Salud

Alertan por el aumento de casos de sífilis en mujeres y su impacto durante el embarazo

Los diagnósticos subieron un 26%, con la mayor tasa entre jóvenes de 20 a 24 años. También se incrementaron las reinfecciones y las notificaciones en personas gestantes

Sífilis
La sífilis afectó con mayor frecuencia a las mujeres de 20 a 24 años en Argentina durante 2025 (Freepik)
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Entre mujeres de 20 a 24 años, la tasa de sífilis en Argentina llegó a 366 casos cada 100.000 personas durante 2025. La cifra superó en 68% la registrada entre los varones de la misma edad y expuso un cambio que preocupa a los equipos de salud: los diagnósticos de sífilis entre mujeres aumentaron 26% en los centros de AHF Argentina.

El relevamiento de la AIDS Healthcare Foundation (AHF) se realizó a partir de los diagnósticos registrados en 2024 y 2025 en sus Centros Comunitarios de Salud Sexual de Buenos Aires y Rosario. Según la organización, los casos totales crecieron 17,5% en un año, con un incremento mayor entre las mujeres.

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La campaña “La sífilis es cosa seria” busca poner el foco en una infección que cuenta con diagnóstico y tratamiento, aunque puede avanzar sin signos visibles y volver a adquirirse después de una curación. La entidad también advirtió sobre el riesgo de transmisión durante el embarazo, que puede derivar en sífilis congénita.

La tasa de sífilis en mujeres de 20 a 24 años fue 68% mayor que entre los varones

Mujer embarazada y profesional de la salud sentadas en un consultorio; hay un escritorio con documentos, bolígrafos, gel antibacterial, camilla y un póster de cuidados prenatales
La tasa entre mujeres jóvenes alcanzó 366 casos cada 100.000 personas, según datos citados por AHF Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los datos del Boletín Epidemiológico Nacional citados por AHF muestran que las personas de 15 a 39 años concentraron el 76% de los casos de sífilis notificados en Argentina durante 2025. El grupo de 20 a 24 años presentó la tasa más alta.

En ese segmento etario, la tasa alcanzó 366 casos cada 100.000 mujeres, frente a 218,2 cada 100.000 varones. La diferencia equivale a una incidencia aproximadamente 68% mayor entre las jóvenes.

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Para la AHF, la información plantea la necesidad de revisar las estrategias de prevención de las infecciones de transmisión sexual. Históricamente, muchas acciones de prevención del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) se concentraron en las poblaciones con mayor exposición epidemiológica. Las mujeres cisgénero de la población general suelen quedar fuera de esos grupos priorizados.

Durante muchos años asociamos las estrategias de prevención de las ITS a las mismas poblaciones que presentan mayor prevalencia de VIH, pero la sífilis nos obliga a ampliar esa mirada”, afirmó Miguel Pedrola, director científico para Latinoamérica y el Caribe de AHF.

El especialista agregó: “Los datos muestran que las mujeres, especialmente las jóvenes, también están teniendo una exposición importante por lo que se requiere un enfoque diferente”.

Brazo y palma de una mano con numerosas lesiones cutáneas rojizas. Al fondo se observa una camilla con sábana blanca y un mueble con productos médicos
Las personas de 15 a 39 años concentraron el 76% de los casos de sífilis notificados en el país durante 2025 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los diagnósticos de sífilis en jóvenes concentraron la mayor parte de los casos

La concentración de los casos entre personas jóvenes también surgió de los registros de los centros comunitarios de la organización. Durante 2025, el 82,2% de los diagnósticos correspondió a personas de entre 20 y 39 años.

El segmento de 20 a 29 años reunió casi la mitad de las infecciones identificadas. En concreto, el 48% de todos los diagnósticos de sífilis de 2025 correspondió a personas de esa franja etaria.

