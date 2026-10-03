Los Beckham conquistaron la Semana de la Moda de París: los looks de sastrería que marcaron el desfile de Victoria

Victoria Beckham y David Beckham posaron juntos en París durante la presentación de la colección primavera-verano 2027 de la diseñadora

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El traje negro de David Beckham y el gris de Victoria marcaron una de las imágenes centrales de la noche parisina. Mientras él ocupaba la primera fila con un conjunto clásico de líneas precisas, ella salió al cierre con una silueta de sastrería que condensó el lenguaje de su nueva propuesta. En La Conciergerie, la diseñadora presentó la colección primavera-verano 2027 de Victoria Beckham, con prendas que alternaron volumen, transparencia y una nueva búsqueda de movimiento. La presentación formó parte de la Semana de la Moda de París, programada del 28 de septiembre al 6 de octubre de 2026.

La escena reunió a la familia Beckham en un contexto que ya forma parte de la identidad pública de la firma: la pasarela como extensión de un código de vestimenta familiar. El exfutbolista asistió junto a Romeo, Cruz y Harper Beckham, mientras las modelos recorrían el antiguo edificio parisino ante filas de invitados iluminadas por velas.

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El look de Victoria

Para el saludo final, la ex Spice Girl apareció con un traje gris de inspiración masculina, una decisión coherente con el peso que tuvo la sastrería dentro de la colección. El conjunto evitó recursos ornamentales y concentró el foco en la construcción de la silueta: chaqueta de líneas rectas, pantalón amplio y una presencia que remitió a los códigos más reconocibles de su marca.

La diseñadora vistió un traje gris de inspiración masculina para el saludo final de la presentación.

La elección también reforzó un patrón que la diseñadora repite en sus apariciones públicas. Beckham suele reservar para sí prendas que traducen la idea principal de cada temporada, con conjuntos de corte funcional, colores sobrios y referencias al guardarropa masculino. En esta ocasión, el traje operó como una síntesis visual de la pasarela, donde los hombros marcados, las proporciones amplias y los pantalones largos dominaron buena parte de las salidas.

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La firma fundada en 2008 comenzó con una colección de diez vestidos ceñidos presentada en Nueva York. Con el paso de los años, amplió su propuesta hacia el prêt-à-porter, los accesorios, el calzado y la belleza. Victoria Beckham Beauty, creada en 2019, se convirtió en una de las divisiones que impulsaron la expansión del negocio.

La apuesta clásica de David

Fiel a su estilo y en contraste con la amplitud del vestuario exhibido sobre la pasarela, David Beckham eligió un traje negro de corte clásico, con camisa blanca y corbata oscura. El atuendo se ubicó dentro de una fórmula que el exfutbolista mantiene desde hace años: prendas de sastrería ajustadas al cuerpo, colores tradicionales y accesorios reducidos.

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David Beckham asistió al desfile de Victoria Beckham junto a sus hijos Romeo, Cruz y Harper, además de Kim Turnbull y Jackie Apostel, parejas de los dos varones

El resultado creó un contrapunto con el look de Victoria. Ella llevó una silueta más abierta y de hombros definidos; él mantuvo una estructura más cercana al traje británico tradicional. La relación entre ambos estilos no dependió de un color compartido ni de prendas idénticas. Se sostuvo en la formalidad de los materiales, la sobriedad cromática y la centralidad de la sastrería.

La presencia de David en los desfiles de su esposa también tiene una dimensión pública para la marca. En La Conciergerie, se sentó junto a sus hijos Romeo, Cruz y Harper, además de invitados como Eva Longoria. La familia funciona desde hace años como una imagen recurrente de apoyo al proyecto de la diseñadora y contribuye a que cada presentación trascienda el circuito profesional de la moda.

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La colección primavera-verano 2027

Sobre la pasarela, la diseñadora propuso trajes oversize en tonos verdes y azules, con hombros acolchados y pantalones fluidos que caían sobre los zapatos. Esa silueta reforzó la distancia con el ajuste ceñido de los primeros años de la marca y confirmó una evolución hacia prendas con mayor movimiento.

La nueva propuesta combinó trajes oversize en tonos verdes y azules con vestidos de telas livianas. (REUTERS/Tom Nicholson)

La colección incorporó vestidos de apariencia ligera, con transparencias, aberturas laterales y terminaciones con pompones. También hubo parkas cortas ajustadas en la cintura, combinadas con prendas de líneas más suaves. El contraste entre estructuras firmes y telas livianas organizó el desfile, sin abandonar el interés de Beckham por los cortes precisos.

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Los accesorios también tuvieron protagonismo. Las modelos llevaron bolsos de gran tamaño bajo el brazo, una pieza que acompañó los conjuntos de sastrería y los vestidos. La presencia de estas carteras respondió a una categoría cada vez más visible en la estrategia de la firma, que sumó líneas de marroquinería y accesorios a partir de su expansión inicial.

El desfile reunió 44 salidas y desarrolló una idea de mayor ligereza, con tejidos livianos, pantalones más estrechos en algunas propuestas, camisas de popelina y prendas de punto fino. También se destacaron vestidos plisados y abrigos de tafetán con volúmenes amplios.

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La presentación tuvo lugar en La Conciergerie, antigua prisión real donde estuvo recluida María Antonieta. (REUTERS/Tom Nicholson)

El desfile se realizó en La Conciergerie, antigua sede real y prisión durante la Revolución francesa, donde María Antonieta estuvo recluida antes de su ejecución. Las filas de invitados iluminadas por velas acompañaron una puesta que acentuó las líneas arquitectónicas del lugar y dio un marco histórico a una colección centrada en el desplazamiento del cuerpo.

La elección del escenario dialogó con la evolución de la firma. Tras debutar en Nueva York en septiembre de 2008 y celebrar su décimo aniversario con un desfile en Londres, la marca trasladó sus presentaciones a París en 2022. El paso por las tres ciudades refleja un recorrido que dejó atrás la etiqueta de proyecto de celebridad para consolidarse dentro del calendario internacional.

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La colección primavera-verano 2027 permanecerá como una nueva prueba de ese recorrido: Victoria Beckham llevó al cierre un traje que resumió su propuesta, mientras David Beckham sostuvo desde la primera fila un código sartorial más clásico.