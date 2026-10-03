Ningún partido alcanza el 30 % de mujeres candidatas a las alcaldías para las elecciones de 2027 en El Salvador

El Tribunal Supremo Electoral es el encargado de la inscripción de las candidaturas para las elecciones. El ente colegiado realiza simulacros, previo a los comicios./ (TSE)

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La presencia de mujeres en las candidaturas definidas por los partidos políticos salvadoreños para las elecciones de 2027 fue baja en el ámbito municipal y limitada en el legislativo, según el monitoreo de elecciones internas de 2026 realizado por Acción Ciudadana.

Ningún partido con información suficiente alcanzó el 30 % de candidaturas femeninas a alcaldías, mientras que, en las postulaciones legislativas identificadas, seis institutos políticos llegaron o superaron ese porcentaje, aunque ninguno rebasó el 50 %.

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El informe, elaborado por el Centro de Monitoreo Político de Acción Ciudadana y publicado en septiembre, evaluó la transparencia y calidad democrática de las elecciones internas de 10 partidos: Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Nuevas Ideas, Frente Farabundo Martín para la Liberación Nacional (FMLN), Democracia Salvadoreña (DS), Fuerza Solidaria (FS), Fuerza Popular Solidaria (FPS), Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana), Partido Demócrata Cristiano (PDC), Partido de Concertación Nacional (PCN) y VAMOS.

En el caso de las candidaturas municipales, el estudio consideró únicamente a las personas postuladas para alcaldías. Los resultados reflejan una representación femenina reducida en todos los partidos sobre los que se pudo obtener información.

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Fuerza Solidaria registró el porcentaje más alto, con 25 % de mujeres; le siguieron Nuevas Ideas, con 23.3 %; ARENA, con 21.2 %; VAMOS, con 20 %; GANA, con 17.6 %; PCN, con 10 %; PDC, con 9.1 %, y FPS, que no presentó mujeres entre las candidaturas identificadas.

Seis institutos políticos alcanzaron o superaron el 30 % de participación femenina en sus postulaciones para la Asamblea Legislativa. /(Cortesía: Tribunal Supremo Electoral)

En DS y FMLN no fue posible medir la inclusión de mujeres en la elección municipal debido a la falta de información pública disponible. Acción Ciudadana advirtió que, en varios casos, los porcentajes se calcularon solo a partir de candidaturas localizadas en sitios web y redes sociales oficiales, por lo que deben interpretarse con cautela.

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La situación fue relativamente distinta en las candidaturas legislativas propietarias. Fuerza Solidaria alcanzó una participación femenina de 50 %, seguida por GANA, con 47.1 %, y el FMLN, con 44.4 %. También registraron niveles medios de inclusión el PCN, con 37 %; Nuevas Ideas, con 33.3 %, y VAMOS, con 31.7 %.

ARENA obtuvo 26.7 % de mujeres entre las candidaturas legislativas identificadas y el PDC, 25 %, ambos en el rango bajo de inclusividad establecido por el monitoreo. Para DS y FPS no hubo información suficiente que permitiera calcular el indicador. La metodología consideró como nivel alto una presencia superior al 50 %, media entre 30 % y 50 %, y baja cuando era igual o inferior al 30 %.

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Para la elección presidencial, ARENA ha presentado una fórmula integrada totalmente por mujeres, por lo que alcanzó 100 % de inclusividad. FMLN y Nuevas Ideas registraron 50 % de presencia femenina en sus respectivas fórmulas. Sin embargo, el informe no identificó candidaturas presidenciales oficiales de DS, FS, FPS, GANA y PDC; VAMOS anunció que no competiría en esa elección, mientras que la posible fórmula del PCN difundida por algunos medios no fue confirmada en sus canales institucionales.

El FMLN ha integrado a una mujer como candidata dentro de su fórmula presidencial para 2027. / (FMLN)

Además de la baja inclusión municipal, el monitoreo encontró deficiencias de transparencia en los procesos internos. El promedio de cumplimiento de los 10 partidos fue de 5.1 puntos sobre 18 posibles, equivalente a 28.3 %. Ninguna organización superó el 50 % de los criterios evaluados. ARENA y Nuevas Ideas obtuvieron las puntuaciones más altas, con 7.5 puntos cada uno, o 41.7 % de cumplimiento.

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La información estuvo más disponible en las etapas de convocatoria y planificación, con 56.4 % de cumplimiento, pero fue escasa respecto de las reglas internas, la participación de la militancia y la competencia electoral. El cumplimiento fue de apenas 5 % en marco normativo y reglas, y de 6.3 % en participación y competencia.

Acción Ciudadana señaló que no fue posible determinar el nivel de participación de la militancia en ninguno de los 10 partidos, debido a que no publicaron datos completos sobre sus padrones electorales ni el número de personas que votaron. Tampoco hubo información suficiente para comparar la competencia interna en todas las organizaciones.

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Para la entidad, la divulgación parcial de datos sobre candidaturas, votación y resultados limita el seguimiento ciudadano a procesos fundamentales para definir quiénes competirán en las elecciones de 2027.