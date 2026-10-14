La Comisión de Migrantes del Congreso define cinco candidatos para dirigir Consejo Nacional del Migrante de Guatemala antes del relevo de sus autoridades

La Comisión de Migrantes del Congreso de Guatemala definió la lista final de candidatos para dirigir Conamigua. (Congreso de la República de Guatemala)

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La Comisión de Migrantes del Congreso de Guatemala definió el martes 13 de octubre una nómina de cinco candidatos para dirigir el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, Conamigua, antes de que concluya el período de sus actuales autoridades ese mismo día.

El pleno legislativo deberá elegir al próximo secretario y subsecretario de la entidad encargada de coordinar y supervisar las acciones estatales de protección, atención, asistencia y auxilio para migrantes guatemaltecos y extranjeros en el país.

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Los cinco nombres seleccionados fueron Raúl Eduardo Berrios Ramírez quien busca la reelección, José David Prado Vásquez, Ana Marleni Gutiérrez, Luis Enrique Arévalo Girón y Diego Santamarina Cárdenas.

La lista será entregada a la Dirección Legislativa para su traslado al pleno, en una sesión que deberán establecer la Junta Directiva y la Instancia de Jefes de Bloque.

La decisión se tomó después de dos rondas de votación entre los integrantes de la comisión, presidida por el diputado Edgardo Ramírez. El legislador sostuvo que la nómina cumplió los plazos y requisitos previstos por la ley y que los cinco aspirantes fueron incluidos por decisión del pleno de la sala de trabajo.

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“Estamos cumpliendo con los plazos y los requisitos establecidos por la Ley, para trasladar al Pleno del Congreso la lista de cinco aspirantes para ocupar el puesto de secretario y subsecretario de Conamigua. La Comisión en pleno fue la que decidió que los cinco aspirantes integraran la lista”, afirmó Ramírez al finalizar la sesión permanente.

La Comisión de Migrantes del Congreso de Guatemala definió la lista final de candidatos para dirigir Conamigua. (Congreso de la República de Guatemala)

De 31 expedientes a cinco aspirantes para Conamigua

El proceso comenzó con la recepción de 31 expedientes, cuyo plazo de entrega cerró el 17 de septiembre. La Comisión de Migrantes se declaró en sesión permanente para revisar la documentación y establecer qué postulantes cumplían las condiciones de admisibilidad, informó Ramírez a Infobae Centroamérica.

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La convocatoria exigía experiencia mínima de tres años en asuntos migratorios, además de capacidad, idoneidad, honradez y pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos. La evaluación también contemplaba títulos universitarios, maestrías, doctorados y constancias de dominio del idioma inglés.

Algunas postulaciones presentaron observaciones formales, entre ellas declaraciones juradas sin los timbres requeridos. Los aspirantes con documentos pendientes dispusieron de tres días de audiencia para subsanar las deficiencias, con el objetivo de evitar exclusiones por requisitos corregibles.

La Comisión utilizó una tabla de ponderación de más de 200 aspectos, aprobada previamente por sus integrantes. El instrumento valoró la formación académica, la experiencia profesional y los conocimientos sobre migración.

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De los 31 expedientes iniciales, 14 profesionales continuaron en el proceso tras cumplir los requisitos legales. Cuatro aspirantes que habían quedado fuera fueron reincorporados luego de presentar pruebas de descargo y de que la Dirección de Estudios e Investigación Legislativa analizara de forma individual los 16 expedientes excluidos.

Los reincorporados fueron Deyvin René Carrillo López, Leopoldo Mateo Chun Sam, Ingrid Lisseth Soto Carcuz y Celia Roslinda de León Maldonado. Con esas incorporaciones, la cifra de elegibles ascendió a 14.

Ramírez explicó que los expedientes serían revisados durante viernes, sábado y domingo por la Junta Directiva de la comisión, con acompañamiento de la Dirección de Estudios e Investigación Legislativa y participación de los diputados que decidieran sumarse. También solicitó a los aspirantes una grabación de cinco minutos sobre su plan de trabajo y experiencia profesional.

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La elección de quienes reemplazarán a Berríos y Lainfiesta

El artículo 11 de la Ley del Consejo Nacional de Atención al Migrante establece que la Comisión de Migrantes debe integrar la nómina de cinco candidatos y remitirla al pleno del Congreso para la elección del secretario y subsecretario. Las autoridades electas sustituirán a Raúl Berríos, secretario, y Julio Lainfiesta, subsecretario, cuyos períodos concluyen el 13 de octubre.

Durante la sesión final participaron presencialmente los diputados Darwin Lucas, Manuel Archila, Oswaldo Rosales, Sergio Enríquez, Ronald Portillo, Jaime Lucero, Julio Gómez, Mario Gálvez, Martín Nicolas Segundo, Pablo Cifuentes, Carlos Calderón, Erick Martínez, Lourdes De León y Sofía Hernández. De forma virtual asistieron Gustavo Crúz, Napoleón Rojas y Gustavo Cifuentes.

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Las futuras autoridades de Conamigua deberán coordinar la atención a migrantes guatemaltecos, acompañar a las personas retornadas, promover la migración regular y articular programas de protección para las familias afectadas por la movilidad humana.