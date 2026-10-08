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El estilo de la nueva actriz de Los Juegos del Hambre: vestidos de gala y guiños a la película

Mckenna Grace desplegó en París una serie de atuendos conceptuales. En la gira europea de la saga, la intérprete que encarna a Maysilee Donner combinó piezas de alta costura con tributos al personaje de Katniss Everdeen

McKenna Grace presentó en París un vestido escultural inspirado en el universo de Los Juegos del Hambre
McKenna Grace presentó en París un vestido escultural inspirado en el universo de Los Juegos del Hambre
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Para Mckenna Grace, vestir la moda no es simplemente lucir una prenda bonita: es construir una narrativa, asumir un personaje y provocar un impacto visual imborrable en cada aparición pública.

Como la deslumbrante nueva cara de la entrega de la saga de Los Juegos del Hambre—donde da vida a la valiente Maysilee Donner—, la joven actriz ha demostrado una devoción absoluta por el method dressing y la alta costura conceptual.

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En su reciente gira de eventos y pasarelas por París, Mckenna transformó las calles y alfombras rojas en su propio escenario dramático, consolidando su estatus como el nuevo referente indiscutible de la generación Z mediante una metamorfosis estilística cargada de dinamismo que culminó en un tributo inolvidable al universo cinematográfico de Panem.

El vestido escultural inspirado en Los Juegos del Hambre y Katniss Everdeen

La actriz lució una falda de tul blanco con un corpiño metálico de formas tridimensionales
La actriz lució una falda de tul blanco con un corpiño metálico de formas tridimensionales

El momento culminante de esta pasarela urbana ocurrió durante la presentación de la franquicia en París, donde Mckenna Grace deslumbró con una pieza de alta costura que rendía homenaje directo al Sinsajo y a Katniss Everdeen.

El diseño rindió homenaje al Sinsajo y a los looks de Katniss Everdeen en la saga cinematográfica
El diseño rindió homenaje al Sinsajo y a los looks de Katniss Everdeen en la saga cinematográfica

El diseño combina una exuberante falda de princesa en tul blanco multinivel que genera un efecto de nube densa con un corpiño escultural metálico en tono plata vieja.

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Esta armadura tridimensional trepa por el torso imitando ramas espinosas o llamas heladas que se despliegan de forma asimétrica hacia el hombro.

Una tiara dorada con plumas blancas completó el estilismo de inspiración fantástica
Una tiara dorada con plumas blancas completó el estilismo de inspiración fantástica

Inspirado en el legendario vestido de novia creado por Cinna para En Llamas (Catching Fire), el look simboliza la transformación de la delicadeza del Capitolio hacia la fuerza del fuego rebelde.

La propuesta se complementó con una tiara dorada con plumas blancas y un maquillaje radiante que selló una de las apariciones más virales y aclamadas del año por los fanáticos de la saga.

McKenna Grace interpretará a Maysilee Donner en The Hunger Games: Sunrise on the Reaping
McKenna Grace interpretará a Maysilee Donner en The Hunger Games: Sunrise on the Reaping

Fantasía romántica y la tendencia Coquette en rosa pastel

La actriz apostó por el rosa pastel con un vestido de satén de seda, corsetería y cola
La actriz apostó por el rosa pastel con un vestido de satén de seda, corsetería y cola

Antes de la gran revelación escultórica, la actriz exploró la elegancia clásica del Hollywood dorado mediante un vestido de gala en satén de seda rosa blush.

La pieza destaca por su corsetería tradicional de escote barco y una falda estructurada con volumen peplum sobre las caderas que se extiende en una majestuosa cola.

El diseño de escote barco sumó volumen en las caderas y una silueta de gala clásica
El diseño de escote barco sumó volumen en las caderas y una silueta de gala clásica

El diseño abraza de forma impecable la figura, creando un dramatismo visual digno de la realeza.

Acompañado por un chal a juego y joyería fina de diamantes, este look reafirmó la maestría de Mckenna para interpretar la tendencia coquette desde la más pura sofisticación y opulencia de la alta costura internacional.

Frescura victoriana con aire retro de los años 60

Grace también llevó un minivestido babydoll azul celeste confeccionado en organza y tul
Grace también llevó un minivestido babydoll azul celeste confeccionado en organza y tul

Demostrando que la paleta en tonos pastel es uno de sus grandes aliados visuales, Mckenna optó también por un minivestido babydoll azul celeste confeccionado en organza y tul de caída fluida.

El diseño cuenta con un pechero minuciosamente trabajado en jaretas, mangas abullonadas y remates en encaje inglés calado en la parte inferior del bajo.

Las mangas abullonadas y los detalles de encaje inglés definieron el aire victoriano del look
Las mangas abullonadas y los detalles de encaje inglés definieron el aire victoriano del look

El toque diferenciador del estilismo radicó en la elección de sus accesorios: unas medias transparentes bordadas con cristales florales y unos tacones mules a juego. Esta combinación logró un balance perfecto entre la frescura bohemia y el glamour parisino registrado desde los balcones de la ciudad.

El estilo Preppy y la vanguardia urbana firmada por Miu Miu

En otro de sus looks, McKenna Grace combinó capas y texturas en un conjunto firmado por Miu Miu
En otro de sus looks, McKenna Grace combinó capas y texturas en un conjunto firmado por Miu Miu

En una clara apuesta por la moda de vanguardia y la alta costura contemporánea, la intérprete deslumbró con un conjunto de superposición de capas (layering) firmado por la casa Miu Miu.

La base consistió en un polo de manga corta a rayas pastel sobre una camiseta de manga larga, coronado por un top ajustado y minifalda de terciopelo rosa recubiertos en su totalidad con una red de cristales incrustados.

El estilismo incluyó un polo a rayas, camiseta de manga larga, top y minifalda rosa de terciopelo
El estilismo incluyó un polo a rayas, camiseta de manga larga, top y minifalda rosa de terciopelo

Equilibrando el brillo con accesorios oscuros —como un bolso de piel estructurado y gafas de sol rectangulares—, Mckenna ofreció la lección definitiva de cómo reinterpretar el estilo preppy escolar de forma audaz, urbana y sumamente chic.

La madurez estilística del rojo carmesí al atardecer

La actriz eligió un vestido largo rojo carmesí de silueta columna para una de sus apariciones en París
La actriz eligió un vestido largo rojo carmesí de silueta columna para una de sus apariciones en París

Para completar este versátil recorrido estilístico, la actriz apostó por la sobriedad y el maximalismo del color puro con un vestido largo de corte columna en rojo carmesí. Con un escote en V pronunciado y líneas verticales invisibles de sastrería que estilizan la silueta, el vestido resalta por su confección impecable que no requiere recargos ni adornos adicionales.

Fotografiada contra la luz cálida del atardecer parisino, la propuesta reflejó una faceta madura, serena y atemporal que demuestra la capacidad camaleónica de Mckenna Grace para dominar cualquier registro de la moda actual y dejar una marca imborrable en cada alfombra roja que pisa.

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