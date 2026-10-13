Cuba

La dictadura cubana deja libre a un implicado en el feminicidio de Melani García Lorenzo

La madre de la adolescente asesinada denunció que las autoridades justificaron la salida de prisión por una enfermedad y advirtió que la decisión incrementa el temor de la familia por su nieto

La excarcelación de Pedro Tomás Serrate por motivos de salud reavivó la inquietud de la familia de Melani García Lorenzo, quien fue asesinada en diciembre de 2023. / (14ymedio)
La excarcelación de Pedro Tomás Serrate por motivos de salud reavivó la inquietud de la familia de Melani García Lorenzo, quien fue asesinada en diciembre de 2023. / (14ymedio)
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La liberación de Pedro Tomás Serrate, uno de los implicados en el feminicidio de Melani García Lorenzo, reavivó la preocupación de la familia de la adolescente asesinada en La Habana entre el 15 y el 16 de diciembre de 2023: el juicio contra los presuntos responsables aún no tiene fecha y las autoridades justificaron el cambio de medida cautelar por un problema de salud, informó 14ymedio.

El conteo del medio registra 53 feminicidios en Cuba hasta el momento al que refiere su publicación. El caso más reciente fue el de Nilda Díaz Santana, de 58 años, atacada a tiros cuando intentaba defender a su hija de una agresión.

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Yanet Lorenzo Villalba, madre de Melani, supo que Serrate estaba en libertad después de que su esposo lo viera en las calles de La Habana. “Mi esposo lo ve y me lo dice, entonces llamo a donde yo vivía y me lo confirmaron. Al otro día, automáticamente, fui a la Fiscalía para que me informaran por qué lo habían liberado y con qué justificación, porque no me lo podía creer”, relató a CubaNet.

La mujer afirmó que las autoridades le explicaron que el acusado había dejado la prisión por “una cuestión de enfermedad”. “Me dijeron que le habían cambiado la medida cautelar. No entiendo cuál es la enfermedad. Para mí, él no debe estar en la calle porque él también estuvo implicado en el asesinato de mi hija”, sostuvo.

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La decisión tampoco habría sido comunicada al abogado de la familia. Lorenzo Villalba indicó que fue ella quien informó a su defensor sobre la liberación y que este considera que la Fiscalía debió notificarle la medida.

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El Observatorio de Género Alas Tensas advirtió que el principal ámbito de riesgo para las mujeres proviene de sus propias parejas./(Imagen ilustrativa Infobae)

La madre añadió que el expediente será remitido a la Fiscalía General de la República para evaluar una petición de sanción que las propias autoridades calificaron como “muy alta”. “No sé a quién dirigirme y ya han pasado casi tres años y esto no termina”, lamentó.

La salida de prisión de Serrate elevó además el temor de la familia por el hijo de Melani. Lorenzo Villalba dijo que teme que el hombre pueda hacerle daño al niño o llevárselo: “Tengo miedo porque esa familia, como se puede ver, no es nada buena y es un peligro potencial para mi nieto”, afirmó.

La búsqueda que terminó con el hallazgo del cuerpo

Melani García Lorenzo tenía 16 años cuando fue asesinada a golpes en el barrio La Palma, en el municipio habanero de Arroyo Naranjo. Pedro Julio Serrate Corrales, su expareja, fue señalado como autor del crimen, mientras que su padre y un familiar identificado como Frank Mario fueron acusados de haber actuado como cómplices.

La adolescente había salido para visitar a su hermano, que tenía fiebre y padecía ataques epilépticos. Horas más tarde, una llamada alertó a su madre de que Pedro Julio la había sacado por la fuerza y se la había llevado en un carro de basura.

“A la una de la madrugada del 16 de diciembre me llaman y me dicen que Pedro Julio la había sacado a golpes de la casa y se la llevó en el carro de basura”, contó Lorenzo Villalba a CubaNet. Junto a su esposo, inició una búsqueda que incluyó llamadas al número de emergencias y visitas a varias estaciones policiales.

Ilustración en acuarela de un hombre sujetando y cubriendo la boca de una mujer con ambas manos.
El Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género informó 49 muertes de mujeres por violencia machista juzgadas en 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La madre denunció entonces que algunos agentes le dijeron que estaban ocupados con casos de robos y drogas y no atendieron su pedido. En la estación del Capri, un oficial tomó finalmente la denuncia, pero el procedimiento continuó demorándose hasta que ella mencionó el rumor de que su hija había sido asesinada.

Una patrulla se dirigió después al domicilio donde se encontraba la joven. “La habían dejado dentro de la casa, tirada; ya estaba muerta”, afirmó Lorenzo Villalba, quien agregó que Medicina Legal determinó que Melani murió a las 6:00 por los golpes recibidos.

El retraso judicial en este caso se suma a un escenario de violencia de género que los observatorios independientes siguen documentando en Cuba. En 2023, el año del asesinato de Melani, esos registros contabilizaron 90 feminicidios, la cifra anual más alta desde el inicio de su monitoreo en 2019.

El Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género, vinculado a la Oficina Nacional de Estadística e Información y a la Federación de Mujeres Cubanas, informó que 49 mujeres de 15 años o más fueron víctimas de asesinatos por razones de género en causas juzgadas durante 2025.

El Observatorio de Género Alas Tensas (Ogat) advirtió en marzo sobre la situación de niños, adolescentes y adultos mayores dentro de la crisis humanitaria que atraviesa el país, una realidad que también se expresa en los feminicidios.

El análisis del Ogat sobre los casos verificados en 2025 señaló que el 83.3% de los asesinatos registrados fue cometido por la pareja de la víctima. El observatorio concluyó que las relaciones afectivas continúan siendo el principal ámbito de riesgo y que los mecanismos institucionales de prevención, protección y atención son insuficientes o inexistentes.

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