Tendencias

Sembrar pasto antes de una tormenta: qué riesgos plantea el exceso de agua

Las condiciones meteorológicas pueden alterar el establecimiento de una cobertura vegetal nueva, sobre todo en terrenos con pendientes o drenaje deficiente

Una mano sostiene semillas de césped junto a un saco de tela sobre un fondo de hierba verde.
La lluvia intensa puede desplazar las semillas recién distribuidas sobre el terreno. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Una siembra reciente de césped puede superar una lluvia intensa, pero el escurrimiento y encharcamiento pueden desplazar las semillas y reducir una germinación uniforme. El resultado depende de la pendiente, preparación del suelo y cantidad de agua que logre infiltrarse.

El agua que corre sobre la superficie arrastra las semillas

Las semillas de pasto necesitan humedad para iniciar la germinación, aunque todavía no tienen raíces que las fijen al terreno. Por eso, una precipitación suave puede contribuir a mantener húmeda la capa superior del suelo. Mientras que un aguacero con escurrimiento puede mover el material recién distribuido.

PUBLICIDAD

Infografía con ilustraciones sobre semillas en la tierra, nubes de lluvia, suelo erosionado y el logotipo de Infobae en la parte inferior.
La pendiente concentra el agua y acumula las semillas en los puntos bajos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El riesgo aumenta en sectores inclinados o con drenaje deficiente. El agua tiende a concentrar las semillas en los puntos bajos y a dejar franjas con escasa cobertura en las áreas desde donde escurre. Esa distribución irregular puede derivar, semanas después, en zonas densas junto a espacios sin pasto.

La Universidad Estatal de Iowa recomienda incorporar la semilla de forma ligera, a una profundidad de entre 3 y 6 milímetros, y pasar un rodillo liviano para mejorar su contacto con el terreno. Esa preparación limita la exposición al agua superficial y favorece la absorción de humedad.

Una mano sostiene un pequeño brote verde con raíces sobre tierra oscura y húmeda. Al fondo, un campo agrícola encharcado con restos de plantas.
El drenaje deficiente favorece la formación de charcos y zonas sin cobertura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La humedad debe ser constante, pero el suelo no puede quedar saturado

Para germinar, las semillas requieren que el primer tramo del suelo se mantenga húmedo. Sin embargo, aplicar más agua de la necesaria o sumar riegos tras varios días de lluvia puede favorecer charcos y falta de oxígeno en el sustrato. La recomendación de Iowa State University es evitar tanto el exceso de riego como la escorrentía y ajustar el aporte de agua a la humedad real del terreno.

PUBLICIDAD

El problema no se limita a la pérdida de semillas. Cuando una lluvia fuerte golpea el suelo desnudo, puede desarmar los agregados de la superficie. Al secarse, las partículas finas forman una costra que dificulta la salida de los brotes. Las semillas pequeñas disponen de reservas limitadas para atravesar esa barrera.

La Universidad de Idaho advierte además que un suelo frío y húmedo puede producir una germinación lenta e irregular. Su manual de jardinería señala que la aparición de las plántulas puede demorar entre una y tres semanas, según la especie. La capa superior debe conservar una humedad uniforme durante ese período.

Terreno con zonas de césped, tierra, rocas, hojas secas y una pequeña charca. Al fondo se ven una valla de madera, otra de alambre y árboles.
La humedad constante permite iniciar la germinación del césped. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Preparar el terreno reduce daños de tormenta

Antes de sembrar, conviene nivelar depresiones donde se acumula el agua y evitar trabajar el suelo cuando está saturado. La Universidad de Iowa indica que puede comprobarse la condición del terreno tomando un puñado. Si al presionarlo forma una bola que conserva su forma, aún está demasiado húmedo para labrarlo; si se desmenuza, está en mejores condiciones.

Una capa liviana de paja limpia, sin malezas, puede limitar el impacto directo de las gotas, conservar humedad y reducir la erosión y formación de costra. La guía universitaria propone una cobertura que deje visible cerca de la mitad del suelo, ya que una capa demasiado espesa puede impedir el desarrollo de las plántulas.

Tejado ondulado de color oscuro con agua de lluvia cayendo en chorros, pared de madera, lluvia visible, árboles verdes borrosos al fondo.
El exceso de agua reduce el oxígeno disponible en el sustrato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Medidas prácticas para reducir las pérdidas:

  • Rastrillar suavemente luego de la siembra para asegurar el contacto entre la semilla y el suelo.
  • Evitar surcos, huecos y desniveles que canalicen el agua hacia un mismo punto.
  • No regar de manera adicional si la lluvia ya dejó húmeda la capa superficial.
  • Esperar a que el terreno deje de estar barroso antes de caminar o volver a trabajarlo.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
El terreno debe recuperar estabilidad antes de recibir una nueva siembra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La resiembra debe esperar a que el suelo recupere estabilidad

Después de un aguacero, no siempre es posible determinar de inmediato cuánto material se perdió. Algunas semillas pueden haber quedado en condiciones de germinar, incluso si se desplazaron.

