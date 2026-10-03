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¿Hay alerta por tormenta? 5 acciones para prevenir daños en la casa

Especialistas señalan los lugares que conviene revisar con anticipación, desde las canaletas hasta el portón del garaje, para evitar filtraciones, roturas y problemas que pueden agravarse con el correr de las horas

Ilustración de una mujer arrodillada que ubica una toalla enrollada junto a la puerta para detener el agua que entra por la tormenta.
La preparación anticipada de la vivienda reduce los riesgos durante una tormenta. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Preparar la vivienda antes de una tormenta puede reducir riesgos asociados al viento, lluvia y cortes de energía. Las tareas deben hacerse con anticipación y sin subir a techos ni usar escaleras cuando el tiempo ya es adverso.

Una guía publicada por Good Housekeeping, sitio especializado en tareas domésticas, propone revisar cinco puntos de la casa. Sus recomendaciones coinciden con pautas de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC) para reducir daños durante ciclones y tormentas intensas.

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Infografía explicativa con ilustraciones sobre la preparación del hogar ante una tormenta y el logotipo de Infobae en la parte inferior.
El agua, los alimentos, la medicación y los documentos deben protegerse de la humedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Desconectar los aparatos reduce el riesgo de daños por sobretensiones

enchufe, electrodomesticos
Los aparatos eléctricos deben desconectarse antes de posibles sobretensiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los rayos y líneas eléctricas dañadas pueden provocar picos de tensión en la instalación doméstica. Antes de que comience el episodio, conviene desenchufar equipos electrónicos y aparatos que producen calor, siempre que sea seguro hacerlo. La prioridad debe ser evitar toda manipulación eléctrica si hay agua, cables caídos o indicaciones de las autoridades.

La IFRC aconseja desconectar los aparatos eléctricos ante tormentas eléctricas y mantenerse alejado del agua corriente. También recomienda seguir los avisos oficiales y disponer de radio, linterna y baterías para afrontar un posible corte de suministro.

2. Guardar los objetos sueltos evita que el viento los convierta en proyectiles

Patio exterior luminoso con paredes cubiertas de plantas. Mesa verde plegable con sillas, botella de agua y aperitivos. Un sofá con cojines y plantas en macetas.
Los objetos sueltos del exterior pueden convertirse en proyectiles con vientos intensos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mobiliario exterior liviano, juguetes, herramientas de jardín y otros elementos móviles deben guardarse bajo techo o asegurarse antes de que aumente el viento. La medida disminuye la posibilidad de que esos objetos golpeen ventanas, vehículos o personas.

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La recomendación de retirar objetos expuestos figura también en la guía de la IFRC sobre ciclones, que indica llevar al interior cualquier artículo que pueda salir despedido. El mismo documento aconseja revisar árboles y ramas cercanos a la vivienda, ya que podrían caer sobre la estructura.

3. Cerrar y asegurar puertas y ventanas limita la entrada de viento y lluvia

Primer plano de dos antebrazos y manos abriendo una ventana blanca. Se ven un picaporte, un anillo, una pulsera, cortinas claras y vegetación exterior
Las puertas y ventanas deben permanecer cerradas y aseguradas durante el temporal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante un evento de viento fuerte, dejar ventanas entreabiertas no constituye una medida de protección. Por el contrario, permite el ingreso de agua y ráfagas que pueden agravar los daños internos.

Las puertas y ventanas deben permanecer cerradas y aseguradas. Si la vivienda ya cuenta con protecciones exteriores, deben colocarse antes del deterioro de las condiciones meteorológicas.

La IFRC señala que las personas que no reciban una orden de evacuación deben asegurar las puertas exteriores, cerrar las interiores y alejarse de ventanas, tragaluces y accesos. Una orden de evacuación debe cumplirse de inmediato, por encima de cualquier tarea pendiente en la casa.

4. Revisar canaletas y bajantes ayuda a desviar el agua de los cimientos

Manos con guantes negros sobre una alcantarilla metálica obstruida por hojas secas, agua turbia, barro y basura como una tapa azul y una bolsa.
Las canaletas limpias favorecen el desvío del agua lejos de los cimientos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una inspección desde el suelo permite detectar hojas, residuos, uniones sueltas o bajantes desconectados. Limpiar las obstrucciones y corregir fallas menores antes de la lluvia puede favorecer el drenaje y evitar que el agua se acumule junto a paredes y cimientos.

No obstante, esta revisión debe hacerse antes de que llegue la tormenta. Subir al techo o escalera en medio de lluvia, ráfagas o actividad eléctrica añade un riesgo innecesario.

La guía técnica de la IFRC incluye limpiar las canaletas y reparar los bajantes flojos entre las acciones de mantenimiento previas a la temporada de tormentas.

5. Asegurar el portón del garaje protege una abertura vulnerable al viento

Un coche clásico blanco con capota roja se ve parcialmente dentro de un garaje de piedra con arco, puertas de madera abiertas y vegetación exuberante a los lados.
El portón del garaje requiere un cierre firme ante ráfagas fuertes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su superficie, el portón del garaje puede recibir una presión considerable durante ráfagas intensas. Cerrarlo y bloquearlo antes del fenómeno ayuda a mantener protegida esa abertura. Si el lugar está sujeto con frecuencia a vientos extremos, cualquier refuerzo permanente debe evaluarse con criterios técnicos y de acuerdo con las normas locales de construcción.

Además de estas cinco verificaciones, el hogar necesita un plan de emergencia: identificar rutas de salida, un punto de encuentro y los suministros esenciales. La IFRC recomienda mantener agua, alimentos, medicación y documentos importantes protegidos de la humedad, además de monitorear la información oficial. La seguridad personal e instrucciones de emergencia prevalecen sobre la protección de bienes materiales.

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