No es solo es una abolladura: las señales que indican que una lata en conserva puede estar en mal estado

Las abolladuras profundas pueden comprometer el cierre hermético de una lata. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una abolladura profunda o ubicada sobre la unión de una lata puede afectar su cierre y elevar el riesgo de que el alimento entre en contacto con microorganismos. Revisar el envase antes de comprarlo o abrirlo es una medida básica de seguridad alimentaria.

Las conservas comerciales ofrecen una alternativa de larga duración para almacenar legumbres, vegetales, frutas, pescados y otros alimentos. El proceso térmico y sellado permiten conservarlos sin necesidad de añadir conservantes.

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Sin embargo, la integridad del recipiente forma parte de esa protección. Si se altera, el contenido puede quedar expuesto a contaminación.

Los golpes ubicados sobre las uniones del envase requieren especial precaución. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las abolladuras en las uniones requieren mayor atención

La especialista en alimentos de consumo y profesora asociada de la Escuela de Ciencia de los Alimentos de la Universidad Estatal de Washington, Stephanie Smith, explicó al sitio especializado en alimentación, EatingWell, que una lata golpeada debe evitarse. Especialmente porque el metal puede haber perdido su integridad.

Esa alteración puede facilitar el contacto del alimento con bacterias u otras sustancias. Smith diferenció las marcas leves de los daños que justifican descartar el producto.

El óxido persistente puede indicar un deterioro que afecta la protección del alimento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una pequeña hendidura lisa, alejada de las uniones, tiene menos probabilidades de alterar el envase. En cambio, conviene no comprar latas con estas señales:

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Abolladuras lo bastante profundas como para apoyar un dedo.

Golpes con bordes cortantes.

Daños en las uniones laterales, superiores o inferiores.

Envases hinchados, con pérdidas de líquido o con óxido que no se desprende.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos aconseja desechar las latas con abolladuras profundas, en especial si afectan una unión. Según su guía, esos daños pueden permitir la entrada de bacterias. También recomienda no utilizar recipientes que presenten hinchazón o filtraciones.

Los patógenos pueden estar presentes aunque la conserva mantenga su olor y apariencia habituales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un envase puede no mostrar señales claras de contaminación

El aspecto exterior aporta indicios, aunque no permite confirmar por sí solo si el alimento es seguro. Algunas latas contaminadas pueden hincharse o perder líquido, pero Smith advirtió al medio que los patógenos y toxinas pueden estar presentes sin cambios evidentes de olor, sabor o apariencia. Por esa razón, probar el contenido para evaluar su estado no es una práctica segura.

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Uno de los riesgos asociados a una conservación deficiente es la bacteria Clostridium botulinum, capaz de producir la toxina que provoca el botulismo.

Las latas hinchadas o con filtraciones deben desecharse sin probar su contenido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Organización Mundial de la Salud describe el botulismo transmitido por alimentos como una enfermedad poco frecuente, pero potencialmente mortal si no recibe diagnóstico y tratamiento rápidos. La entidad precisa que las toxinas afectan el sistema nervioso y pueden causar parálisis muscular y respiratoria.

La OMS señala que los síntomas pueden comenzar habitualmente entre 12 y 36 horas después de la exposición, aunque el intervalo puede ir de 4 horas a 8 días.

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Entre las señales iniciales figuran cansancio intenso, debilidad, mareos, visión borrosa, sequedad de boca y dificultad para hablar o tragar. Ante esos síntomas tras consumir un alimento sospechoso, la atención médica inmediata resulta necesaria.

El tratamiento térmico y el sellado comercial actúan como barreras frente a la contaminación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sellado y procesamiento comercial son barreras de seguridad

El riesgo no supone que cada lata con una marca menor contenga bacterias peligrosas. La seguridad de las conservas depende de que el tratamiento térmico y el cierre se hayan mantenido intactos.

La OMS indica que las esporas pueden eliminarse mediante tratamientos a temperaturas muy altas, como los empleados en el enlatado comercial. El crecimiento bacteriano se favorece en alimentos con poco oxígeno cuando fallan determinadas condiciones de procesamiento o conservación.

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Las conservas caseras requieren especial cuidado cuando el procesamiento no fue adecuado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La advertencia es especialmente relevante para las conservas elaboradas en casa o procesadas de forma inadecuada. La agencia estadounidense advierte que los alimentos caseros pueden estar contaminados incluso si parecen, huelen y saben normales.

En esos casos, una tapa abombada, recipiente agrietado, filtración, espuma o líquido que sale con fuerza al abrirlo son motivos para desechar el producto sin probarlo.

Las etiquetas permiten elegir productos con menos sodio o sin azúcares añadidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contenido nutricional también importa al elegir conservas

La revisión del envase puede complementarse con la lectura de la etiqueta. Para reducir la ingesta de sodio, es posible optar por versiones sin sal añadida o reducidas en sodio.

Escurrir y enjuagar el producto también puede disminuir parte de la sal presente en el líquido de cobertura. En el caso de las frutas, las opciones en agua o jugo, sin azúcares añadidos, evitan los jarabes.

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El listado de ingredientes permite identificar la sal, azúcares y otros componentes incorporados. Tras la compra, la FDA recomienda guardar las conservas en un lugar fresco y seco, preferentemente por debajo de 29℃ (85℉), y revisar la despensa de forma periódica. La medida final es simple: ante una lata muy abollada, hinchada, oxidada o con pérdidas, corresponde no consumirla.