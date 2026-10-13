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Receta de sopa crema de zapallo, rápida y fácil

Este plato se adapta a cualquier menú y deja como resultado una preparación cremosa para cualquier momento del año

Tazón con sopa crema de zapallo decorada con crema, crutones y semillas, acompañado por una cuchara, pan, cebollas y una calabaza.
La receta aporta cremosidad y puede integrarse a cualquier ingrediente disponible en la cocina (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La sopa de zapallo es una preparación cremosa elaborada a partir de la fruta cocida y procesada, por lo general con cebolla, caldo y condimentos. Puede servirse como entrada o como plato principal en comidas ligeras. Su elaboración requiere pocos ingredientes y permite distintas variantes según la disponibilidad.

El zapallo anco es una de las opciones más utilizadas por su pulpa firme y su facilidad para obtener una consistencia homogénea. La receta también puede incluir crema, leche, queso o manteca para modificar la textura final. El caldo casero o de verduras aporta líquido y permite regular el espesor de la preparación.

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Se sirve caliente y puede acompañarse con pan tostado, crutones, semillas o queso rallado. También funciona como guarnición de carnes blancas, preparaciones al horno o platos a base de cereales. Para una versión más completa, se puede incorporar legumbres cocidas o una fuente de proteína al momento de servir.

Receta de sopa crema de zapallo

La sopa crema de zapallo es una preparación espesa y sedosa, elaborada con zapallo cocido, cebolla y caldo. Se procesa hasta lograr una textura uniforme y puede terminarse con crema de leche, queso rallado o un chorrito de aceite.

El resultado es un plato caliente, de consistencia cremosa y fácil de adaptar según los ingredientes disponibles. Puede servirse como entrada o como plato principal ligero, acompañado con pan tostado, crutones, semillas o queso.

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Una mano sostiene una cuchara de madera en una olla con sopa de zapallo sobre la cocina, junto a un cuenco con queso y un rallador.
La receta puede quedar más espesa o líquida de acuerdo a los gustos de cada persona (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Tiempo total: 35 minutos

  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 25 minutos

Ingredientes

  • 1 kg de zapallo anco, pelado y cortado en cubos.
  • 1 cebolla mediana, picada.
  • 1 diente de ajo, picado.
  • 1 cucharada de aceite o manteca.
  • 750 cc de caldo de verduras.
  • 100 cc de crema de leche o leche, opcional.
  • 1 cucharadita de sal.
  • 0,5 cucharadita de pimienta.
  • 1 pizca de nuez moscada, opcional.
  • 2 cucharadas de queso rallado, para servir, opcional.

Cómo hacer sopa crema de zapallo, paso a paso

  1. Calentar una olla a fuego medio y agregar el aceite o la manteca.
  2. Incorporar la cebolla y cocinar durante 5 minutos, hasta que quede transparente. Sumar el ajo y cocinar durante 1 minuto más.
  3. Agregar el zapallo en cubos, mezclar y cocinar durante 2 minutos para que tome sabor.
  4. Verter el caldo de verduras. El líquido debe cubrir casi por completo el zapallo. Condimentar con sal, pimienta y nuez moscada.
  5. Tapar la olla y cocinar durante 20 minutos, hasta que el zapallo esté muy tierno. Mantener un hervor suave para evitar que el caldo se evapore demasiado rápido.
  6. Apagar el fuego y procesar la preparación con una licuadora de mano hasta obtener una crema lisa. También se puede usar una licuadora común, con cuidado por el vapor.
  7. Volver a llevar la sopa a fuego bajo. Incorporar la crema de leche o la leche y mezclar. No dejar que hierva después de agregar la crema, para evitar que se corte.
  8. Probar y corregir la sal. Si la sopa queda demasiado espesa, agregar un poco más de caldo o agua caliente.
  9. Servir bien caliente con queso rallado, pimienta recién molida o un hilo de aceite.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La cantidad de ingredientes, junto con el paso a paso, deja como resultado una receta que rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 180 kcal
  • Grasas: 8 g
  • Carbohidratos: 25 g
  • Proteínas: 4 g

Los datos numéricos son estimados y cada valor nutricional preciso dependerá de los ingredientes específicos utilizados durante la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La sopa se puede conservar en la heladera durante 3 días, dentro de un recipiente hermético y una vez que se haya enfriado.

También se puede freezar durante 2 meses. Lo ideal es guardarla en porciones individuales y descongelarla en la heladera. Para recalentarla, usar una olla a fuego bajo y agregar un poco de caldo si perdió textura.

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