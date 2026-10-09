Tendencias

Despensas pequeñas: 10 recursos para ordenar alimentos y utensilios en cocinas con poco espacio

Profesionales del interiorismo recomiendan combinar estantes regulables, muebles angostos y sectores ocultos según la frecuencia de uso de cada objeto

Ilustración en acuarela de una despensa de cocina abierta con cestas de mimbre, tarros de vidrio, vajilla y cuadros en la pared.
Una despensa pequeña mejora su capacidad cuando combina visibilidad, altura y soluciones adaptadas al uso cotidiano. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Una despensa reducida puede resolver parte del desorden de la cocina si el almacenamiento se ajusta a los hábitos de uso. 10 recursos de diseño permiten aprovechar superficies estrechas, alturas y rincones que suelen quedar sin función.

La guía de Homes & Gardens, sitio especializado en decoración, reúne recomendaciones de profesionales del interiorismo. El criterio común es ordenar por frecuencia de uso, mantener visibles los alimentos y reservar el guardado cerrado para los objetos grandes.

PUBLICIDAD

1. Los estantes envolventes multiplican el perímetro disponible

Tres estantes flotantes de madera clara en una pared blanca con tablillas. Contienen cestas de metal con cebollas, patatas y calabazas, y frascos de vidrio con galletas, cereales y azúcar.
Las repisas distribuidas en varias paredes amplían el almacenamiento y mantienen los alimentos al alcance. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los estantes abiertos en tres paredes convierten un recinto pequeño en una zona de almacenaje accesible. La diseñadora Jess, citada en la publicación, aplicó esta solución en una despensa de unos 2,4 metros cuadrados, con recipientes y canastos para clasificar provisiones. Al rodear el espacio, las repisas dejan los productos a la vista.

2. Puerta corrediza libera el área de paso

Despensa abierta con frascos de vidrio y cestas iluminadas entre gabinetes de madera, una isla de cocina y una mesa de comedor.
El sistema deslizante facilita el acceso a la despensa sin interferir con la circulación de la cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cocinas ajustadas, una puerta abatible exige un radio de apertura que puede interferir con cajones o circulación. La diseñadora Kasia Piorko propone ocultar la despensa tras un sistema corredizo integrado al mobiliario. De ese modo, el almacenamiento queda separado visualmente cuando no se usa y el acceso no invade el espacio frontal.

PUBLICIDAD

3. La despensa puede concentrar preparación y guardado

Máquina de café, vaso con café, planta, postres bajo campana, carro de madera, tazas, granos de café, recipientes metálicos, gabinete.
Un ambiente auxiliar reúne alimentos, electrodomésticos y tareas que requieren ventilación y espacio adicional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una habitación auxiliar puede reunir alimentos, vajilla estacional y tareas que generan vapor, olores o utensilios sobre la mesada. Kelly Deck diseñó un ambiente de este tipo con zona de cocción, ventilación, pileta y almacenamiento. La distribución permite que la cocina principal quede destinada a servir o recibir, si la instalación contempla agua y extracción.

4. Un nicho angosto admite repisas en forma de “U”

Muebles de cocina blancos, encimera de granito y una despensa con estantes de madera llenos de frascos de cristal, latas y cestos.
Las superficies instaladas en tres caras aprovechan huecos estrechos y organizan productos de distintas dimensiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los huecos irregulares pueden transformarse en alacenas verticales. Richard Moore recomienda disponer estantes sobre tres caras para utilizar el fondo y laterales sin perder visibilidad.

Los cajones inferiores pueden recibir piezas voluminosas, mientras que los estantes altos alojan productos menos frecuentes. La cara interna de la puerta suma lugar para botellas u objetos altos.

5. La altura suma capacidad con estantes regulables

Cocina con armarios azules, encimeras de madera y una despensa blanca abierta con frascos de vidrio y cestas de alambre ordenados.
Las repisas ajustables permiten adaptar el espacio interior a envases, frascos y fuentes de diferentes tamaños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aprovechar el plano vertical permite mantener los artículos cotidianos a una altura cómoda y desplazar los de uso esporádico hacia arriba.

