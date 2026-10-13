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Receta de puré duquesa, rápida y fácil

Esta clásica preparación argentina a base de papas, yemas y manteca aporta un toque crujiente por fuera y suave por dentro, resultando muy práctica para lucirse durante cualquier almuerzo especial

Varias rosetas de puré de papa horneado con un dado de mantequilla encima y hojas de perejil fresco en un recipiente de cerámica.
La receta consiste en un puré de papas enriquecido con manteca, yemas y nuez moscada que se gratina en el horno - (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Hay platos que parecen de restaurante pero en realidad llevan la mitad del esfuerzo que uno imagina. El puré duquesa es exactamente eso: esas papas doradas con puntitas crocantes que suelen acompañar un asado o un pollo al horno y que todos miran con cara de “¿cómo lo hiciste?”.

En Argentina este acompañamiento se volvió clásico de las mesas de fin de semana y de las fiestas de fin de año. Suele aparecer junto al vitel toné, al matambre relleno o como guarnición de un buen lomo, porque le da a cualquier plato principal un aire más prolijo sin demandar horas de cocina.

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Receta de puré duquesa

Se trata de un puré de papas enriquecido con manteca, yemas y nuez moscada, que después se moldea con manga y se gratina en el horno hasta lograr una superficie dorada y crocante por fuera, cremosa por dentro. La clave está en lograr un puré bien seco antes de mezclarlo con los demás ingredientes, para que mantenga la forma al pasar por el horno.

Tiempo de preparación

El tiempo total es de 40 minutos aproximadamente: 20 minutos de preparación (cocción de las papas y armado) y 15 a 20 minutos de horno para gratinar.

Ingredientes

  • 1 kg de papas
  • 50 gr de manteca
  • 3 yemas
  • 100 ml de crema de leche (opcional, para una textura más suave)
  • 1 pizca de nuez moscada
  • Sal y pimienta a gusto
  • 1 yema extra para pincelar
Una fuente horneada con rosetas de puré de papa, junto a una manga pastelera, yema de huevo, queso y mantequilla sobre una mesa de madera.
La lista de ingredientes principales incluye un kilogramo de papas, manteca, yemas de huevo y nuez moscada - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer puré duquesa, paso a paso

  1. Pelar las papas y cortarlas en cubos parejos para que se cocinen de manera uniforme.
  2. Hervirlas en agua con sal hasta que estén bien tiernas, unos 15 a 18 minutos.
  3. Escurrir muy bien y dejar reposar 2 minutos sobre la olla caliente para que pierdan humedad. Este paso es clave: si el puré queda húmedo, no mantiene la forma en el horno.
  4. Pisar las papas hasta lograr un puré liso, sin grumos.
  5. Incorporar la manteca en cubos y mezclar hasta integrar.
  6. Agregar las 3 yemas, la nuez moscada, sal y pimienta. Mezclar bien hasta obtener una pasta homogénea y firme.
  7. Si se busca una textura más cremosa, sumar la crema de leche de a poco, sin pasarse para no aflojar demasiado la mezcla.
  8. Precalentar el horno a 200 ℃.
  9. Colocar el puré en una manga con boquilla rizada y formar rosetones o montañitas sobre una placa enmantecada.
  10. Pincelar cada rosetón con la yema extra batida.
  11. Llevar al horno hasta que la superficie esté dorada, entre 15 y 20 minutos. Vigilar los últimos minutos: el dorado parejo depende de no despegar la vista del horno.
  12. Retirar y servir de inmediato, bien calientes.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 6 porciones como guarnición.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 180 kcal
  • Grasas: 9 gr
  • Carbohidratos: 20 gr
  • Proteínas: 4 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El puré duquesa crudo, ya moldeado y sin hornear, se conserva en la heladera hasta 2 días tapado con film. También se puede congelar antes de pincelar, dentro de un recipiente hermético, hasta por 1 mes. Una vez horneado, conviene consumirlo en el momento para no perder la textura crocante.

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