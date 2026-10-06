Qué es el acondicionamiento en seco y por qué gana terreno entre los especialistas en cuidado capilar

El acondicionamiento en seco prepara el cabello antes del lavado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La práctica conocida como acondicionamiento en seco propone aplicar un tratamiento acondicionador sobre el cabello sin humedecer antes del lavado. Su utilidad depende del tipo de fibra capilar, nivel de oleosidad y forma de aplicación.

El tratamiento previo al lavado se concentra en medios y puntas

El estilista Xavier Velasquez, citado por Vogue, define el acondicionamiento en seco como la colocación de un tratamiento sobre el cabello de los últimos días antes de entrar a la ducha. La indicación es respetar el tiempo de exposición señalado para el producto y luego continuar con el lavado habitual.

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El tratamiento se aplica principalmente desde la mitad del largo hasta las puntas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según explicó Velasquez, la técnica busca formar una capa sobre la fibra para limitar los enredos durante la ducha. Por esa razón, recomendó distribuir el acondicionador desde la mitad del largo hasta las puntas, zonas a las que el sebo producido por el cuero cabelludo suele llegar con menos facilidad. También señaló que podría ser una opción para preservar el color en cabellos teñidos y reducir el encrespamiento.

La propuesta no equivale a usar un acondicionador sin enjuague. La Academia Estadounidense de Dermatología advierte que los productos que se retiran con agua y los que permanecen en el cabello tienen formulaciones y usos diferentes.

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Dejar un producto de enjuague durante más tiempo del indicado puede no ser adecuado; por eso, conviene seguir las instrucciones de su etiqueta.

La técnica puede facilitar el desenredo durante la ducha. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La práctica tiene antecedentes anteriores a las redes sociales

Aunque el nombre ganó visibilidad en plataformas digitales, la preparación del cabello antes del champú no es reciente. El tricólogo británico Philip Kingsley desarrolló en 1974 una mascarilla acondicionadora previa al lavado para la actriz Audrey Hepburn, de acuerdo con el artículo de Vogue.

La Academia Estadounidense de Dermatología incluye una recomendación similar para algunos cabellos rizados. Cuando hay mucha sequedad o dificultad para desenredar antes del champú, puede aplicarse acondicionador antes del lavado.

El acondicionador previo ayuda a reducir el encrespamiento en algunos cabellos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La entidad también aconseja elegir la rutina de acuerdo con la textura y necesidades del cabello, en lugar de adoptar una frecuencia o técnica única para todas las personas.

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En sus pautas generales, la institución indica aplicar el champú principalmente en el cuero cabelludo para retirar acumulación de productos, células muertas y exceso de grasa.

El acondicionador, en cambio, aporta hidratación y facilita el desenredo. Para cabello fino o lacio, su aplicación suele concentrarse en las puntas; para cabello seco o rizado, puede extenderse a todo el largo.

El cabello teñido puede beneficiarse de una preparación previa al shampoo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cabello fino u oleoso puede requerir otra rutina

Velasquez advirtió que el acondicionamiento en seco no sería conveniente para quienes perciben el cabello plano o graso con rapidez. En esos casos, sugirió que, si se prueba el método, se omita el acondicionador posterior al champú para evitar una carga excesiva sobre la fibra.

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La dermatóloga Shilpi Khetarpal, de la Cleveland Clinic, coincide en que la frecuencia de lavado y uso de acondicionador debe ajustarse a la textura capilar.

La cantidad de producto determina la sensación de ligereza o pesadez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especialista señala que el champú se concentra en el cuero cabelludo y que, en cabellos largos, el acondicionador conviene aplicarlo en las puntas. Llevarlo a la raíz puede dejar una sensación grasa. Antes de incorporar esta práctica, pueden considerarse estas pautas:

Aplicar el tratamiento solo en los largos y las puntas, no sobre el cuero cabelludo.

Usar una cantidad moderada y respetar el tiempo de exposición indicado.

Observar si aumenta la sensación de pesadez, oleosidad o acumulación.

Ajustar el lavado a la textura del cabello y a la producción de grasa del cuero cabelludo.

Reducir el uso de herramientas de calor, que la Academia Estadounidense de Dermatología identifica como una fuente de daño cuando se emplean en exceso.

El cuero cabelludo requiere una limpieza enfocada para retirar grasa y acumulación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desenredo suave y cuidado del cuero cabelludo siguen siendo centrales

Las recomendaciones de especialistas consultadas por la Academia Estadounidense de Dermatología priorizan el trato suave del cabello húmedo, que es más frágil.

Para reducir quiebres, aconsejan desenredar desde las puntas y avanzar de forma gradual. En cabellos gruesos o rizados, un peine de dientes anchos puede utilizarse durante la ducha antes de enjuagar el acondicionador.

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El acondicionamiento en seco puede funcionar como un paso previo para quienes buscan mayor deslizamiento antes del lavado. Pero no sustituye la limpieza del cuero cabelludo ni resuelve por sí solo problemas de caída, irritación o descamación. Si esas molestias persisten, las entidades dermatológicas recomiendan una consulta profesional para identificar su causa.