Para Christina Cruz, los estantes ajustables dan margen para adaptar el interior a envases, frascos o fuentes de distintos tamaños. Esta alternativa evita que una configuración fija deje espacios sin utilizar.

6. Repisas poco profundas facilitan el control de existencias

Estantes blancos de despensa con cestas de mimbre, frascos de vidrio y cajas de plástico transparente con tapa azul junto a un umbral.
Un fondo limitado mejora la visibilidad de los productos y ayuda a identificar lo disponible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una alacena de fondo limitado reduce el riesgo de que paquetes y frascos queden ocultos detrás de otros. El medio especializado destaca que la visibilidad ayuda a identificar lo disponible antes de comprar.

Puertas enrasadas con el revestimiento o el mobiliario permiten integrar este guardado a la cocina sin que ocupe protagonismo visual.

7. Gabinete para electrodomésticos despeja la mesada

Una cocina moderna y luminosa con gabinetes blancos y paneles de madera clara, un fregadero negro, grifo metálico, una ventana y un armario con electrodomésticos.
Un armario compacto concentra aparatos, tomas eléctricas y bandejas extraíbles sin ocupar la superficie de trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un armario compacto puede funcionar como estación de desayuno si concentra cafetera, tostadora u horno microondas sobre bandejas extraíbles. William Durrant señala cuatro aspectos prácticos:

  • Tomas de corriente ocultas
  • Ventilación suficiente
  • Bandejas capaces de soportar peso
  • Revestimientos resistentes al uso diario

Así, los aparatos permanecen accesibles sin ocupar la superficie de trabajo cuando están apagados.

8. Un módulo extraíble aprovecha un ancho mínimo

Cocina con armarios verdes, dos hornos integrados, una despensa extraíble llena de botellas y paquetes, encimeras claras, isla y dos cuadros abstractos.
Los sistemas deslizables acercan los productos almacenados al frente y facilitan el acceso en espacios reducidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los sistemas verticales deslizables resultan adecuados para el espacio entre muebles que no admite una alacena convencional. Maria Gerardino, responsable de diseño de cocinas, indica que el contenido avanza hacia el frente en un solo movimiento, en lugar de quedar al fondo de un gabinete. Ubicarlo cerca de la heladera o del área de cocción acorta los desplazamientos durante la preparación.

9. Guardado abierto y cerrado cumplen funciones distintas

Cocina moderna con gabinetes inferiores verde salvia y superiores beige. Destacan estantes de madera iluminados con plantas y jarrones, y una alacena de vidrio. Horno integrado.
La combinación de estantes, cajones y armarios organiza los objetos según su frecuencia de uso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diseñadora Sabrina Albanese plantea combinar ambos recursos. Los estantes abiertos sirven para ingredientes y piezas de uso frecuente; los armarios, cajones o cortinas pueden ocultar equipos de mayor tamaño y utensilios ocasionales.

Separar los objetos según su frecuencia de uso reserva las zonas más accesibles para lo cotidiano y evita recargar los estantes expuestos.

10. Una esquina sin uso puede convertirse en una mini despensa

Una cocina moderna con gabinetes blancos, encimeras claras, una ventana y una estación de café de madera empotrada con máquina de espresso, molinillo, tazas y frascos.
Los estantes y contenedores uniformes transforman un rincón disponible en una zona funcional de almacenamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando no existe un recinto independiente, una esquina puede recibir estantes para secos, frascos y utensilios diarios. Cruz aconseja trasladar los alimentos a contenedores uniformes para reducir el ruido visual en una estructura abierta.

La solución admite una estación de café o de aparatos, si el espacio conserva una circulación cómoda y los productos quedan identificables.

La planificación parte de una pregunta concreta: qué problema de almacenamiento necesita resolverse. Un cajón puede ordenar snacks, una repisa estrecha mejora el acceso a condimentos y un módulo alto absorbe compras de volumen. El tamaño disponible define la solución, pero la organización determina su utilidad cotidiana.

