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El error que podría convertir una mancha de tinta en algo permanente

Especialistas en textiles y conservación advierten que actuar de forma incorrecta antes del lavado puede complicar la eliminación del pigmento. Qué tener en cuenta

Una pluma negra con detalles dorados y su tapa junto a una mancha de tinta negra sobre una camisa rosa con un botón.
La etiqueta de cuidado determina qué tratamientos puede soportar una prenda sin daños irreversibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una mancha de tinta no exige una solución única: el material, tinta y tiempo transcurrido condicionan el resultado. Actuar pronto y respetar la etiqueta de cuidado reduce el riesgo de fijar el pigmento o dañar las fibras.

La etiqueta define qué tratamientos admite cada prenda

Antes de aplicar cualquier producto, conviene identificar si la pieza es lavable y revisar sus símbolos de cuidado. La Asociación Internacional para el Etiquetado de Cuidado Textil (GINETEX) señala que las etiquetas indican el cuidado máximo que una prenda soporta sin daño irreversible. No garantizan, sin embargo, que una mancha desaparezca por completo.

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Infografía con dibujos de una camisa manchada, alcohol etílico, papel absorbente y símbolos de cuidado textil con recomendaciones de limpieza.
Las manchas recientes suelen responder mejor a los métodos de limpieza que las marcas antiguas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La revisión descarta métodos incompatibles con telas delicadas o limpieza profesional. La organización también aconseja ensayar los quitamanchas en un sector oculto. Antes de actuar sobre la marca, deben comprobarse los siguientes datos:

  • La posibilidad de lavado doméstico
  • La temperatura máxima admitida
  • La autorización o prohibición de blanqueadores
  • Las indicaciones de limpieza profesional
  • La estabilidad del color en una costura interior o un dobladillo

El símbolo de un triángulo tachado significa que no se admite blanqueador. Uno con dos líneas diagonales autoriza únicamente blanqueadores de oxígeno o sin cloro.

Las manchas recientes suelen ofrecer mejores posibilidades de tratamiento que las que ya atravesaron un ciclo de lavado o secado.

Mano sostiene bolígrafo azul que goteó tinta azul sobre tela blanca, formando una mancha. Fondo desenfocado con lavadora, estantes y productos de limpieza.
El alcohol aplicado sobre el reverso puede ayudar a trasladar la tinta hacia un material absorbente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El American Cleaning Institute, entidad estadounidense dedicada a la limpieza, recomienda para tinta colocar la prenda con la mancha hacia abajo sobre toallas de papel y aplicar alcohol sobre el reverso, de modo que el pigmento pase al material absorbente.

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Las toallas deben cambiarse a medida que se colorean; luego corresponde enjuagar bien y lavar conforme a la etiqueta. La entidad también propone sostener el tejido tenso sobre un recipiente y dejar caer alcohol a través de la mancha, para que la tinta se desplace hacia el recipiente y no se extienda sobre la prenda.

La clave es contener el área. Frotar puede llevar la tinta a zonas limpias, alterar el acabado o desgastar la fibra. El Instituto de Conservación de Museos Smithsonian, dedicado a la preservación de materiales, indica que la tinta de bolígrafos y rotuladores puede contener mezclas complejas de pigmentos y colorantes. Por eso el resultado varía según el producto y el tejido.

Mano de persona sumerge manga de camisa de lino gris con mancha de tinta azul en cuenco de vidrio con leche blanca sobre encimera.
Frotar la superficie puede extender la tinta hacia zonas limpias y desgastar las fibras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los solventes requieren pruebas previas y ventilación

El instituto Smithsonian describe a los solventes como un primer recurso para las tintas y menciona acetona y etanol entre las sustancias que pueden emplearse de forma separada y secuencial.

Cada aplicación debe hacerse en poca cantidad, sobre una superficie protegida y con material absorbente debajo. Si el pigmento comienza a transferirse, puede ser necesario repetir el ciclo en lugar de aumentar de golpe la cantidad de producto.

Primer plano de una camisa blanca con una mancha de tinta azul grande, sumergida en un tazón blanco con leche y vinagre, sobre una superficie de madera.
Los solventes requieren pruebas previas en áreas ocultas para comprobar la estabilidad del tejido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La seguridad debe ser parte del proceso. El alcohol y solventes pueden ser inflamables. La ventilación, distancia de llamas o fuentes de calor y lavado posterior de la prenda son necesarias.

Asimismo, ciertos solventes pueden deteriorar fibras específicas: el Instituto de Conservación de Museos Smithsonian advierte, por ejemplo, que la acetona puede disolver tejidos de triacetato de celulosa.

Por esa razón, un ensayo localizado es indispensable. Si aparecen decoloración, pérdida de brillo, rigidez o cambios en la textura, debe suspenderse la aplicación y enjuagarse el área, siempre que la etiqueta permita el contacto con agua.

Mano de mujer frota una pasta blanca con cepillo de dientes sobre mancha de tinta azul en camisa de lino gris; hay un cuenco y una caja de bicarbonato de sodio.
La ventilación reduce los riesgos asociados al uso de alcohol y otros solventes inflamables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calor puede consolidar la mancha en el tejido

Una vez aplicado el método elegido, la prenda debe enjuagarse para retirar tanto la tinta desprendida como el agente de limpieza y luego lavarse según sus instrucciones de cuidado.

No conviene usar secadora ni plancha mientras persista la mancha, ya que el calor puede volver más difícil su eliminación. El American Cleaning Institute aconseja repetir la operación si la marca sigue visible después del lavado.

Una mano dentro de una lavadora de carga superior con ropa blanca sucia y manchas de pasto en agua caliente y vapor.
El calor de la secadora o la plancha puede fijar la mancha en el tejido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las manchas antiguas pueden requerir varias aplicaciones, sin que exista certeza de éxito. Cuando se trata de una prenda no lavable, de una tela sensible o de una mancha extensa, las guías de GINETEX remiten a las posibilidades de limpieza profesional indicadas en la etiqueta. Ese símbolo distingue los procedimientos que no pueden reproducirse en una lavadora doméstica.

La recomendación final es evitar mezclar productos de limpieza. La combinación de amoníaco y blanqueador con cloro puede generar vapores peligrosos, según el American Cleaning Institute.

Mantener los envases cerrados, seguir sus advertencias y conservarlos fuera del alcance de niños completa un proceso cuyo objetivo es retirar la tinta sin añadir riesgos a la prenda ni a quienes la manipulan.

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