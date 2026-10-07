Dos bares argentinos están entre los 50 mejores del mundo, según un ranking

La edición 2026 de The 50 Best Bars incluyó establecimientos de 26 ciudades (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Dos bares de Buenos Aires están entre los 50 mejores establecimientos de coctelería del mundo. Así lo determinó la edición 2026 del ranking “The 50 Best Bars”.

Tres Monos alcanzó el puesto 21 y Victor Audio Bar, que debutó en la clasificación, quedó en el casillero 31 durante una ceremonia celebrada en Milán, Italia.

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La lista se publica desde 2009 y se elabora a partir de los votos de más de 800 especialistas de distintos países. Para los profesionales de las bebidas y el público aficionado a la coctelería, los premios ocupan un lugar central en el calendario del sector.

La selección de 2026 incluyó bares de 26 ciudades.

El ranking analiza recetas, ambiente y hospitalidad, entre otros factores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tres Monos llevó su coctelería de productos argentinos al puesto 21

Según describieron en el sitio oficial del ranking, en un edificio de esquina en Buenos Aires, una fachada negra y luces de neón rosa con cabezas de primates presentan a Tres Monos. El bar, dirigido por Seba Atienza, Charly Aguinsky y Gustavo Vocke, dispone de 11 asientos en la barra y cuatro mesas.

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Las paredes están cubiertas de grafitis y pegatinas; la música incluye rock de distintas épocas y suele haber un DJ en vivo. En 2023, el establecimiento recibió el Michter’s Art of Hospitality Award, una distinción que reconoce la hospitalidad.

Siempre de acuerdo con los autores del listado, la propuesta de Tres Monos se apoya en ingredientes y bebidas de origen argentino. El equipo colabora con destilerías para crear productos propios, entre ellos un whisky estilo bourbon hecho con granos locales, sake y vinos como sauvignon blanc y pét-nat, que utilizan en cócteles.

Tres Monos alcanzó el puesto 21 de The 50 Best Bars 2026 con una propuesta centrada en ingredientes y bebidas de origen argentino

El Julep de D10S es un homenaje a Diego Maradona. Lleva un licor elaborado con tres hierbas argentinas, amaros, miso de fresa y pomelo.

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Victor Audio Bar debutó en el puesto 31 con una barra de vinilos en Palermo

Victor Audio Bar, ubicado en Palermo, nació de una colaboración entre el equipo de Tres Monos y el restaurante local Niño Gordo. Tras unas cortinas, el lugar propone un lounge inspirado en Nueva York y en los bares de música japoneses, en pleno corazón de Buenos Aires, señalaron en el sitio oficial del ranking.

El local cuenta con dos DJs cada noche. Los clientes pueden ocupar sillones de terciopelo rojo o mesas de mármol, donde se sirven croquetas de macarrones con queso, cóctel de gambas y chuletón.

En la barra, el equipo encabezado por Demian Cocha prepara clásicos como Clover Club, Sazerac y Whisky Sour. También funciona una barra de martinis: el 50/50 se sirve agitado o removido con ginebra, junto con un Sidecar y varios adornos. El Porn Star figura entre los cócteles con mayor demanda.

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Victor Audio Bar debutó en el puesto 31 de la edición 2026 de The 50 Best Bars

La música marca la dinámica de la sala. Algunos asistentes bailan frente a la cabina del DJ cuando suenan canciones de la década de 1980; otros escuchan la máquina de discos dorada mediante auriculares. Las escaleras hacia los baños del subsuelo se iluminan automáticamente.

Bar Leone retuvo el primer puesto mundial y el título asiático

Bar Leone, de Hong Kong, volvió a ocupar el primer lugar de la clasificación y retuvo los títulos de The World’s Best Bar y The Best Bar in Asia. El establecimiento abrió en 2023 en el barrio Central y fue cofundado por el bartender italiano Lorenzo Antinori.

El proyecto toma como referencia los bares del barrio romano de Trastévere. Su filosofía, denominada Cocktail Popolari, se traduce como “cócteles para la gente” y se basa en una hospitalidad sencilla y en cócteles ejecutados con precisión. La decoración incorpora madera, artículos de colección de fútbol y referencias italianas antiguas. La oferta incluye clásicos con influencias italianas, además de aperitivos como aceitunas ahumadas y sándwiches de mortadela.

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El ascenso del establecimiento fue rápido: debutó en el primer puesto de Asia’s 50 Best Bars en 2024, retuvo la corona regional en 2025 y ese año fue elegido como el mejor bar del mundo, después de haber ocupado el segundo lugar global en 2024.

París reunió cuatro establecimientos en The 50 Best Bars 2026 y empató con Nueva York como la ciudad con más representantes de la lista (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Convertirse en el primer número uno de Asia ya era un logro extraordinario, que Lorenzo y su equipo se merecían por completo, pero revalidar el título por segundo año consecutivo demuestra el verdadero impacto de Cocktail Popolari”, afirmó Faye Huggett, directora de Comunidad de The 50 Best Bars. Huggett sostuvo que los resultados reflejan el talento, la dedicación y la hospitalidad de los equipos, tanto en destinos reconocidos como en nuevos establecimientos.

