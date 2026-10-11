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Florence Pugh deslumbró en Londres con un vestido corsé y falda metálica de impacto

La actriz británica atrajo todas las miradas con una creación que unió la corsetería clásica en tono lila y una malla plateada de silueta escultural

Florence Pugh asistió a la proyección de In The Shadows en el BFI London Film Festival con un vestido de corsé lila y falda metálica
Florence Pugh asistió a la proyección de In The Shadows en el BFI London Film Festival con un vestido de corsé lila y falda metálica
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Cada vez que un actor camina por la alfombra roja lleva puesta una narrativa. En la proyección de “In The Shadows” durante la 70ª edición del BFI London Film Festival, Florence Pugh no solo asistió a un evento de cine; entregó una lección magistral de moda contemporánea.

La actriz británica de 30 años apareció luciendo una pieza que fusiona la estructura de la corsetería clásica con la fluidez del futurismo textil, capturando de inmediato la atención de críticos y fotógrafos. Este look no fue un simple vestido de noche: fue un estudio visual de contrastes, texturas e innovación estilística.

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Anatomía de un diseño vanguardista: Corsetería y textura metálica

El eje central del vestido radicó en el diálogo entre dos épocas de la moda. Por un lado, la parte superior rindió homenaje a la corsetería tradicional, utilizando un corpiño estructurado en tono lila empolvado con varillas visibles que moldean la silueta. Sin embargo, la rigidez del corsé se quebró de forma poética en la zona del escote, donde emergieron aplicaciones tridimensionales, bordados de cristales y detalles metálicos que recordaron a formas orgánicas, alas o elementos marinos fosilizados.

Por otro lado, la transición hacia la parte inferior rompió los esquemas convencionales mediante un corte de cintura baja en corazón invertido. De este enmarque curvo nació una falda de caída recta confeccionada en una malla metálica plateada. Este tejido drapeado no solo aportó brillo dinámico bajo los reflectores de la alfombra roja, sino que creó un contraste táctil entre la suavidad translúcida del lila superior y la densidad industrial del plata.

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Florence Pugh
La actriz británica combinó una silueta estructurada con una falda de malla plateada (Phil Lewis / SOPA Images/Sipa USA)

Estilismo y belleza: el arte de equilibrar la alta moda

Un vestido de gran peso visual requiere un trabajo de estilismo medido para no saturar el conjunto. La propuesta de Pugh destacó por una selección minuciosa de accesorios y belleza:

  • Joyería discreta. En lugar de recargar el cuello, se optó por una fina cadena de diamantes con dije, que acompañó sutilmente las líneas del escote halter sin competir con el recargado bordado del busto.
  • Calzado coordinado. La elección de sandalias metálicas de tiras finas mantuvo la continuidad estilística con la falda plateada, prolongando visualmente la figura sin añadir peso innecesario al calzado.
  • Contraste en la manicura. El uso de un esmalte oscuro o negro introdujo una pincelada de rebeldía gótica que equilibra la paleta de tonos pastel y metálicos del traje.
  • Peinado effortless. El cabello semi-recogido (half-up, half-down) con volumen en la coronilla y ondas sueltas le otorgaron un aire fresco y desenfadado, evitando que el look se perciba demasiado rígido.
  • Maquillaje neutro. Con una piel luminosa, sombras en tonos cálidos y labial nude mate, el rostro mantuvo un equilibrio perfecto que deja todo el protagonismo a la prenda.
Florence Pugh
El corpiño lila, con varillas visibles, definió la parte superior del diseño elegido por Florence Pugh (SOPA Images Limited/Alamy Live News)

El impacto de Florence Pugh en la moda de alfombra roja

Florence Pugh se ha consolidado como una de las figuras más arriesgadas de su generación en la industria del entretenimiento. Su alianza con la alta moda no busca únicamente la elegancia tradicional, sino la expresión artística mediante volúmenes audaces, transparencias y geometrías poco comunes. Lejos de acomodarse en siluetas previsibles, la actriz utiliza cada aparición mediática como una plataforma para cuestionar los límites de la vestimenta de gala.

Este atuendo en el festival de Londres reafirmó su capacidad para adoptar diseños esculturales sin perder su sello personal. La mezcla entre la delicadeza del color lila y la fuerza del acabado metálico reflejó una feminidad moderna: poderosa, estructurada y sin miedo a salir de lo convencional. En conjunto, la presentación de la actriz no solo celebró el estreno de su proyecto cinematográfico, sino que dejó una impronta imborrable en el archivo de la moda de 2026.

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