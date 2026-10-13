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Los 7 peores lugares para plantar un árbol, según expertos en jardinería

Una evaluación previa de las condiciones del terreno permite prevenir daños en infraestructura, dificultades de crecimiento y tareas de mantenimiento que podrían evitarse

Ilustración en acuarela de un árbol grande sobre un prado verde, con otros árboles en el fondo y cielo teñido de azul y amarillo.
La evaluación previa del terreno ayuda a prevenir daños, enfermedades y dificultades durante el crecimiento de un árbol. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Plantar un árbol exige evaluar el sitio antes de elegir la especie. La falta de luz, exceso de agua, suelo compacto y cercanía de construcciones o redes pueden comprometer su desarrollo y generar riesgos para el entorno.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) aconseja analizar por anticipado la luz, drenaje, compactación, espacio para raíces e instalaciones subterráneas. También recomienda que la plantación urbana cuente con orientación profesional cuando las condiciones del terreno lo requieran.

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Infografía con ilustraciones que señalan seis situaciones no adecuadas para plantar árboles, como la sombra, los charcos y la presencia de cables.
La elección de la especie debe considerar la luz, el drenaje, el espacio disponible y la presencia de instalaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de excavar, conviene revisar tres aspectos:

  • La altura y el ancho que alcanzará el ejemplar en su madurez.
  • La exposición solar y comportamiento del agua en el terreno.
  • La presencia de cables, cañerías, veredas, cimientos y otras plantaciones.

1. Las zonas con luz insuficiente limitan el crecimiento

Un hombre con gafas de seguridad y guantes poda una rama de árbol con tijeras grandes en primer plano. Goteo de sudor en su rostro, con vegetación verde de fondo.
La falta de luz directa limita el desarrollo de los árboles que necesitan una exposición solar prolongada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mayoría de los árboles que requieren sol pleno necesitan al menos seis horas de luz directa diaria. Edwin Dysinger, jardinero especializado consultado en un artículo de Martha Stewart, sitio especializado en estilo de vida, aconsejó comprobar que las exigencias de la especie coincidan con las del lugar.

Una ubicación sombría puede ralentizar el crecimiento y favorecer problemas sanitarios, aunque algunas especies de sotobosque toleran menor exposición.

2. Puntos donde el agua queda estancada privan de oxígeno a las raíces

Mesa de exterior con mantel blanco, ocho puestos de platos dorados, copas, velas, centros florales, árbol con guirnaldas de luces y casa blanca de fondo.
El agua estancada reduce el oxígeno disponible para las raíces y favorece las enfermedades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los sectores con charcos persistentes no son adecuados para árboles que no están adaptados a suelos anegados.

El diseñador de paisajes Alexander Betz explicó que el agua estancada puede impedir el acceso de las raíces al oxígeno. Con consecuencias como pudriciones, enfermedades fúngicas y un desarrollo deficiente. La FAO incluye el drenaje entre los factores subterráneos que deben revisarse antes de la plantación.

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3. Áreas con plagas recurrentes requieren una selección cuidadosa

Un árbol grande con abundante floración amarilla en un jardín con senderos de piedra y vegetación bajo un cielo azul.
Las zonas con plagas recurrentes exigen especies resistentes y un mantenimiento preventivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Malezas, restos vegetales y falta de mantenimiento pueden ofrecer refugio a insectos que atacan determinadas especies.

Tabar Gifford, maestra jardinera citada por el medio, advirtió que plantar una especie vulnerable en una zona con antecedentes de plagas puede debilitar el árbol y ampliar el problema.

La medida preventiva consiste en identificar la plaga local y elegir especies con tolerancia documentada, en lugar de tratar el daño cuando ya se instaló.

4. Espacios reducidos no permiten que copa y raíces se desarrollen

Gran árbol de tronco grueso y raíces que levantan adoquines en una calle, edificios de ladrillo al fondo, luz dorada de atardecer, sombras.
Los espacios reducidos restringen la expansión de la copa y el crecimiento de las raíces. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un cantero angosto, proximidad de otros árboles o contacto previsto con estructuras restringen la circulación de aire, entrada de luz y expansión radicular.

Dysinger señaló que el confinamiento puede derivar en crecimientos inclinados o desparejos. Según la FAO, el espacio para las raíces debe formar parte de la evaluación del sitio, junto con la profundidad y la compactación del suelo.

5. Cercanía a los cimientos aumenta los conflictos con la vivienda

Una calle con edificios residenciales, automóviles estacionados, personas caminando y árboles de hojas anaranjadas.
La proximidad de los árboles a los cimientos puede generar daños en la vivienda y sus superficies cercanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las especies pequeñas, medianas y grandes necesitan distancias diferentes respecto de una construcción. Dysinger propuso como referencia plantar árboles pequeños a no menos de 3 metros y los grandes a entre 6 y 9 metros de la vivienda. Aunque la especie y el suelo pueden modificar ese criterio.

La Sociedad Internacional de Arboricultura (ISA) advierte que la zona de raíces puede superar la extensión de la copa y que la falta de espacio puede afectar tanto al árbol como a las superficies próximas.

6. Líneas aéreas y servicios enterrados deben quedar fuera del área de plantación

Una avenida arbolada con casas residenciales, autos estacionados, peatones en la acera y un ciclista en la calle.
Las líneas aéreas y los servicios enterrados condicionan el lugar adecuado para plantar un árbol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las ramas que alcanzan tendidos eléctricos suponen un riesgo de seguridad y pueden provocar interrupciones. Bajo cables, la FAO recomienda especies cuya altura máxima sea claramente inferior a la de las líneas.

A la vez, las raíces pueden interferir con conducciones de agua, gas o saneamiento y una reparación posterior puede dañarlas. La ISA indica localizar todas las redes enterradas antes de cavar y no suponer que están a una profundidad mayor que la prevista para el hoyo.

7. Suelos compactados o con drenaje deficiente dificultan el establecimiento

Vista exterior de una casa de tonos neutros en una calle arbolada de la Ciudad de México, con coches aparcados y luz cálida de atardecer filtrándose entre los árboles.
Los suelos compactados o con drenaje deficiente dificultan el establecimiento de las raíces. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un suelo saturado, arcilloso o muy compactado restringe el movimiento de aire y agua y frena el avance de las raíces. Betz recomendó realizar un análisis del suelo antes de plantar para conocer si se requieren correcciones de drenaje.

La ISA señala que la mayoría de las raíces se desarrolla en los primeros 30 centímetros de tierra y desaconseja plantar demasiado profundo. La elección final debe ajustarse a la especie, al clima local y a las condiciones verificadas en el terreno.

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