Visita del Papa: el Gobierno dijo que está dispuesto a reprogramar, pero espera información del Vaticano

La ministra de Seguridad se refirió a la salud del Papa León XIV y habló de la organización de su visita

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El Gobierno mantendrá el operativo previsto para la visita del papa León XIV mientras aguarda una comunicación formal del Vaticano sobre la evolución de su salud y cualquier eventual cambio de agenda. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, afirmó que la organización sigue en marcha, aunque sostuvo que la recuperación del pontífice, operado este martes por un adenocarcinoma pulmonar, tiene prioridad absoluta.

“No podemos perder días”, planteó la funcionaria al explicar que las áreas involucradas continúan con los preparativos mientras no exista una definición oficial. La eventual reprogramación permanece abierta ante el tratamiento que deba seguir el Santo Padre después de la cirugía.

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La intervención incluyó la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica videoasistida. El Vaticano informó que el procedimiento fue exitoso, no presentó complicaciones y que León XIV despertó con normalidad antes de regresar a su habitación en la décima planta del hospital Gemelli de Roma.

Monteoliva remarcó que la Casa Rosada no recibió hasta ahora ninguna notificación de la Santa Sede sobre modificaciones. “Fe tenemos siempre. Para nosotros primero la salud del Papa”, dijo durante entrevistas con A24 y LN+.

Mientras observa la evolución de la salud del Papa León XIV, el gobierno le da continuidad a la organización de la visita prevista para noviembre. Vatican Media/Mario Tomassetti/­Handout via REUTERS

La ministra señaló que el Presidente ya había planteado la posibilidad de adecuar el cronograma si el cuadro clínico lo exige. “Lo dijo el Presidente ayer: si hay que reprogramar, se reprograma”, afirmó.

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La funcionaria evitó anticipar decisiones sin una confirmación de Roma. “Información oficial a esta hora no tenemos. Es probable que se modifique, habrá que ver cómo se desencadena el tratamiento que tenga que hacer”, expresó.

El diagnóstico fue confirmado durante la operación, luego de que los estudios preoperatorios detectaran una masa en el pulmón. El examen histológico realizado durante el procedimiento corroboró que se trataba de un adenocarcinoma pulmonar, una forma de cáncer que afecta las células glandulares del órgano.

La cirugía torácica se extendió por unas tres horas, aunque la intervención propiamente dicha tuvo una duración aproximada de 90 minutos. El equipo médico estuvo dirigido por el profesor Stefano Margaritora, acompañado por la profesora Elisa Meacci, la doctora María Teresa Congedo y el doctor Leonardo Petracca Caravella.

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Los médicos extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho del Santo Padre mediante una técnica videoasistida. (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

La anestesia estuvo a cargo del profesor Massimo Antonelli, el doctor Giovanni Punzo y el doctor Giuseppe Bello. Tras la operación, los médicos mantuvieron al pontífice bajo observación durante un breve período antes de autorizar su traslado a la habitación.

La espera por una definición oficial del Vaticano

La organización oficial no será suspendida ni modificada hasta que el Vaticano comunique una decisión. Monteoliva sostuvo que esa es la instrucción recibida por los equipos que trabajan en la planificación y pidió prudencia ante la falta de novedades sobre los próximos pasos médicos.

“Hasta que no haya una respuesta oficial del Vaticano, seguimos trabajando. Esa es la instrucción”, declaró la ministra en LN+. También describió la posición del Gobierno como cautelosa frente a la posibilidad de que el estado de salud del pontífice obligue a revisar fechas.

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Durante otra entrevista, esta vez con A24, la titular de Seguridad reiteró que no hubo contactos formales que alteraran los preparativos. “Hasta ahora no he recibido ninguna comunicación oficial del Vaticano”, señaló.

La ministra Monteoliva explicó que el Gobierno mantiene los preparativos del operativo para la visita del papa León XIV mientras aguarda confirmaciones oficiales desde Roma.

Monteoliva afirmó que la planificación contempla la alternativa de una postergación, sin que ello implique cancelar la organización. “Si toca posponer, reprogramar, se adecúa a otra fecha. La prioridad es la salud del Papa”, indicó.

La ministra insistió en que una definición seria depende de la información que surja de la Santa Sede y de los médicos que siguen la recuperación. “La respuesta seria es esperar información oficial”, sostuvo ante la consulta sobre la continuidad de la visita.

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El Vaticano todavía no detalló qué tratamiento seguirá León XIV después de la intervención. La Santa Sede aclaró que, por el momento, los especialistas no hablaron de quimioterapia ni de otras terapias posteriores a la cirugía.

El pontífice estadounidense había comunicado días antes que los médicos detectaron un nódulo pequeño y localizado. Durante la oración dominical del mediodía, anunció que sería intervenido para extirparlo.

Los oncólogos habían señalado antes de la operación que, incluso si la lesión resultaba cancerosa, el pronóstico era “excelente” debido a que la extracción se realizaría en una etapa temprana. La confirmación del diagnóstico llegó durante el procedimiento quirúrgico.

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Audiencias suspendidas y recuperación en el Gemelli

El Vaticano canceló todas las audiencias de León XIV hasta el 20 de octubre. La medida fue anunciada el lunes, antes de la operación, y forma parte de la reorganización de la actividad pública del Papa durante su recuperación.

La situación representa el primer problema de salud importante que el pontífice hizo público desde el inicio de su papado, hace 17 meses. La Santa Sede difundió detalles sobre el hallazgo, el diagnóstico y el resultado de la intervención.

El Papa permanecerá internado en una habitación próxima al apartamento papal del hospital Gemelli. Ese sector, ubicado también en la décima planta y utilizado por anteriores pontífices, cuenta con una capilla privada, aunque actualmente está en reformas.

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La continuidad del operativo oficial quedará sujeta a las decisiones que comunique el Vaticano sobre el tratamiento y los tiempos de recuperación de León XIV.