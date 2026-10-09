Sembrar pasto antes de una tormenta: qué riesgos plantea el exceso de agua

La lluvia intensa puede desplazar las semillas recién distribuidas sobre el terreno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una siembra reciente de césped puede superar una lluvia intensa, pero el escurrimiento y encharcamiento pueden desplazar las semillas y reducir una germinación uniforme. El resultado depende de la pendiente, preparación del suelo y cantidad de agua que logre infiltrarse.

El agua que corre sobre la superficie arrastra las semillas

Las semillas de pasto necesitan humedad para iniciar la germinación, aunque todavía no tienen raíces que las fijen al terreno. Por eso, una precipitación suave puede contribuir a mantener húmeda la capa superior del suelo. Mientras que un aguacero con escurrimiento puede mover el material recién distribuido.

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La pendiente concentra el agua y acumula las semillas en los puntos bajos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El riesgo aumenta en sectores inclinados o con drenaje deficiente. El agua tiende a concentrar las semillas en los puntos bajos y a dejar franjas con escasa cobertura en las áreas desde donde escurre. Esa distribución irregular puede derivar, semanas después, en zonas densas junto a espacios sin pasto.

La Universidad Estatal de Iowa recomienda incorporar la semilla de forma ligera, a una profundidad de entre 3 y 6 milímetros, y pasar un rodillo liviano para mejorar su contacto con el terreno. Esa preparación limita la exposición al agua superficial y favorece la absorción de humedad.

El drenaje deficiente favorece la formación de charcos y zonas sin cobertura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La humedad debe ser constante, pero el suelo no puede quedar saturado

Para germinar, las semillas requieren que el primer tramo del suelo se mantenga húmedo. Sin embargo, aplicar más agua de la necesaria o sumar riegos tras varios días de lluvia puede favorecer charcos y falta de oxígeno en el sustrato. La recomendación de Iowa State University es evitar tanto el exceso de riego como la escorrentía y ajustar el aporte de agua a la humedad real del terreno.

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El problema no se limita a la pérdida de semillas. Cuando una lluvia fuerte golpea el suelo desnudo, puede desarmar los agregados de la superficie. Al secarse, las partículas finas forman una costra que dificulta la salida de los brotes. Las semillas pequeñas disponen de reservas limitadas para atravesar esa barrera.

La Universidad de Idaho advierte además que un suelo frío y húmedo puede producir una germinación lenta e irregular. Su manual de jardinería señala que la aparición de las plántulas puede demorar entre una y tres semanas, según la especie. La capa superior debe conservar una humedad uniforme durante ese período.

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La humedad constante permite iniciar la germinación del césped. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Preparar el terreno reduce daños de tormenta

Antes de sembrar, conviene nivelar depresiones donde se acumula el agua y evitar trabajar el suelo cuando está saturado. La Universidad de Iowa indica que puede comprobarse la condición del terreno tomando un puñado. Si al presionarlo forma una bola que conserva su forma, aún está demasiado húmedo para labrarlo; si se desmenuza, está en mejores condiciones.

Una capa liviana de paja limpia, sin malezas, puede limitar el impacto directo de las gotas, conservar humedad y reducir la erosión y formación de costra. La guía universitaria propone una cobertura que deje visible cerca de la mitad del suelo, ya que una capa demasiado espesa puede impedir el desarrollo de las plántulas.

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El exceso de agua reduce el oxígeno disponible en el sustrato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Medidas prácticas para reducir las pérdidas:

Rastrillar suavemente luego de la siembra para asegurar el contacto entre la semilla y el suelo.

Evitar surcos, huecos y desniveles que canalicen el agua hacia un mismo punto.

No regar de manera adicional si la lluvia ya dejó húmeda la capa superficial.

Esperar a que el terreno deje de estar barroso antes de caminar o volver a trabajarlo.

El terreno debe recuperar estabilidad antes de recibir una nueva siembra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La resiembra debe esperar a que el suelo recupere estabilidad

Después de un aguacero, no siempre es posible determinar de inmediato cuánto material se perdió. Algunas semillas pueden haber quedado en condiciones de germinar, incluso si se desplazaron.

Por eso, la evaluación debe hacerse una vez que el suelo se haya secado lo suficiente y haya transcurrido el período de emergencia propio de la especie sembrada.

Si aparecen sectores claramente vacíos, la alternativa es resembrar solo esas áreas. Antes, es necesario aflojar de forma superficial la capa endurecida, distribuir la semilla sin enterrarla en exceso y volver a protegerla de la escorrentía.