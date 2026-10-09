Suben las acciones argentinas y baja el riesgo país, con el empuje de Wall Street y Brasil

Wall Street cierra una semana con movimiento errático en los precios.

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Los principales indicadores de Wall Street suben un 0,3% este viernes, para definir una semana errática en cuanto aprecios, aunque todavía cerca de los máximos históricos. Aporta a la tendencia positiva una baja en los precios del petróleo crudo, aunque subsiste la presión alcista para los bonos del tesoro de los EEUU, cuya referencia a 10 años rinde ahora el 5,26% anual, cerca de sus máximos desde 2003.

A las 11:40 horas, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires avanza 0,5%, a 2.840.000 puntos. Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Nueva York hay números mixtos, entre los que destacan las ganancias de Ternium (+3,4%) e YPF (+2,6%, a USD 51,20).

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Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 11:40 horas)

Los bonos soberanos en dólares son negociados con una suba promedio de 0,1%, mientras que el riesgo país de JP Morgan descontaba cuatro unidades para la Argentina, en los 584 puntos básicos.

En la región ayuda la suba de 1,6% en el índice Bovespa de la Bolsa de Valores de San Pablo, que se acerca a los 210.000 puntos. El referente líder de las acciones brasileñas sostiene una ganancia de 8,9% en la semana, después de la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

Los precios del petróleo caían en torno a 1% al disiparse las preocupaciones sobre el suministro en Oriente Medio después de que el presidente norteamericano Donald Trump afirmara que Estados Unidos no atacaría Irán antes de las elecciones de mitad de legislatura, en medio de conversaciones fructíferas para poner fin a la guerra entre ambos países.

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Los futuros del crudo Brent del Mar del Norte bajaban un 1%, a USD 103,30 el barril para entregar en diciembre. Los futuros del crudo estadounidense WTI (West Texas Intermediate) cedían un 0,6%, a 90,99 dólares.

En términos semanales, los precios del Brent apuntan a subir tras cerrar el jueves con alza del 4%, mientras que el WTI se encamina hacia un ligero descenso.

La promesa de Trump sobre Irán, junto con la reanudación de las exportaciones de productos por parte de China, estaban provocando una caída de los precios, dijo a Reuters Tamas Varga, analista de PVM Oil Associates.

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Los precios mostraron volatilidad esta semana, ya que en octubre se han intensificado las amenazas al tráfico marítimo en el Golfo y el estrecho de Ormuz, por donde antes de la guerra circulaban envíos equivalentes a alrededor del 20% del petróleo y el combustible mundiales.

Trump declaró el jueves que Washington mantenía “conversaciones productivas” con Irán y señaló que no se había planeado ningún ataque antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato del 3 de noviembre, tras reportes de medios de comunicación que indicaban que estaba barajando la posibilidad de un ataque antes de esa fecha.

La agencia de noticias iraní Tasnim informó ese mismo día que el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araqchi, dijo que Teherán está analizando la respuesta de Estados Unidos a su propuesta de reabrir el estrecho de Ormuz en un plazo de siete días.

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Estados Unidos sigue ejerciendo presión económica sobre Irán para intentar poner fin a la guerra, que ya lleva ocho meses, imponiendo sanciones dirigidas contra personas, redes y 17 buques por transportar crudo, productos petrolíferos y petroquímicos iraníes.

La guerra de Irán y el conflicto entre Rusia y Ucrania han interrumpido el suministro de combustibles refinados, como las naftas, el combustible para aviones y, especialmente, el gasóil.

China, el principal importador mundial de petróleo, tiene previsto reanudar las exportaciones de combustibles refinados tras una breve interrupción durante las vacaciones de la Semana Dorada, una medida que contribuirá en cierta medida a aliviar la tensión del mercado, informó Reuters el viernes citando fuentes.

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El mercado petrolero también se enfrenta al huracán Isaías en el Golfo de México, donde los productores han suspendido la producción de unos 1,3 millones de barriles al día -lo que supone el 62,9% de la producción actual de petróleo hasta el jueves-, según autoridades.