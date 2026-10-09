Receta de pollo a la pimienta, rápida y fácil

Hay platos que resuelven una comida completa en pocos minutos y sin usar muchos ingredientes. La clave del pollo a la pimienta está en dorar bien la carne antes de incorporar la crema, para conseguir un resultado lleno de sabor y una textura irresistible.
Suele prepararse para un almuerzo o una cena práctica, acompañado con papas, arroz blanco o puré. También es una buena opción para transformar unas simples pechugas en un plato más sabroso.
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Receta de pollo a la pimienta
El pollo a la pimienta se prepara con pechugas de pollo doradas en sartén y cubiertas con una salsa cremosa de pimienta negra, caldo y crema de leche. Es una receta rápida, de cocción corta y con pocos ingredientes.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 30 minutos.
- Preparación: 10 minutos.
- Cocción: 20 minutos.
Ingredientes
- 600 g de pechugas de pollo.
- 1 cucharada de pimienta negra en grano, apenas machacada.
- 1 cucharada de aceite.
- 20 g de manteca.
- 1 diente de ajo, picado.
- 100 ml de caldo de pollo.
- 200 ml de crema de leche.
- 1 cucharadita de mostaza, opcional.
- Sal, cantidad necesaria.
- Perejil fresco picado, para terminar.
Cómo hacer pollo a la pimienta, paso a paso
- Limpiar las pechugas, retirar el exceso de grasa y cortarlas en bifes de aproximadamente 2 cm de espesor. Condimentar con sal.
- Calentar una sartén amplia a fuego medio-alto. Agregar el aceite y la manteca.
- Incorporar el pollo y cocinarlo durante 4 a 5 minutos por lado, hasta que quede dorado. No moverlo durante los primeros minutos para que forme una buena costra.
- Retirar el pollo de la sartén y reservarlo en un plato. Mantenerlo tapado para que no pierda temperatura.
- En la misma sartén, agregar el ajo y la pimienta machacada. Cocinar durante 30 segundos, sin dejar que el ajo se queme.
- Verter el caldo y raspar el fondo de la sartén con una cuchara de madera para recuperar los jugos del pollo.
- Añadir la crema de leche y la mostaza, si se utiliza. Mezclar y cocinar durante 3 a 4 minutos, hasta que la salsa espese ligeramente. La crema debe cocinarse a fuego bajo y no hervir con fuerza.
- Volver a colocar el pollo en la sartén junto con los jugos que haya soltado. Cocinar durante 3 a 5 minutos, hasta que esté completamente cocido. El centro debe quedar bien cocido, sin partes rosadas.
- Probar la salsa y corregir la sal. Servir el pollo con perejil fresco picado y más pimienta, si se desea.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 4 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 475 kcal.
- Grasas: 31 g.
- Carbohidratos: 5 g.
- Proteínas: 43 g.
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
El pollo a la pimienta se puede conservar en un recipiente hermético dentro de la heladera durante 3 días.
Para congelarlo, dejarlo enfriar por completo y guardarlo en un recipiente apto para freezer durante un máximo de 2 meses. Descongelar en la heladera y recalentar a fuego bajo, agregando 1 o 2 cucharadas de leche o caldo si la salsa quedó demasiado espesa.
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