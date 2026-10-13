Receta de sopa crema de zapallo, rápida y fácil

La sopa de zapallo es una preparación cremosa elaborada a partir de la fruta cocida y procesada, por lo general con cebolla, caldo y condimentos. Puede servirse como entrada o como plato principal en comidas ligeras. Su elaboración requiere pocos ingredientes y permite distintas variantes según la disponibilidad.
El zapallo anco es una de las opciones más utilizadas por su pulpa firme y su facilidad para obtener una consistencia homogénea. La receta también puede incluir crema, leche, queso o manteca para modificar la textura final. El caldo casero o de verduras aporta líquido y permite regular el espesor de la preparación.
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Se sirve caliente y puede acompañarse con pan tostado, crutones, semillas o queso rallado. También funciona como guarnición de carnes blancas, preparaciones al horno o platos a base de cereales. Para una versión más completa, se puede incorporar legumbres cocidas o una fuente de proteína al momento de servir.
Receta de sopa crema de zapallo
La sopa crema de zapallo es una preparación espesa y sedosa, elaborada con zapallo cocido, cebolla y caldo. Se procesa hasta lograr una textura uniforme y puede terminarse con crema de leche, queso rallado o un chorrito de aceite.
El resultado es un plato caliente, de consistencia cremosa y fácil de adaptar según los ingredientes disponibles. Puede servirse como entrada o como plato principal ligero, acompañado con pan tostado, crutones, semillas o queso.
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Tiempo de preparación
Tiempo total: 35 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 25 minutos
Ingredientes
- 1 kg de zapallo anco, pelado y cortado en cubos.
- 1 cebolla mediana, picada.
- 1 diente de ajo, picado.
- 1 cucharada de aceite o manteca.
- 750 cc de caldo de verduras.
- 100 cc de crema de leche o leche, opcional.
- 1 cucharadita de sal.
- 0,5 cucharadita de pimienta.
- 1 pizca de nuez moscada, opcional.
- 2 cucharadas de queso rallado, para servir, opcional.
Cómo hacer sopa crema de zapallo, paso a paso
- Calentar una olla a fuego medio y agregar el aceite o la manteca.
- Incorporar la cebolla y cocinar durante 5 minutos, hasta que quede transparente. Sumar el ajo y cocinar durante 1 minuto más.
- Agregar el zapallo en cubos, mezclar y cocinar durante 2 minutos para que tome sabor.
- Verter el caldo de verduras. El líquido debe cubrir casi por completo el zapallo. Condimentar con sal, pimienta y nuez moscada.
- Tapar la olla y cocinar durante 20 minutos, hasta que el zapallo esté muy tierno. Mantener un hervor suave para evitar que el caldo se evapore demasiado rápido.
- Apagar el fuego y procesar la preparación con una licuadora de mano hasta obtener una crema lisa. También se puede usar una licuadora común, con cuidado por el vapor.
- Volver a llevar la sopa a fuego bajo. Incorporar la crema de leche o la leche y mezclar. No dejar que hierva después de agregar la crema, para evitar que se corte.
- Probar y corregir la sal. Si la sopa queda demasiado espesa, agregar un poco más de caldo o agua caliente.
- Servir bien caliente con queso rallado, pimienta recién molida o un hilo de aceite.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
La cantidad de ingredientes, junto con el paso a paso, deja como resultado una receta que rinde 4 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 180 kcal
- Grasas: 8 g
- Carbohidratos: 25 g
- Proteínas: 4 g
Los datos numéricos son estimados y cada valor nutricional preciso dependerá de los ingredientes específicos utilizados durante la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
La sopa se puede conservar en la heladera durante 3 días, dentro de un recipiente hermético y una vez que se haya enfriado.
También se puede freezar durante 2 meses. Lo ideal es guardarla en porciones individuales y descongelarla en la heladera. Para recalentarla, usar una olla a fuego bajo y agregar un poco de caldo si perdió textura.
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