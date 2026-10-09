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La entrevista retro de Nicolás Repetto a Mario Pergolini: una frase premonitoria y una apuesta sin pagar

Durante su encuentro en Otro día perdido, los conductores repasaron una perla televisiva de comienzos de los 90 y quedó flotando una pregunta: “¿Tenía razón o no tenía razón?”

Mario Pergolini recibe al presentador Nicolás Repetto y repasan imágenes de archivo del programa Fax emitido en la década de 1990
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Nicolás Repetto confirmó que volverá a la televisión durante el verano con un programa de entretenimiento en el Trece, después de ocho años sin estar al frente de un ciclo. El conductor habló de su próximo proyecto en una entrevista con Mario Pergolini en Otro día perdido, donde también protagonizó un momento de humor a partir de una nota que le había realizado al creador de Vorterix para su recordado sitio Fax en 1992.

“Yo me había olvidado que había ido a Fax”, comentó Pergolini. La conversación derivó en bromas sobre la imagen de ambos en aquella época. Pergolini le dijo a su invitado que se vestía mejor y lucía siempre bronceado, aunque también recordó que tenía una intensa vida nocturna. Repetto respondió con una risa y aludió al paso del tiempo: “Algún momento de mi vida que ya no recuerdo”.

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En el material de archivo, Repetto habla con Pergolini sobre su futuro en televisión. “Yo leí en alguna parte que vos le prometiste a tu mujer que durante dos años hacías televisión para juntar unos manguitos y después no hacías más”, le planteó entonces.

El actual conductor de Otro día perdido respondió por entonces que veía a la televisión como “una trituradora” y que no quería extender su carrera por el riesgo de terminar sin dinero. “Por el momento yo creo que la inteligencia para hacer más de dos años de televisión no me da”.

Repetto contestó con una apuesta al aire que quedó suspendido en el tiempo: “Yo te apostaría lo que vas a ganar dentro de dos años a que seguís haciendo televisión”. Al regresar al estudio, las risas se apoderaron de la escena. “¿Te pagó?”, le preguntó Evelyn Botto. “Podríamos no haber mostrado ese video. Y lo mostramos”, ensayó como coartada Pergolini. El invitado aprovechó la ocasión para reclamar el resultado de aquella predicción: “¿Tenía razón o no tenía razón? Y me debés dos años”, bromeó el invitado para cerrar el tema.

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El conductor y productor argentino Nicolás Repetto participa en una entrevista en el programa Otro Día Perdido.

La charla comenzó con una pregunta directa de Pergolini sobre la sensación de regresar a la pantalla y Repetto tomó distancia de esa idea. “Yo no siento que vuelvo a la televisión. Es verdad que hace ocho años, me demoré un poco en el regreso. Es largo el período, pero también es larga mi vida”, expresó.

El conductor recordó como se inició su vínculo con la pantalla chica. “Yo laburo desde los 19 años en televisión porque arranqué de productorcito (sic), entonces siempre sentí que la televisión era parte de mí”, señaló. Al profundizar sobre su ausencia, Repetto explicó que se volcó a otros intereses personales y profesionales. Para él, el paso del tiempo lejos de las cámaras no implicó una ruptura definitiva con el medio, sino un período dedicado a otras actividades.

De golpe me enganché con otras cosas, mi vida no es solo la televisión. A veces me distraigo un poco y se van ocho añitos sin hacer televisión, pero no siento nunca que es una vuelta, siento que es parte de mi vida”,ratificó.

Durante su aparición en el ciclo de El Trece, habló con naturalidad sobre ese lapso y evitó presentar su regreso como una decisión excepcional. “Siempre sentí que la televisión era parte de mí”, sostuvo al referirse a sus comienzos y a su posterior recorrido.

El conductor definió el proyecto como un espacio orientado al entretenimiento, aunque no reveló el nombre que tendrá ni precisó la fecha de estreno. “Va a ser un programa de entretenimiento que va a ir durante el verano”, anunció.

Dos hombres conversan en un estudio de televisión, uno sentado en un sofá y el otro detrás de un escritorio con una tableta.
Nicolás Repetto dio detalles de su regreso a la televisión, en un reportaje de Mario Pergolini (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pergolini aprovechó el anuncio para preguntar, en tono humorístico, si el nuevo ciclo podría desplazar a Otro día perdido de su lugar en la programación, un rumor que corrió en la previa. Repetto descartó esa posibilidad de inmediato y respondió: “No pretende desplazar a nadie, serías indesplazable, o sea que nunca ni soñaría con eso”.

Luego amplió la definición del formato que prepara junto a su equipo. “Será para entretenerse, para divertirse, para verlo en familia y pasarla bien. Lo estoy fabricando, lo estamos armando, pero básicamente ya lo tenemos”, dijo al describir el estado actual del proyecto.

Su respuesta volvió a poner el foco en su perfil de productor, una faceta que, según explicó, también incide en su manera de afrontar el regreso a la conducción. Al ser consultado sobre los nervios que podría provocarle el estreno, Repetto respondió que esperaba sentirlos, aunque los ensayos no le generaron esa reacción.

“Pensé que me iba a dar nervios, pero en los ensayos, por lo menos, no me ha dado nervios. Como soy productor también, te distraés con tantas cosas que no podés tener nervios”, expresó. Los ensayos ya comenzaron y el programa se encuentra en proceso de armado, de acuerdo con lo que relató en el estudio.

La respuesta mostró el modo en que encara esta nueva etapa. Más allá de la exposición frente a cámara, Repetto señaló que la cantidad de aspectos que implica la producción de un ciclo lo lleva a concentrarse en cuestiones operativas, creativas y técnicas antes que en la tensión propia de volver al aire.

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