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París superó a Londres y empató con Nueva York como la ciudad con más bares

Por primera vez, París superó a Londres como la ciudad europea con mayor cantidad de representantes y, con cuatro establecimientos, empató con Nueva York como la urbe con más bares en el listado. Los bares parisinos fueron The Cambridge Public House, en el puesto 13; Bar Nouveau, en el 15; la nueva incorporación De Vie, en el 23; y Danico, en el 26. Esas cuatro presencias representan casi una cuarta parte de las 18 incorporaciones europeas.

Londres y Atenas tuvieron tres locales cada una. En la capital británica, Connaught Bar fue octavo, Satan’s Whiskers quedó 29 y Waltz, nueva incorporación, alcanzó el 32. Panda & Sons, de Edimburgo, recibió el Siete Misterios Best Cocktail Menu Award por su menú Transcend.

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La música es otro de los puntos distintivos que evalúa el listado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Atenas ubicó a Line en el quinto puesto, a The Bar in Front of the Bar en el 19 y a la nueva incorporación Barro Negro en el 40. The Bar in Front of the Bar avanzó 28 posiciones y ganó el Nikka Highest Climber Award.

El título de The Best Bar in Europe 2026 fue para Moebius Milano, de Milán, segundo en el listado. En Italia, Locale Firenze alcanzó el puesto 33. En España, Sips y Paradiso, ambos de Barcelona, quedaron en los lugares 16 y 17, respectivamente. Paradiso recibió el Rémy Martin Legend of the List Award y Angelita, de Madrid, ingresó en el puesto 50.

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También aparecieron Himkok, de Oslo, en el número 24; Mirror Bar, de Bratislava, en el 34; y Nouvelle Vague, de Tirana, en el 43.

Nueva York y Ciudad de México concentraron varias de las entradas americanas

Nueva York reunió cuatro bares. Schmuck debutó en el puesto 11; Sip & Guzzle quedó 14; Martiny’s, 46; y Bar Snack, otra incorporación, 49. Takuma Watanabe, cofundador y director de Bebidas de Martiny’s, fue elegido Altos Bartenders’ Bartender.

En Ciudad de México, Handshake Speakeasy ocupó el sexto puesto y recibió el título de The Best Bar in North America. Bar Mauro entró en el número 10 y ganó el Disaronno Highest New Entry Award, mientras que Tlecān llegó al 47. El Gallo Altanero, de Guadalajara, regresó al listado en el puesto 28.

La clasificación se publica desde 2009 y surge de los votos de más de 800 especialistas de distintos países (Imagen Ilustrativa Infobae)

En América del Sur, Alquímico, de Cartagena, ocupó el tercer lugar y fue nombrado The Best Bar in South America. El establecimiento había sido distinguido recientemente con el Michter’s Art of Hospitality Award. Mamba Negra y Bar Carmen, ambos de Medellín, se situaron en las posiciones 22 y 39.

Lima tuvo a Lady Bee en el noveno puesto, tres lugares por encima de su clasificación anterior, y a Sastrería Martínez en el 37. En São Paulo, Exímia debutó en el puesto 20 y Tan Tan fue 35.

Hong Kong colocó cuatro bares y Bangkok sumó tres en Asia

Además de Bar Leone en el primer puesto, Hong Kong llevó a Argo al número 25 y sumó dos nuevos ingresos: Montana, en el 36, y Gokan, en el 41.

Hope & Sesame, de Guangzhou, se ubicó en el puesto 12. Bangkok presentó tres bares: Bar Us, cuarto; Dry Wave Cocktail Studio, nueva incorporación en el 27; y BKK Social Club, en el 30. Zest, de Seúl, alcanzó el séptimo lugar.

Singapur y Tokio tuvieron dos representantes cada una. Jigger & Pony ocupó el número 18, Nutmeg & Clove el 38, Bar Benfiddich el 44 y Virtù el 48.

El martini es un clásico ponderado por los autores del ranking (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los reconocimientos regionales, Mimi Kakushi, de Dubái, conservó el título de The Best Bar in the Middle East y quedó 42. Caretaker’s Cottage, de Melbourne, mantuvo el de The Best Bar in Australasia en el puesto 45. Front/Back, de Accra, fue elegido The Best Bar in Africa 2026.

Front/Back ocupó el puesto 80 en la lista ampliada, anunciada dos semanas antes de la ceremonia. Fue una de dos nuevas incorporaciones de la capital de Ghana y marcó la primera aparición de Accra en la clasificación.

Los premios especiales

Three Horses, de Melbourne, quedó en el puesto 84 de la lista ampliada y ganó el premio concedido por el equipo de The 50 al establecimiento que considera con mayor potencial de ingresar en el futuro a los 50 primeros.