Los casos entre quienes tenían de 20 a 24 años aumentaron 27,4% respecto de 2024. Entre las personas de 25 a 29 años, el alza fue de 22%, de acuerdo con los datos difundidos por AHF Argentina.

La organización sostuvo que las campañas dirigidas a jóvenes requieren herramientas que vayan más allá de la difusión de información. El planteo incluye facilitar el acceso a preservativos, pruebas de detección, diagnóstico, tratamiento y atención en salud sexual.

La sífilis es una infección bacteriana que puede no provocar síntomas durante determinados períodos. En términos simples, una persona puede tenerla y transmitirla sin advertir señales evidentes. Por eso, el testeo periódico permite identificar la infección y recibir tratamiento antes de que se produzcan complicaciones o nuevos contagios.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los centros comunitarios de AHF detectaron un aumento del 26% en los diagnósticos de sífilis entre mujeres (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las reinfecciones por sífilis aumentaron 166% en un año en los centros comunitarios

El informe de AHF también advirtió sobre el avance de las reinfecciones por sífilis. Se trata de nuevos episodios de la infección en una persona que ya había recibido tratamiento y se había curado.

Mientras los diagnósticos totales aumentaron 17,5% entre 2024 y 2025, las reinfecciones crecieron 166% en el mismo período. En 2024 representaban el 12,3% de los casos detectados en los centros comunitarios. Un año después, llegaron al 27,8%.

La cifra implica que más de uno de cada cuatro diagnósticos registrados en 2025 fue una reinfección.

“Que más de uno de cada cuatro diagnósticos sea una reinfección es una señal de alerta. Curarse de sífilis no genera inmunidad: se puede volver a adquirir”, señaló Pedrola. “Por eso, el tratamiento no puede ser el final de la intervención; tenemos que sostener el testeo y la prevención en el tiempo”.

La estrategia promovida por AHF contempla el uso de preservativo, el diagnóstico temprano, el tratamiento oportuno y el abordaje de las parejas sexuales. También incorpora la profilaxis posexposición con doxiciclina, conocida como DoxyPEP, una intervención preventiva que consiste en el uso de ese antibiótico después de una posible exposición, bajo indicación profesional.

La sífilis puede no presentar síntomas durante determinados períodos y transmitirse sin señales evidentes CDC/ BILL SCHWARTZ
La sífilis puede no presentar síntomas durante determinados períodos y transmitirse sin señales evidentes CDC/ BILL SCHWARTZ

El aumento de sífilis en embarazadas preocupa por los casos de sífilis congénita

El incremento de las infecciones entre mujeres tiene una dimensión adicional durante el embarazo. La sífilis congénita ocurre cuando la infección se transmite de la persona gestante al bebé y puede causar consecuencias graves durante la gestación o afectar la salud del recién nacido.

Según los datos nacionales mencionados por AHF, hasta la semana epidemiológica 48 de 2025 se habían informado 11.335 notificaciones de sífilis en embarazadas. El volumen representó un aumento de 8% frente a la mediana registrada entre 2020 y 2024 para el mismo período.

No podemos esperar al embarazo para empezar a hablar de sífilis. El testeo tiene que formar parte del cuidado habitual de la salud sexual, porque diagnosticar y tratar una infección a tiempo también permite prevenir futuros casos de sífilis congénita”, explicó Patricia Trinidad, directora del Centro Comunitario de Salud Sexual de AHF en la Ciudad de Buenos Aires.

La médica remarcó que cada caso obliga a identificar las ocasiones previas en las que pudo realizarse una prueba y tratar la infección, tanto en la persona gestante como en sus parejas sexuales.

AHF Argentina cuenta con Centros Comunitarios de Salud Sexual en la Ciudad de Buenos Aires, Mar del Plata y Rosario. La organización informó que su campaña apunta a reforzar el testeo periódico, el acceso a métodos de prevención y el tratamiento temprano, con especial atención en mujeres jóvenes y en la prevención de la transmisión durante el embarazo.

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