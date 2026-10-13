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La dura lesión que sufrió una tenista en Italia: el video de la secuencia y su estremecedora reacción

Eleonora Alvisi, de 23 años, jugaba la qualy de un certamen W35 en Cerdeña cuando giró involuntariamente sobre su rodilla izquierda y comenzó a revolcarse sobre el polvo de ladrillo

La jugadora de 23 años tropezó durante un partido del W35 de Santa Margherita
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Un movimiento desafortunado, un giro brusco de la rodilla y gritos de dolor que interrumpieron el partido. La tenista italiana Eleonora Alvisi protagonizó una impactante escena durante un encuentro de la clasificación del W35 de Santa Margherita di Pula, en Cerdeña -Italia-, cuando una lesión la obligó a abandonar frente a la sueca Isabel Skoog.

Un video muestra el instante en que Alvisi intenta golpear la pelota y sus pies quedan trabados en el polvo de ladrillo mientras su cuerpo gira. Enseguida, la jugadora de 23 años se toma la rodilla con evidentes signos de dolor y comienza a gritar, mientras el partido queda interrumpido.

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La secuencia, que se viralizó en las últimas horas, generó preocupación por el desafortunado movimiento que provocó la lesión de Alvisi y sus desgarradores gritos. Hasta el momento no hay información médica confirmada que permita establecer la gravedad de la lesión.

El episodio ocurrió durante el partido correspondiente a la qualy del torneo disputado en el complejo ASD Fortevillage, en Santa Margherita di Pula, una localidad de la isla de Cerdeña, en la región insular de Italia.

El encuentro llevaba una hora y 54 minutos cuando Alvisi se vio obligada a abandonar. Luego de ceder el primer set, la italiana había comenzado mejor el tie-break del segundo parcial: estaba 3-1 arriba, a cuatro puntos de emparejar el marcador. En ese momento sufrió la lesión.

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La escalofriante lesión que sufrió la italiana Eleonora Alvisi
Eleonora Alvisi se revolcó sobre el polvo de ladrillo y fue asistida (captura de video)

La jugadora fue asistida en la cancha por el cuerpo médico del torneo. El partido no pudo continuar y Skoog obtuvo la clasificación al cuadro principal.

Alvisi ocupa actualmente el puesto 918 del ranking en vivo de la WTA. Su mejor posición fue 663 en individuales, lograda en julio de 2024; y el 428 en dobles, en mayo de 2024. Además, fue número 1 del ranking ITF en abril de 2024, y ocupó el 36° lugar del ranking junior en enero de 2021.

La italiana venía en alza con su juego y sus resultados. Según los registros de la ITF World Tennis, venía de alcanzar los cuartos de final la semana pasada, en la edición anterior del certamen. En lo que va del año había acumulado 21 victorias y 18 derrotas.

Del otro lado estaba Skoog, una jugadora sueca de 18 años que se ubica en el puesto 987 de la clasificación de la WTA. La victoria por abandono le permitió acceder al cuadro principal. Su rival en el debut será la serbia Natalija Senic (408°). El partido fue programado para este miércoles.

El W35 de Santa Margherita di Pula se juega sobre polvo de ladrillo y reparte 30 mil euros en premios. Forma parte del circuito profesional de World Tennis, ex ITF, una estructura que reúne competencias en distintos países y que funciona como una vía de acceso hacia los niveles superiores del deporte a nivel mundial. La máxima favorita en la presente edición es la alemana Eva Bennemann, de 19 años y número 274° del escalafón femenino. El torneo se jugará hasta el domingo y la ganadora sumará 35 puntos para el ranking WTA.

Eleonora Alvisi es italiana y tiene 23 años (Crédito: Instagram / @ele_alvisi_)
Eleonora Alvisi es italiana y tiene 23 años (Crédito: Instagram / @ele_alvisi_)

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