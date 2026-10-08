El actor que rompió el protocolo en el Festival de Cine de Londres: traje dorado sin camisa y zapatos transparentes sin medias

Alexander Skarsgård lució un traje dorado sin camisa y zapatos de PVC transparentes en el Festival de Cine de Londres (Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP)

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Alexander Skarsgård llegó a la proyección de Wicker con una respuesta poco habitual al protocolo de gala: dejar que un par de oxford transparentes revelara por completo sus pies. En el Festival de Cine de Londres, el actor sueco combinó el modelo de PVC con cordones de Saint Laurent con un traje dorado sin camisa, una fórmula que desplazó la atención desde la sastrería hacia el detalle más inesperado del conjunto.

El calzado fue el elemento más disruptivo de una aparición construida alrededor de contrastes. Skarsgård combinó los zapatos con un traje de dos piezas dorado, también de Saint Laurent, sin camisa.

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La sastrería aportó estructura y una silueta reconocible; el material transparente del calzado quebró esa referencia con una decisión que trasladó la mirada desde el torso hasta el suelo.

Los zapatos transparentes sin medias desplazaron el rol habitual del calzado masculino en las alfombras rojas (Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP)

En las alfombras rojas masculinas, el zapato suele operar como un cierre discreto: un mocasín, una bota pulida o un oxford negro terminan de ordenar el traje. En este caso ocurrió lo contrario.

Los zapatos transparentes sin medias desplazaron el centro del look y transformaron un accesorio habitualmente funcional en una declaración visual. La elección prescindió de la protección que ofrecen las medias y expuso un detalle que la moda formal suele ocultar.

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El modelo pertenece a la propuesta masculina de primavera de 2027 de Saint Laurent. Su construcción en PVC transparente conserva la forma clásica de un oxford con cordones, pero altera por completo su función estética.

El diseño permite ver el pie, las uñas y el movimiento interno, una cualidad que introduce fragilidad y extrañeza en una pieza asociada históricamente con la sobriedad.

La ausencia de camisa en el traje dorado estableció un hilo conductor entre el torso y los pies (Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP)

Saint Laurent presentó esta clase de zapatos como parte de una colección que trasladó materiales poco habituales a códigos de vestir tradicionales. En Skarsgård, el gesto tuvo un efecto más directo por la ausencia de medias.

La transparencia dejó de ser una textura o una insinuación y se volvió el tema principal del atuendo. El calzado no buscó disimularse bajo el ruedo del pantalón, sino que quedó planteado como una pieza de conversación.

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El traje dorado reforzó esa estrategia. Su tono cálido dialogó con la piel visible dentro de los zapatos y evitó el contraste severo de una combinación en blanco y negro. A la vez, llevar la chaqueta sin camisa apartó el conjunto de la fórmula corporativa y lo acercó a una lectura de noche.

La piel visible funcionó como hilo conductor entre el escote y los pies, una decisión que dio continuidad a elementos que, en otro contexto, podrían parecer inconexos.

Su estilo combina sastrería, sensualidad y referencias

El actor suele modificar la sastrería tradicional al omitir prendas o elegir calzado de gran escala (Capital Pictures/Alamy Live News)

La aparición en Londres se integra en una línea que Skarsgård viene desarrollando en sus presentaciones públicas.

El actor suele tomar prendas vinculadas con el guardarropa masculino tradicional y someterlas a pequeñas alteraciones: prescindir de la camisa, acentuar el cuerpo con cuero, elegir botas de gran escala o recurrir a textiles que desplazan la atención hacia la textura.

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Durante la promoción de Pillion, por ejemplo, incorporó looks de cuero y botas altas tipo pescador en el Festival de Cannes.

Esas decisiones no funcionan como disfraces aislados, sino como variaciones sobre una misma idea: vestir para la alfombra roja sin someterse a su expectativa de elegancia segura.

Skarsgård utilizó accesorios de cuero y botas altas durante la promoción de Pillion en el Festival de Cannes (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

El cuero, las botas extremas y ahora el PVC aparecen como recursos para introducir tensión dentro de siluetas que conservan una base clásica.

Su forma de vestir se apoya en un equilibrio entre control y exceso. Hay una lectura precisa de las proporciones: los trajes suelen ser limpios, las líneas se mantienen nítidas y las prendas no compiten todas al mismo tiempo.

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A partir de esa base, un detalle altera la escena. Puede ser la ausencia de camisa, una bota que avanza sobre la pierna o, como en Londres, un par de zapatos que vuelve visible aquello que el protocolo normalmente deja fuera de cuadro.

La indumentaria formal del actor integra lenguajes de subcultura y conceptos de masculinidad performativa (REUTERS/Benoit Tessier)

También hay una relación con las referencias de subcultura y con ciertas nociones de masculinidad performativa.

Las prendas de cuero, los cortes ajustados y los accesorios de aspecto fetichista forman parte de lenguajes que durante décadas circularon fuera de la indumentaria formal.

Skarsgård los introduce en premieres y festivales sin convertirlos en una caracterización completa. La sastrería actúa como marco para esos elementos de ruptura, y esa convivencia evita que el resultado se lea como una provocación sin dirección.

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