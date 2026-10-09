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Receta de pollo a la pimienta, rápida y fácil

Esta preparación combina ingredientes cotidianos para lograr un plato sabroso, ideal para acompañar con distintas guarniciones

Plato con pechugas de pollo en salsa de pimienta, papas al horno, cubiertos y una copa de vino sobre una mesa de madera.
El plato se acompaña con opciones simples como papas, arroz blanco o puré (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Hay platos que resuelven una comida completa en pocos minutos y sin usar muchos ingredientes. La clave del pollo a la pimienta está en dorar bien la carne antes de incorporar la crema, para conseguir un resultado lleno de sabor y una textura irresistible.

Suele prepararse para un almuerzo o una cena práctica, acompañado con papas, arroz blanco o puré. También es una buena opción para transformar unas simples pechugas en un plato más sabroso.

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Receta de pollo a la pimienta

El pollo a la pimienta se prepara con pechugas de pollo doradas en sartén y cubiertas con una salsa cremosa de pimienta negra, caldo y crema de leche. Es una receta rápida, de cocción corta y con pocos ingredientes.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 30 minutos.
  • Preparación: 10 minutos.
  • Cocción: 20 minutos.

Ingredientes

  • 600 g de pechugas de pollo.
  • 1 cucharada de pimienta negra en grano, apenas machacada.
  • 1 cucharada de aceite.
  • 20 g de manteca.
  • 1 diente de ajo, picado.
  • 100 ml de caldo de pollo.
  • 200 ml de crema de leche.
  • 1 cucharadita de mostaza, opcional.
  • Sal, cantidad necesaria.
  • Perejil fresco picado, para terminar.

Cómo hacer pollo a la pimienta, paso a paso

Dos pechugas de pollo crudas sobre papel junto a recipientes con crema, caldo, ajo, manteca, pimienta y hojas de perejil.
La preparación rinde cuatro porciones con un aporte estimado de 475 calorías cada una (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Limpiar las pechugas, retirar el exceso de grasa y cortarlas en bifes de aproximadamente 2 cm de espesor. Condimentar con sal.
  2. Calentar una sartén amplia a fuego medio-alto. Agregar el aceite y la manteca.
  3. Incorporar el pollo y cocinarlo durante 4 a 5 minutos por lado, hasta que quede dorado. No moverlo durante los primeros minutos para que forme una buena costra.
  4. Retirar el pollo de la sartén y reservarlo en un plato. Mantenerlo tapado para que no pierda temperatura.
  5. En la misma sartén, agregar el ajo y la pimienta machacada. Cocinar durante 30 segundos, sin dejar que el ajo se queme.
  6. Verter el caldo y raspar el fondo de la sartén con una cuchara de madera para recuperar los jugos del pollo.
  7. Añadir la crema de leche y la mostaza, si se utiliza. Mezclar y cocinar durante 3 a 4 minutos, hasta que la salsa espese ligeramente. La crema debe cocinarse a fuego bajo y no hervir con fuerza.
  8. Volver a colocar el pollo en la sartén junto con los jugos que haya soltado. Cocinar durante 3 a 5 minutos, hasta que esté completamente cocido. El centro debe quedar bien cocido, sin partes rosadas.
  9. Probar la salsa y corregir la sal. Servir el pollo con perejil fresco picado y más pimienta, si se desea.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Sartén de hierro sobre una estufa con tres pechugas de pollo hirviendo en salsa con pimienta, desprendiendo vapor.
Las pechugas de pollo se cocinan de cuatro a cinco minutos por lado para formar una costra (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 475 kcal.
  • Grasas: 31 g.
  • Carbohidratos: 5 g.
  • Proteínas: 43 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El pollo a la pimienta se puede conservar en un recipiente hermético dentro de la heladera durante 3 días.

Para congelarlo, dejarlo enfriar por completo y guardarlo en un recipiente apto para freezer durante un máximo de 2 meses. Descongelar en la heladera y recalentar a fuego bajo, agregando 1 o 2 cucharadas de leche o caldo si la salsa quedó demasiado espesa.

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