Por eso, la evaluación debe hacerse una vez que el suelo se haya secado lo suficiente y haya transcurrido el período de emergencia propio de la especie sembrada.

Si aparecen sectores claramente vacíos, la alternativa es resembrar solo esas áreas. Antes, es necesario aflojar de forma superficial la capa endurecida, distribuir la semilla sin enterrarla en exceso y volver a protegerla de la escorrentía.

Temas Relacionados

SiembraJardineríaSemillasLluviasNewsroom BUECéspedPasto

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Por qué el terremoto en Panamá se sintió durante varios segundos y las hipótesis sobre su origen tectónico

El sismo de magnitud 7,6 registrado en la península de Azuero se percibió con una duración inusual en Costa Rica debido a la llegada escalonada de ondas sísmicas, mientras expertos analizan una posible ruptura entre placas y fallas locales

Por qué el terremoto en Panamá se sintió durante varios segundos y las hipótesis sobre su origen tectónico

Receta de bombones de dátiles y chocolate amargo, rápida y fácil

Esta propuesta dulce está combinada con frutos secos picados y una intensa cobertura derretida. Se prepara en quince minutos y resulta ideal para compartir en cualquier reunión

Receta de bombones de dátiles y chocolate amargo, rápida y fácil

Receta de flan sin azúcar con caramelo de naranja, rápida y fácil

Esta versión casera rinde ocho porciones ligeras elaboradas con leche, huevos y una reducción cítrica. Constituye un remate apetitoso para cuidar los niveles glucémicos dominicales sin renunciar al clásico postre cremoso tradicional

Receta de flan sin azúcar con caramelo de naranja, rápida y fácil

Semana Mundial del Espacio: del lanzamiento de cohetes a la búsqueda de mundos habitables

La celebración internacional, impulsada por la ONU, acerca propuestas gratuitas en Argentina para conocer los aportes de la tecnología orbital y debatir las condiciones necesarias para que exista vida fuera de nuestro planeta

Semana Mundial del Espacio: del lanzamiento de cohetes a la búsqueda de mundos habitables

Las señales que indican que los frutos secos ya no son aptos para comer

Epecialistas detallaron cómo el calor, la humedad y el aire aceleran la rancidez, y qué cuidados en la conservación permiten prolongar su calidad

Las señales que indican que los frutos secos ya no son aptos para comer

DEPORTES

Boca Juniors visitará a Instituto en un duelo clave por la cima de su zona y la Tabla Anual: hora, TV y probables formaciones

Boca Juniors visitará a Instituto en un duelo clave por la cima de su zona y la Tabla Anual: hora, TV y probables formaciones

El Kily González reveló el consejo que le dio a Lionel Messi antes de su despedida de la selección argentina

El divertido ida y vuelta de Tevez con una leyenda del Manchester United antes de su partido despedida: “¿Viene a La Bombonera?”

Un informe de la FIFA reveló que Argentina fue la selección que más mensajes de odio recibió en las redes durante el Mundial

Cristiano Ronaldo anotó un gol en Al Nassr después de 30 días: ovación y bandera especial en medio de su conflicto con Portugal

TELESHOW

Juana Repetto le respondió a Sebastián Graviotto por la crianza de sus hijos: “Él sabe que no estoy de acuerdo”

Juana Repetto le respondió a Sebastián Graviotto por la crianza de sus hijos: “Él sabe que no estoy de acuerdo”

Maxi Ghione aclaró sus posteos en redes sociales: “Debe ser difícil caminar al lado mío en estos días”

Benjamín Vicuña envió un mensaje de apoyo a Chile desde Madrid por el aluvión que devastó Las Condes

Joaquín Levinton sufre un “severo” problema de salud y Turf canceló sus próximas presentaciones

La abogada de Mauro Icardi reveló si habrá boda con la China Suárez tras el divorcio de Wanda Nara

INFOBAE AMÉRICA

Terremoto en Panamá obliga a desviar siete vuelos hacia Costa Rica y provoca retrasos en el aeropuerto Juan Santamaría

Terremoto en Panamá obliga a desviar siete vuelos hacia Costa Rica y provoca retrasos en el aeropuerto Juan Santamaría

Megoperativo contra el crimen organizado en Costa Rica: 80 allanamientos, 31 detenidos y dos policías heridos de bala

Las niñas del Corredor Seco centroamericano que cargan con las peores consecuencias de la sequía de El Niño

Guatemala reconoció a la zona Alta del Valle del Río Aguán en Honduras como área libre de la mosca del Mediterráneo

CAF proyecta nuevo financiamiento de $80 millones para Panamá, destinado a la formación técnica