Gambetear a la desigualdad: la iniciativa que enseña fútbol y derechos para niñas en El Salvador

El proyecto Fútbol para Todas reúne cada sábado a 30 niñas y adolescentes en canchas de San Salvador para promover la autonomía y el deporte. (EFE/ Rodrigo Sura)

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Treinta niñas y adolescentes se reúnen cada sábado en las canchas de San Salvador para participar de un proyecto que usa el fútbol como herramienta para enseñar derechos, fortalecer la autonomía y disputar espacios históricamente asociados a los hombres. La iniciativa, denominada “Fútbol para Todas”, está a cargo de la Asociación de Mujeres Ixchel y cuenta con el apoyo de la fundación alemana Terre des Hommes.

Según informó EFE, el programa convoca a menores de distintas zonas de la capital salvadoreña y combina los entrenamientos deportivos con actividades orientadas al conocimiento de sus derechos y a la creación de espacios seguros para jugar.

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La propuesta se desarrolla en un país donde miles de niñas y adolescentes atraviesan situaciones de vulnerabilidad vinculadas con la pobreza, la violencia y los embarazos tempranos.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) ha advertido que esas condiciones pueden interrumpir la continuidad educativa y la formación de las menores.

En áreas rurales de El Salvador, muchas niñas además dejan actividades propias de su edad para asumir tareas domésticas o realizar trabajos que aporten ingresos a sus hogares.

Unicef advirtió que la pobreza, la violencia y los embarazos tempranos provocan la interrupción escolar de muchas jóvenes en El Salvador. (EFE/ Rodrigo Sura)

La cancha como espacio de dignidad y competencia

La activista Edith Elizondo, integrante de la Asociación de Mujeres Ixchel, explicó a EFE que el proyecto nació de la necesidad de reconocer al deporte y al juego como derechos de las mujeres.

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“Cuando entramos a la cancha entramos con dignidad, entramos con el deseo de competir”, afirmó Elizondo. A su juicio, la práctica deportiva permite que las participantes recuperen experiencias que suelen quedar limitadas por mandatos de género, entre ellas la competencia, la fuerza y la confianza en sus capacidades.

La referente sostuvo que jugar al fútbol también tiene un efecto fuera de los campos de juego. “La cancha nos da dignidad y pararnos en la cancha es pararnos en la vida”, señaló en declaraciones recogidas por EFE.

El programa apunta a cuestionar la idea de que el fútbol pertenece exclusivamente a los varones. La asociación espera que la experiencia pueda replicarse en otras localidades, con el objetivo de ampliar el acceso de niñas y adolescentes a la actividad deportiva.

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La práctica futbolística busca cuestionar los mandatos de género mediante el desarrollo de la competencia y la confianza en las jugadoras. (EFE/ Rodrigo Sura)

Exjugadoras que buscan abrir oportunidades para otras niñas

Las entrenadoras de “Fútbol para Todas” son exfutbolistas que trasladan su experiencia a las participantes. Una de ellas es Pamela Ramírez, exintegrante de la selección nacional de El Salvador y jugadora de equipos de primera división.

Ramírez afirmó que su trabajo parte de una carencia que atravesó durante su carrera. “No habían estos espacios, como los que estamos creando, donde se sintieran seguras”, relató a EFE al referirse a las posibilidades de formación y acompañamiento para niñas interesadas en el fútbol.

Tras su retiro del profesionalismo, hace cuatro años, la entrenadora de 38 años decidió enfocarse en la formación de niñas. Su expectativa es que las participantes accedan a oportunidades que no estuvieron disponibles para su generación y puedan proyectar una carrera deportiva si así lo desean.

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Las clases incluyen práctica técnica y partidos, aunque el programa incorpora contenidos vinculados con la solidaridad, la disciplina, el respeto, el trabajo colectivo y la toma de decisiones. Ramírez consideró que esos aprendizajes pueden contribuir a que las participantes desarrollen independencia en otros ámbitos de su vida.

“Esto es importante para que ellas puedan tomar decisiones y sean independientes en la vida”, expresó la exjugadora.

La práctica futbolística busca cuestionar los mandatos de género mediante el desarrollo de la competencia y la confianza en las jugadoras. (EFE/ Rodrigo Sura)

El objetivo es formar referentes dentro y fuera del fútbol

El proyecto busca además visibilizar el rol de las entrenadoras y promover que las actuales participantes se conviertan en referentes para nuevas generaciones. Elizondo planteó la expectativa de que del grupo puedan surgir futuras integrantes de la selección nacional salvadoreña.

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“Que este semillero llegue a otros lugares con dignidad”, dijo la activista, quien reclamó que el derecho al juego y a la diversión de las niñas reciba el mismo reconocimiento que el de los hombres.

Para las impulsoras de la iniciativa, el fútbol permite trabajar sobre el reconocimiento del cuerpo, las capacidades propias y el lugar de las mujeres en espacios deportivos. La continuidad del proyecto depende de que existan más canchas, recursos y apoyos para sostener la participación de las niñas y adolescentes.

Elizondo resumió esa aspiración en una consigna que guía las actividades de la escuela: “Que se paren en la cancha como en la vida, con dignidad”.

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