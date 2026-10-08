Receta de tortilla española con jamón y queso, rápida y fácil

Tortilla española con jamón y queso, dorada por fuera y con un centro tierno y sabroso (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una tortilla dorada, tierna por dentro y con queso fundido en cada porción: una solución rápida para comer rico sin complicarse. Su combinación de papa, huevo, jamón y queso permite preparar un plato abundante con ingredientes simples y fáciles de conseguir. Además, admite distintas formas de cocción según el tiempo disponible: las papas pueden hacerse en microondas, hervirse o cocinarse directamente en sartén.

La tortilla española con jamón y queso es ideal para una cena express, un almuerzo liviano o una picada informal. En Argentina suele servirse caliente o tibia, acompañada con ensalada, pan fresco, tomates o unas papas doradas. También resulta una buena alternativa para aprovechar ingredientes que ya están en la heladera y llevar a la mesa una preparación casera, rendidora y económica.

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Receta de tortilla española con jamón y queso

Se trata de una tortilla de papa elaborada con huevos, papas, jamón cocido y queso, cocida en sartén hasta que quede firme por fuera, jugosa por dentro y con el queso bien fundido. La preparación se arma en pocos pasos: primero se ablandan las papas y la cebolla, después se mezclan con los huevos y el jamón, y por último se cocina todo en una sartén antiadherente.

El queso se coloca dentro de la mezcla para que se integre con el huevo y también puede distribuirse en el centro, como relleno. De esta manera, cada porción conserva una textura cremosa y un sabor más intenso. Para obtener una tortilla pareja, conviene usar una sartén de tamaño mediano y cocinarla a fuego medio-bajo, sin apurar el proceso.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 30 minutos.

Preparación: 15 minutos .

Cocción: 15 minutos.

Ingredientes

500 g de papas.

5 huevos.

150 g de jamón cocido.

150 g de queso mozzarella o cremoso.

1 cebolla chica.

3 cucharadas de aceite.

1 cucharadita de sal.

0,5 cucharadita de pimienta.

1 cucharada de perejil fresco picado, opcional.

Las papas y la cebolla forman la base de esta receta rápida, fácil y económica., por su parte, el jamón cocido aporta sabor y el queso mozzarella suma una textura fundida irresistible (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer tortilla española con jamón y queso, paso a paso

Pelar las papas y cortarlas en cubos chicos o láminas finas. Cortar la cebolla en pluma y el jamón cocido en tiras. Colocar las papas en un recipiente apto para microondas, agregar 1 cucharada de aceite, tapar y cocinar durante 7 minutos. Mezclar y cocinar durante 3 minutos más, hasta que estén tiernas. También se pueden hervir durante 8 a 10 minutos. Calentar las 2 cucharadas de aceite restantes en una sartén antiadherente de 20 cm. Agregar la cebolla y cocinar durante 3 minutos, hasta que esté transparente. Incorporar las papas y saltear durante 2 minutos. Condimentar con sal y pimienta. Batir los huevos en un bol. Agregar el perejil, el jamón cocido y la mitad del queso. Sumar las papas y mezclar con cuidado. Volver a calentar la sartén a fuego medio-bajo. Verter la mitad de la mezcla, distribuir el queso restante en el centro y cubrir con el resto de la preparación. Cocinar durante 5 a 6 minutos, hasta que los bordes estén firmes. Mantener el fuego medio-bajo para que el huevo cuaje sin quemar la base. Colocar un plato grande sobre la sartén y dar vuelta la tortilla con un movimiento firme. Usar un plato apenas más grande que la sartén para evitar derrames. Deslizar la tortilla nuevamente en la sartén y cocinar durante 4 a 5 minutos más. El centro debe quedar firme, pero todavía ligeramente jugoso. Dejar reposar durante 3 minutos antes de cortar. Servir caliente o tibia.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 390 kcal .

Grasas: 24 g .

Carbohidratos: 25 g .

Proteínas: 21 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.