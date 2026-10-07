7 lugares que los expertos recomiendan evitar para las plantas de interior

La ubicación influye en el crecimiento y el aspecto de las plantas de interior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La ubicación puede explicar que una planta de interior amarillee, pierda hojas o presente bordes secos. La cercanía a fuentes de aire, calor, frío o falta de luz puede alterar las condiciones de cultivo incluso cuando el riego sea adecuado.

Un artículo de Good Housekeeping, sitio especializado en tareas domésticas, reunió las recomendaciones de la jardinera Carmen Perr, el horticultor Justin Hancock y la horticultora Karen Musgrave sobre siete puntos de la casa que conviene revisar.

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La Real Sociedad de Horticultura (RHS), una institución británica de referencia, también recomienda ajustar luz, temperatura y humedad a los requerimientos de cada especie.

1. Las rejillas de calefacción y aire acondicionado resecan el entorno

Las corrientes de calefacción y aire acondicionado aceleran la pérdida de humedad

Perr señaló que poner una maceta directamente en la trayectoria de una rejilla expone la planta a una corriente forzada que puede secarla con rapidez. Hancock añadió que el aire que sale de un sistema de calefacción o refrigeración puede ser más extremo que la temperatura indicada en el termostato.

La RHS aconseja alejar las plantas de las corrientes frías, que pueden provocar un choque y hacer que decaigan. Si el sitio recibe una luz adecuada, una solución práctica consiste en desviar el flujo de aire sin cambiar la distancia entre la maceta y la ventana.

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2. Los radiadores y chimeneas aceleran la pérdida de agua

Los radiadores y las chimeneas pueden resecar las hojas y el sustrato

Musgrave advirtió que las zonas próximas a radiadores o chimeneas suelen ser demasiado cálidas y secas para muchas plantas de interior. El sustrato puede perder humedad antes de lo esperado y las hojas pueden adquirir puntas o márgenes marrones.

La guía de cultivo de plantas de interior de la RHS confirma que la proximidad a radiadores puede deshidratar las hojas y volver marrones sus bordes. Antes de aumentar la frecuencia de riego, conviene comprobar si el problema coincide con una fuente de calor cercana.

3. Las puertas de uso frecuente exponen a cambios bruscos

Las puertas exteriores exponen a las plantas a variaciones bruscas de temperatura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una planta situada junto a una puerta exterior puede recibir golpes de aire frío cada vez que se abre, sobre todo durante el invierno. Musgrave explicó que muchas especies usadas en interiores proceden de ambientes tropicales y reaccionan mal a esas variaciones.

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En este caso, el factor relevante no es solo la temperatura mínima de una habitación, sino la oscilación repetida. La RHS identifica los pasillos como áreas que pueden presentar corrientes perjudiciales y sugiere observar cómo cambia la temperatura de los distintos ambientes durante 24 horas.

4. Las ventanas frías pueden afectar hojas y raíces

Las ventanas frías afectan a las hojas y las raíces de las especies sensibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una ventana aporta luz, aunque el vidrio y marcos de algunos hogares pueden generar una zona más fría que el resto del cuarto. Musgrave recomendó, como primera medida, evitar que las hojas toquen directamente el cristal.

La institución británica indica que el exceso de frío puede hacer que las plantas que requieren calor colapsen o se pudran. Por eso, la ubicación debe considerar la tolerancia mínima de cada ejemplar y no solo la claridad que recibe durante el día.

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5. El sol intenso detrás del vidrio puede quemar el follaje

La luz solar intensa detrás del vidrio puede decolorar y quemar el follaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La exposición solar no debe evaluarse únicamente por la presencia de una ventana. Musgrave indicó que la luz directa puede decolorar o quemar las hojas de especies que necesitan iluminación brillante, pero indirecta.

Según la RHS, el sol fuerte de verano a través del vidrio puede causar decoloración y quemaduras en plantas susceptibles; una cortina traslúcida ayuda a filtrarlo. Ese lugar puede resultar adecuado en invierno, cuando disminuyen la radiación y las horas de luz; por eso conviene observar sus condiciones durante todo el año.

6. Los electrodomésticos de cocina suman calor, vapor y grasa

Los electrodomésticos de cocina modifican el calor, el vapor y la grasa del entorno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cocina puede ofrecer buena luz, pero Perr recomendó no ubicar macetas cerca de aparatos que desprenden calor. Esas fuentes alteran el microclima inmediato de forma comparable a una rejilla de ventilación.

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La especialista también señaló que el vapor y la grasa pueden acumularse sobre las hojas. Separar la planta de estas emisiones permite conservar un entorno más estable y facilita identificar si un deterioro responde a luz, riego o temperatura.

7. Un baño sin ventana no aporta la luz necesaria

Un baño sin ventana no proporciona la iluminación necesaria para la mayoría de las plantas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La humedad de un baño puede favorecer a algunas plantas tropicales, pero no reemplaza la luz natural. Musgrave precisó que un baño húmedo sin ventanas no es, por sí solo, un lugar apropiado para una planta.

La RHS señala que existen especies tolerantes a poca luz, aunque aclara que eso no equivale a ausencia de iluminación. La recomendación final es elegir cada planta según las condiciones reales del ambiente y revisar su respuesta antes de modificar otras rutinas de cuidado.

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