumulada. En los sectores con humedad visible, como la entrada o el baño, es preferible actuar por zonas y dejar una vía seca para circular.

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Una mujer con camisa vaquera azul y jeans barre el suelo de madera de una sala de estar con un cepillo rojo. Hay un sofá y una mesa de centro detrás.
El barro y la tierra seca aumentan el riesgo de resbalones en las zonas de paso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El barrido previo y mopa bien escurrida evitan que el piso quede pegajoso

La limpieza durante jornadas húmedas debe usar la menor cantidad de agua compatible con el tipo de revestimiento. Un paño o mopa apenas húmedo permite retirar la suciedad y acorta el tiempo de secado.

El exceso de detergente también puede dejar residuos: por eso hay que respetar la dilución y las indicaciones del producto apto para cada superficie. Una rutina ordenada puede incluir estos pasos:

  1. Barrer el polvo, arena y barro seco, en especial cerca de puertas y balcones.
  2. Secar en el momento las huellas mojadas, los derrames y el agua que dejan los paraguas.
  3. Limpiar tramos pequeños con el lampazo escurrido, desde la parte más limpia hacia la más sucia.
  4. Renovar el agua cuando se vea turbia para no redistribuir la suciedad.
  5. Esperar a que cada sector se seque antes de volver a transitarlo.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
La mopa bien escurrida acelera el secado de las superficies interiores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los CDC recomiendan mantener los pisos limpios y secos, disponer de materiales absorbentes cerca de áreas donde puede caer agua y usar señalización preventiva cuando una superficie permanece mojada.

Aunque esas pautas se elaboraron para centros de salud, ofrecen criterios aplicables en el hogar, como despejar los pasos y contener la humedad en su punto de origen.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las alfombras y los felpudos saturados pueden convertirse en obstáculos dentro de la vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada revestimiento necesita un contacto limitado con el agua

Las baldosas cerámicas y de baño suelen requerir atención frecuente porque acumulan agua y residuos de jabón. Después de limpiarlas, retirar los charcos con una escobilla o paño seco disminuye el tiempo en que permanecen resbaladizas.

En mármol y granito, corresponde elegir un limpiador apto para piedra y evitar productos ácidos o abrasivos que puedan afectar el acabado.

Los pisos de madera necesitan todavía menos humedad: un paño bien escurrido y el secado inmediato ayudan a limitar la exposición al agua.

Las alfombras y felpudos de acceso merecen una revisión diaria. Deben absorber la humedad sin deslizarse ni enrollarse en los bordes. Si están saturados, hay que retirarlos para que se sequen o reemplazarlos temporalmente. Una alfombra empapada pierde su función y puede convertirse en otro obstáculo.

Una persona vestida de gris y pantalones oscuros rocía un líquido de una botella pulverizadora blanca sobre una alfombra 'WELCOME' y el suelo frente a una puerta de madera.
Cada tipo de revestimiento necesita una cantidad de agua adecuada para su mantenimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ventilar y reparar filtraciones impide que el problema persista

La limpieza resuelve el agua de la superficie, pero no una fuente constante de humedad. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) señala que controlar la humedad es la medida central para prevenir el moho. Aconseja secar las áreas afectadas por agua en un plazo de 24 a 48 horas, cuando sea posible.

También indica que la humedad relativa interior debería mantenerse por debajo del 60%, con un rango ideal de 30% a 50%. Abrir ventanas o puertas puede favorecer la circulación de aire cuando las condiciones exteriores lo permiten. En baños y cocinas, los extractores o la ventilación posterior a la ducha y la cocción ayudan a evacuar vapor.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La ventilación ayuda a reducir el vapor acumulado en baños y cocinas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) vincula la humedad y el moho en los edificios con un mayor riesgo de síntomas respiratorios y asma. Por lo que recomienda prevenir o corregir esos problemas.

Si aparecen filtraciones, condensación recurrente o moho, la medida de fondo es localizar y reparar el origen del agua. Mantener las zonas de paso despejadas, secas y con buena ventilación permite que la limpieza cotidiana sea más segura durante los períodos de humedad.

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