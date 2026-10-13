Los 7 objetos que conviene alejar de las ventanas de casa para evitar que se arruinen

La luz solar directa y la humedad acumulada en las ventanas aceleran el deterioro de los objetos cotidianos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La luz natural transforma los ambientes y puede reducir la necesidad de iluminación artificial durante el día, pero el espacio junto a una ventana no sirve para guardar cualquier objeto.

El sol directo, los cambios de temperatura y la humedad que puede acumularse en los vidrios exponen materiales cotidianos a un deterioro gradual. Siete objetos de uso frecuente pueden perder calidad o representar un riesgo si permanecen demasiado tiempo junto a una ventana.

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La exposición no afecta igual a todos los materiales. El calor acelera procesos de evaporación y degradación, mientras que la radiación ultravioleta altera colores, acabados y superficies.

En los meses fríos, además, la repisa de la ventana y las zonas cercanas al vidrio pueden registrar temperaturas más bajas que el resto de la habitación. Revisar qué se guarda allí ayuda a cuidar tanto los objetos como el entorno doméstico.

1- Libros

La radiación ultravioleta amarilla las páginas y debilita la encuadernación de los libros expuestos al sol (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los libros suelen colocarse cerca de las ventanas por comodidad o porque forman parte de la decoración, aunque ese lugar puede afectar el papel y las tapas. La radiación directa apaga los colores de los lomos, amarillea las páginas y vuelve más frágiles ciertos tipos de papel con el paso de los años.

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Las variaciones de humedad también pueden deformar las tapas y debilitar el pegamento de las encuadernaciones. Para conservar los libros en buen estado, conviene ubicarlos contra una pared interior y dejar una pequeña separación que facilite la circulación de aire.

2- Fotos en papel

La luz prolongada sobre fotos de papel degrada las imágenes y altera los tonos de las impresiones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las fotografías en papel son sensibles a la exposición prolongada a la luz, sobre todo si se trata de copias antiguas o impresiones hechas con procesos menos resistentes.

La luz solar puede alterar los tonos, reducir el contraste y decolorar una imagen de forma irreversible. El problema se agrava si el marco recibe calor constante o si se acumula condensación en el vidrio.

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Los marcos con filtro UV aportan una barrera adicional, pero no eliminan por completo el impacto de la radiación. Una alternativa práctica consiste en exhibir reproducciones y guardar los originales en cajas o álbumes especiales para conservación, en un lugar seco, fresco y apartado de la luz directa.

3- Baterías y dispositivos

El calor excesivo en las baterías de ion de litio causa hinchazón y reduce la vida útil de los dispositivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Teléfonos, computadoras portátiles, tablets, cargadores y baterías externas requieren especial atención. El calor puede reducir la vida útil de las baterías recargables, afectar los adhesivos y elevar la temperatura de los equipos cuando están conectados a la corriente.

Las baterías de ion de litio no deben quedar expuestas al sol, dentro de un auto ni sobre la repisa de una ventana. Una acumulación excesiva de calor puede favorecer el inflado de la batería y, en casos poco frecuentes, provocar fallas que requieren una revisión técnica inmediata. También es recomendable evitar cargar dispositivos sobre textiles, cerca de cortinas o junto a otros materiales combustibles. Un mueble ventilado y alejado de los rayos directos ofrece mejores condiciones para guardarlos.

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4- Productos en aerosol

Las altas temperaturas elevan la presión interna en envases de aerosol colocados cerca del sol (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los productos en aerosol se comercializan en recipientes presurizados, por lo que las altas temperaturas pueden elevar la presión interna. Desodorantes, insecticidas, pinturas, lacas, aerosoles de limpieza y algunos productos cosméticos no deberían guardarse junto a una ventana que recibe sol durante varias horas.

La etiqueta de estos envases suele indicar que deben mantenerse lejos de fuentes de calor. Esa recomendación incluye estufas, hornos, radiadores y superficies expuestas al sol. El baño y la cocina requieren atención adicional porque suelen combinar vapor, calor y poco espacio de almacenamiento. Lo ideal es guardarlos en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de niñas y niños.

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5- Velas, ceras y crayones

La exposición continua al sol deforma las velas de cera y altera la intensidad de sus aromas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las velas decorativas pueden parecer apropiadas para la repisa de una ventana, pero el calor puede deformarlas incluso antes de que lleguen a derretirse por completo. Las ceras aromáticas, los crayones y algunos cosméticos sólidos, como labiales o bálsamos, presentan una vulnerabilidad similar.

El sol puede provocar ablandamiento, grietas, manchas y alteraciones en los colores. En el caso de las velas perfumadas, las temperaturas elevadas también pueden modificar la intensidad de su aroma. Guardarlas en un cajón o estante cerrado, lejos de la luz directa, ayuda a conservar su textura, forma y apariencia.

6- Vino

Las variaciones de temperatura y la radiación sobre las botellas de vino alteran la conservación de la bebida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una botella de vino no necesita estar a la vista junto a una ventana. La exposición a la luz solar directa y los cambios bruscos de temperatura alteran las condiciones de conservación y pueden afectar sus cualidades con el tiempo. El vino se preserva mejor en un ambiente oscuro, estable y sin calor directo.

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Las botellas de vidrio oscuro ofrecen cierta protección, aunque no reemplazan un lugar de guardado adecuado. Una alacena alejada de la luz, una cava o un sector fresco de la casa resultan preferibles a un estante iluminado. Tampoco conviene dejar la botella sobre una repisa que reciba el sol de la tarde, cuando el aumento de temperatura suele ser mayor.

7- Plantas

El contacto directo con el cristal de la ventana genera quemaduras y estrés térmico en algunas plantas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las plantas necesitan luz, pero eso no significa que todas deban vivir pegadas al vidrio. Algunas especies toleran el sol directo; otras padecen quemaduras en las hojas, pérdida de humedad y estrés térmico. El riesgo cambia según la orientación de la ventana, la estación y las características de cada planta.

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Durante los días calurosos, conviene observar si aparecen manchas marrones o bordes secos, señales de que la intensidad de la luz puede ser excesiva.

En invierno, el problema puede ser el frío: la cercanía al vidrio baja la temperatura alrededor de la maceta y afecta a las especies tropicales o sensibles. Separarlas unos centímetros de la ventana o trasladarlas a un sitio con luz indirecta ayuda a equilibrar la iluminación y la temperatura.

Antes de usar la repisa de una ventana para guardar objetos, vale la pena observar cuántas horas recibe sol y si se forma humedad en el vidrio. Una ubicación luminosa no siempre es una ubicación segura para conservar objetos.

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