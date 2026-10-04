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Baños más seguros: 5 medidas para evitar caídas sobre baldosas

Especialistas recomiendan identificar riesgos dentro de la vivienda antes de realizar reformas, con soluciones acordes a cada ambiente y necesidad

Ilustración de un baño con lavabo, espejo, ducha, inodoro, mueble de madera, estantería con toallas y alfombra sobre piso de madera.
Las medidas para reducir las caídas en el baño combinan superficies antideslizantes, un drenaje adecuado y apoyos seguros. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Reducir los resbalones en los pisos del baño requiere combinar el material adecuado, control del agua y apoyos seguros para quienes buscan envejecer en su hogar. Las caídas son un riesgo relevante en espacios húmedos, sobre todo para las personas mayores.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que las caídas son la segunda causa de muerte por lesiones involuntarias en el mundo y que los mayores de 60 años concentran la mayor cantidad de episodios mortales. El organismo incluye la evaluación y adaptación de la vivienda entre las medidas de prevención para este grupo.

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En una nota de The Spruce, sitio especializado en tareas domesticas, el contratista general Matan Bodek y diseñador de baños Thomas Borcherding detallaron alternativas para conservar un piso de baldosas sin desatender la seguridad.

1. Las baldosas texturadas o mate ofrecen más agarre cuando el piso se moja

Un baño con bañera, inodoro, lavabo de pedestal, espejo, estantes de madera, cestas de mimbre, paredes rosas y suelo de mosaico blanco y negro.
Las baldosas mate o texturadas ofrecen mayor agarre cuando el suelo del baño está mojado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La primera decisión corresponde al revestimiento, en especial si el baño aún está en obra o será renovado. Bodek aconseja evitar las baldosas muy pulidas, ya que pueden volverse resbaladizas al contacto con el agua, y optar por superficies texturadas o de acabado mate.

Antes de definir una compra, el profesional recomienda pedir una muestra y probar cómo se siente bajo los pies al mojarla. Dos productos de apariencia similar pueden responder de modo distinto frente a la humedad. La prevención de caídas empieza por reconocer que el aspecto visual de una terminación no informa, por sí solo, su nivel de tracción.

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2. La clasificación antideslizante y juntas suman tracción en áreas húmedas

Baño moderno con ducha esquinera de marco rojizo y vidrio acanalado, lavabo flotante con grifería dorada y gabinetes color borgoña. Espejo iluminado.
Las juntas entre piezas pequeñas pueden aportar tracción adicional en las zonas húmedas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de la textura, Bodek propone revisar la clasificación de resistencia al deslizamiento que informa el fabricante y elegir revestimientos concebidos para zonas húmedas. Esa información debe evaluarse junto con el uso previsto del ambiente, en particular en duchas y sectores que reciben salpicaduras de manera frecuente.

El tamaño de las piezas también incide. Las baldosas más pequeñas dejan una mayor cantidad de juntas, que pueden aportar tracción al recorrido. En la ducha, este recurso acompaña otra condición técnica: el piso necesita una pendiente orientada hacia el desagüe.

3. Un tratamiento antideslizante permite intervenir un piso ya instalado

Baño luminoso con ducha de cristal y accesorios dorados, paredes de azulejos claros, alcoba con patrón azul y dos plantas, ventana arqueada y alfombra redonda.
La clasificación antideslizante ayuda a elegir revestimientos adecuados para duchas y bañeras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando el revestimiento ya está colocado, reemplazarlo no es la única vía posible. Borcherding explicó que existen soluciones líquidas antideslizantes aplicables sobre baldosas. El procedimiento genera microporos mediante un grabado de la superficie, con el objetivo de aumentar la adherencia.

La decisión requiere cautela porque puede dejar cambios permanentes. Entre ellos, el especialista mencionó la pérdida de brillo o alteraciones de color.

Por eso, antes de aplicarlo conviene verificar la compatibilidad con el material y realizar una prueba en un área poco visible. Este tipo de tratamiento no debe utilizarse para disimular problemas de pendiente, drenaje o mantenimiento del piso.

4. Las alfombras y tapetes deben tener base que no se deslice

Baño moderno con ducha a nivel del suelo sin mamparas, paredes de microcemento, azulejos claros, gabinetes de madera, toallas y una planta verde en la ventana.
Las alfombras de baño deben incorporar una base firme para evitar desplazamientos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una alfombra de baño puede absorber el agua de salida de la ducha o la bañera y sumar estabilidad, pero su elección es determinante. Borcherding aconseja modelos con base antideslizante y capacidad para absorber y liberar la humedad, a fin de limitar condiciones que favorezcan el moho.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) recomiendan usar tapetes de goma antideslizantes o tiras adhesivas dentro de la bañera o ducha.

También advierten que las alfombras pequeñas deben retirarse o fijarse para que no se muevan. En consecuencia, un tapete decorativo sin sujeción puede transformarse en un nuevo obstáculo, en vez de resolverlo.

5. El drenaje y pendiente evitan que el agua quede sobre las baldosas

Baño con azulejos blancos, ducha con mampara de cristal negro y estantería industrial de madera y metal llena de toallas y productos de baño, sobre suelo geométrico.
La pendiente del piso debe conducir el agua hacia el desagüe de la ducha. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El agua acumulada vuelve más riesgosa cualquier terminación. Bodek sostuvo que una alfombra no resuelve la causa de fondo si el baño tiene drenaje deficiente o pendiente incorrecta. Durante una reforma, indicó, debe revisarse cómo circula el líquido por el ambiente y su relación con el desagüe de la ducha.

En particular, el piso de la ducha debe conducir el agua hacia el drenaje para evitar que permanezca sobre la superficie. La evaluación puede incluir:

  • El estado y la ubicación del desagüe
  • La inclinación del piso de la ducha
  • Las zonas donde se forman charcos
  • El estado de las juntas y de los tapetes

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