Temas Relacionados

CocinaDecoraciónHogaresNewsroom BUECocinasDespensaAlacenaAlmacenamientoDiseño

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Receta de mermelada de tomate casera, rápida y fácil

La conserva dulce demanda un tramo inicial de diez minutos y una cocción de media hora a fuego bajo, con sal y vinagre de manzana opcional para impedir que se adhiera

Receta de mermelada de tomate casera, rápida y fácil

Receta de pollo a la pimienta, rápida y fácil

Esta preparación combina ingredientes cotidianos para lograr un plato sabroso, ideal para acompañar con distintas guarniciones

Receta de pollo a la pimienta, rápida y fácil

Por qué sentirse solo puede pesar más que el aislamiento social, según un estudio

Investigadores de Cornell propusieron un nuevo concepto para explicar las distintas trayectorias de salud que enfrentan personas con circunstancias similares. El hallazgo cuestiona la forma habitual de medir el bienestar emocional en los vínculos afectivos

Por qué sentirse solo puede pesar más que el aislamiento social, según un estudio

7 hábitos simples que reducen las distracciones y entrenan la capacidad de concentración

Especialistas citados por Harvard y la American Psychological Association explican que el estrés, la falta de sueño y el entorno influyen en el foco, por lo que pequeños ajustes sostenidos en el tiempo pueden favorecer la mejora

7 hábitos simples que reducen las distracciones y entrenan la capacidad de concentración

El error que podría convertir una mancha de tinta en algo permanente

Especialistas en textiles y conservación advierten que actuar de forma incorrecta antes del lavado puede complicar la eliminación del pigmento. Qué tener en cuenta

El error que podría convertir una mancha de tinta en algo permanente

DEPORTES

Franco Colapinto quedó detrás de su compañero Gasly por un margen mínimo, fue eliminado en SQ2 y largará 11° la Sprint del GP de Singapur de la F1

Franco Colapinto quedó detrás de su compañero Gasly por un margen mínimo, fue eliminado en SQ2 y largará 11° la Sprint del GP de Singapur de la F1

Mario Ledesma y Shaun Edwards se suman al staff de Los Pumas hasta el Mundial de Australia 2027

Masters 1000 de Shanghai: Novak Djokovic sufrió una sorpresiva eliminación y el argentino Francisco Cerúndolo debutó con un triunfo

El Cholo Simeone se emocionó al hablar sobre la enseñanza que le dejó Lionel Messi al mundo tras su retiro de la selección argentina

Franco Colapinto detalló los problemas que tuvo para controlar su Alpine y aclaró tras clasificar 11°: “Hay bastante para mejorar”

TELESHOW

La felicidad de Ayelén Paleo por el logro de su madre tras salir de la cárcel: “La vida pone todo en su lugar”

La felicidad de Ayelén Paleo por el logro de su madre tras salir de la cárcel: “La vida pone todo en su lugar”

Las claves de Dale Match, el nuevo programa de Marcelo Tinelli: humor, actualidad y un guiño a la nostalgia

La entrevista retro de Nicolás Repetto a Mario Pergolini: una frase premonitoria y una apuesta sin pagar

Luck Ra confesó cuál es la estrategia que usa cuando se olvida la letra en medio de un show

Luis Ventura adelantó los nominados al Martín Fierro de Radio 2026

INFOBAE AMÉRICA

El huracán Isaias amenaza varias ciudades de Estados Unidos: estas son las zonas que podrían sufrir los peores efectos

El huracán Isaias amenaza varias ciudades de Estados Unidos: estas son las zonas que podrían sufrir los peores efectos

El Salvador alista la cumbre de comercio Trade Expo 2026 para potenciar el crecimiento de las exportaciones

60 jóvenes mediarán conflictos en sus barrios dominicanos como medida de prevención de violencia nacional

Congreso de Costa Rica investigará posibles nexos del narcotráfico con partidos políticos y donaciones electorales de 2022 y 2026

Panamá persiste en su tarea de conservar las tortugas marinas