Saikindō, de Abu Dabi, obtuvo el SevenRooms Best Bar Design Award. El establecimiento se encuentra detrás de un taller de moda del Four Seasons Hotel Abu Dhabi, en la isla Al Maryah, y propone una reinterpretación del bar japonés de escucha. Su diseño incorpora una arquitectura inspirada en altavoces, acústica y elementos que combinan referencias japonesas con creatividad contemporánea. El premio surgió de una convocatoria a bares de todo el mundo evaluada por un jurado de especialistas en diseño de hospitalidad.

Se otorgaron pasantías y premios especiales en esta edición (Imagen Ilustrativa Infobae)

Panda & Sons recibió el Siete Misterios Best Cocktail Menu Award por Transcend, una carta que combina una narrativa, técnica y presentaciones destinadas a cuestionar las percepciones. El galardón está abierto a bares de todo el mundo y lo evalúan los 29 Academy Chairs.

El Roku Industry Icon Award reconoció a Shingo Gokan por su trayectoria como bartender, emprendedor y mentor. Gokan obtuvo reconocimiento internacional en Nueva York y luego impulsó proyectos como Speak Low, en Shanghái; The SG Club, en Tokio; y Sip & Guzzle, en Nueva York. Su trabajo combina precisión japonesa, creatividad y hospitalidad.

Bar Mauro recibió el Disaronno Highest New Entry Award tras entrar en el puesto 10. Schmuck obtuvo el Three Cents Best New Opening por ser el bar inaugurado durante el período de votación que debutó en la posición más alta, el número 11. The Bar in Front of the Bar ganó el Nikka Highest Climber Award por subir 28 lugares hasta el 19.

Paradiso fue distinguido con el Rémy Martin Legend of the List Award por mantener la trayectoria más constante desde el inicio de la clasificación. Giacomo Giannotti y Margarita Sader fundaron el bar en 2015. El establecimiento de Barcelona fue elegido como el mejor del mundo en 2022.

Nueva York contó con cuatro bares en la clasificación mundial, Schmuck debutó en el puesto 11 y ganó el premio Three Cents Best New Opening, Sip and Guzzle quedó 14, Martiny’s ocupó el puesto 46 y Bar Snack ingresó en el número 49 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Line, de Atenas, obtuvo el Ketel One Sustainable Bar Award. Según la organización, la fermentación, la producción circular y los principios de residuo cero atraviesan el concepto del bar, desde el desarrollo de ingredientes hasta la atención al cliente.

Isa Mejía, de Ecuador, recibió la The 50 Best Bars Scholarship. La beca contempla dos pasantías: una en Line, de Atenas, ubicado en el quinto puesto, y otra en Tres Monos, de Buenos Aires, en el 21. La organización indicó que el jurado valoró su pasión, sus conocimientos y su visión para el futuro de la industria.

Mejía trabaja con la fermentación de ingredientes ancestrales, como el maíz andino, y propone bebidas de baja graduación o sin alcohol. La beca está abierta a bartenders de cualquier país, mayores de 21 años y con menos de tres años de experiencia, y busca que los participantes obtengan experiencia en bares incluidos en la lista.

Entre los otros premios anunciados antes de la ceremonia estuvieron el Michter’s Art of Hospitality Award para Alquímico y el nombramiento de Takuma Watanabe como Altos Bartenders’ Bartender del año.

El listado completo

1. Bar Leone, Hong Kong

2. Moebius Milano, Milán

3. Alquímico, Cartagena

4. Bar Us, Bangkok

5. Line, Atenas

6. Handshake Speakeasy, Ciudad de México

7. Zest, Seúl

8. Connaught Bar, Londres

9. Lady Bee, Lima

10. Bar Mauro, Ciudad de México

11. Schmuck, Nueva York

12. Hope & Sesame, Guangzhou

13. The Cambridge Public House, París

14. Sip & Guzzle, Nueva York

15. Bar Nouveau, París

16. Sips, Barcelona

17. Paradiso, Barcelona

18. Jigger & Pony, Singapur

19. The Bar in Front of the Bar, Atenas

20. Exímia, San Pablo

21. Tres Monos, Buenos Aires

22. Mamba Negra, Medellín

23. De Vie, París

24. Himkok, Oslo

25. Argo, Hong Kong

26. Danico, París

27. Dry Wave Cocktail Studio, Bangkok

28. El Gallo Altanero, Guadalajara

29. Satan’s Whiskers, Londres

30. BKK Social Club, Bangkok

31. Victor Audio Bar, Buenos Aires

32. Waltz, Londres

33. Locale Firenze, Florencia

34. Mirror Bar, Bratislava

35. Tan Tan, San Pablo

36. Montana, Hong Kong

37. Sastrería Martínez, Lima

38. Nutmeg & Clove, Singapur

39. Bar Carmen, Medellín

40. Barro Negro, Atenas

41. Gokan, Hong Kong

42. Mimi Kakushi, Dubái

43. Nouvelle Vague, Tirana

44. Bar Benfiddich, Tokio

45. Caretaker’s Cottage, Melbourne

46. Martiny’s, Nueva York

47. Tlecān, Ciudad de México

48. Virtù, Tokio

49. Bar Snack, Nueva York

50. Angelita, Madrid