Tendencias

Por qué descongelar la carne sobre una bandeja metálica entraña un riesgo para la salud

Especialistas y organismos sanitarios advierten sobre los cuidados necesarios antes de cocinar productos que estuvieron en el freezer

Ilustración en acuarela de una mano guardando carne cruda empaquetada en un refrigerador con frascos y recipientes.
Las autoridades sanitarias recomiendan descongelar la carne mediante métodos que mantengan controlada su temperatura. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Descongelar carne sobre una bandeja metálica puede reducir el tiempo necesario, pero dejar alimentos perecederos a temperatura ambiente incrementa el riesgo de proliferación de bacterias. La rapidez del método no reemplaza las pautas de seguridad alimentaria.

El metal acelera el descongelado, según una prueba comparativa

El aluminio y otros metales conducen el calor con mayor facilidad que materiales como la cerámica. Esa propiedad explica por qué una superficie metálica puede transferir al envase parte del calor del ambiente y ablandar antes un alimento congelado.

PUBLICIDAD

Infografía explicativa con ilustraciones de cortes de carne, un termómetro, una heladera, un cuenco con agua y un horno de microondas.
Una manipulación adecuada reduce el riesgo de proliferación bacteriana antes de cocinar los alimentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El redactor y editor gastronómico Mark Marino, analista colaborador del laboratorio de cocina de Good Housekeeping, comparó dos porciones de 454 gramos de carne vacuna molida congelada: una colocada sobre una bandeja de aluminio sin recubrimiento y otra sobre un plato de cerámica. El ensayo se realizó sobre una mesada a 23 °C (73 °F), con mediciones de la temperatura superficial cada 30 minutos.

La porción ubicada sobre el metal llegó al punto en que una sonda podía introducirse en el centro 90 minutos antes que la colocada sobre cerámica, según relató Marino. La comparación muestra el efecto de la conductividad, aunque no valida el procedimiento como una práctica segura.

PUBLICIDAD

Manos de una persona sacando una bandeja de aluminio con filetes de carne roja y salchichas del compartimento congelado de un refrigerador moderno.
El aluminio transmite el calor con mayor rapidez que la cerámica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La temperatura ambiente puede dejar la superficie en una franja de riesgo

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) advierte que los alimentos perecederos no deben descongelarse sobre la mesada. La entidad señala que las bacterias pueden multiplicarse rápidamente cuando la comida permanece entre 4℃ y 60℃ (40℉ y 140℉), rango que denomina “zona de peligro”.

En la prueba difundida por el medio, ambas porciones permanecieron fuera de refrigeración al menos tres horas y superaron los 4℃ cuando terminó el descongelado.

descongelar carne
El agua fría permite descongelar alimentos dentro de un envase impermeable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dato es relevante porque el centro aún puede conservar partes congeladas mientras las capas externas ya alcanzan temperaturas que favorecen el crecimiento bacteriano.

La FDA recomienda refrigerar o congelar la carne, aves, huevos, productos del mar y otros alimentos perecederos dentro de las dos horas posteriores a su compra o cocción. Si la temperatura ambiente supera los 32℃ (90℉), ese plazo se reduce a una hora, según su guía.

Primer plano de una mano sacando una bandeja de carne congelada y envasada de un congelador con otros alimentos almacenados.
La heladera mantiene la carne a una temperatura controlada durante el descongelado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Heladera, agua fría y microondas son los métodos recomendados

Las autoridades sanitarias reconocen tres opciones para descongelar carne sin dejarla sobre la mesada:

  • En la heladera, a 4℃ (40℉) o menos. Es el procedimiento que requiere más planificación, pero mantiene el alimento a una temperatura controlada.
  • En agua fría, dentro de un envase o bolsa impermeable. El agua debe mantenerse fría y cambiarse cada 30 minutos si no corre de forma continua.
  • En el microondas, solo si la carne se cocinará de inmediato, ya que algunas zonas pueden empezar a cocinarse durante el proceso.

El Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria del Departamento de Agricultura de Estados Unidos también establece que los alimentos descongelados en agua fría o en microondas deben cocinarse inmediatamente después. La razón es que esos métodos pueden elevar con rapidez la temperatura de partes del producto.

Bloque de carne picada cruda en un plato marrón sobre el plato giratorio de un microondas blanco con la puerta abierta y la luz interior encendida.
El microondas exige cocinar la carne inmediatamente después del descongelado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cocción posterior debe alcanzar una temperatura segura

La descongelación es solo una etapa del manejo seguro. La FDA indica que el color y la textura no permiten determinar si una carne está correctamente cocida. Para ello aconseja usar un termómetro. En el caso de la carne molida, la guía fija una temperatura interna mínima de 71℃ (160℉).

Mantener la cadena de frío, evitar la descongelación sobre superficies a temperatura ambiente y cocinar el alimento tras los métodos rápidos son medidas complementarias.

El experimento citado permite observar que el metal acelera el cambio de estado, pero las recomendaciones sanitarias priorizan que la carne no permanezca en condiciones que faciliten la multiplicación de bacterias.

Temas Relacionados

Seguridad alimentariaCarneDescongelarCarnesHeladeraFreezerNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La explicación psicológica detrás de las ganas de redecorar sin parar

Cambios pequeños pueden desencadenar una revisión completa del ambiente, incluso cuando los elementos existentes conservan su utilidad

La explicación psicológica detrás de las ganas de redecorar sin parar

Compartir la vida pero no la cama: cuándo el “divorcio del sueño” puede ayudar a la pareja

Especialistas sostienen que priorizar el descanso individual puede reducir tensiones vinculadas con las noches interrumpidas

Compartir la vida pero no la cama: cuándo el “divorcio del sueño” puede ayudar a la pareja

Los 9 objetos que no deberían quedar encima de la heladera, según especialistas

La distribución del almacenamiento doméstico puede ayudar a conservar mejor los alimentos y prevenir caídas o daños materiales

Los 9 objetos que no deberían quedar encima de la heladera, según especialistas

Oasis imposibles: 7 joyas verdes que florecen en medio del desierto absoluto

Lagunas turquesas, manantiales termales y palmerales milenarios desafían la aridez en rincones del planeta donde la vida encontró la forma de sobrevivir

Oasis imposibles: 7 joyas verdes que florecen en medio del desierto absoluto

Casa FOA celebra 41 años con una edición que transforma el histórico Palacio Molina

La muestra reúne 42 intervenciones de arquitectura y diseño interior en la antigua fábrica Alpargatas de Barracas, bajo el concepto de “Alquimia

Casa FOA celebra 41 años con una edición que transforma el histórico Palacio Molina

DEPORTES

Argentina vs. Burkina Faso, el segundo amistoso tras el Mundial: hora, TV y los interrogantes sobre el partido

Argentina vs. Burkina Faso, el segundo amistoso tras el Mundial: hora, TV y los interrogantes sobre el partido

Subasta histórica: vendieron una camiseta de Michael Jordan en una cifra millonaria y estableció un nuevo récord

Franco Colapinto reveló el plan de Alpine y se mostró optimista antes del Gran Premio de Baréin

Producto de la penalización, Franco Colapinto largará 21° en el Gran Premio de Baréin en Malasia por la Fórmula 1: Max Verstappen se quedó con la pole

Más tecnología, nuevas facultades para el VAR y controles contra las pérdidas de tiempo: los cambios que analizan en el fútbol

TELESHOW

Crónica de un día de rodaje con Wanda Nara: risas, confesiones y el desafío de convertirse en actriz

Crónica de un día de rodaje con Wanda Nara: risas, confesiones y el desafío de convertirse en actriz

Silvia Pérez: "Siempre voy a ser una chica Olmedo, hasta el último día de mi vida"

Fabiana Liuzzi habló a fondo de su hijo y abrió su corazón: “Tony avanza por el padre y la madre que tiene”

Mario Pergolini tuvo que frenar su programa al distraerse con el look de un espectador: "¿Te podemos tocar?"

La dura promesa de Luck Ra luego de tener su peor día en MasterChef: "Me falta amor"

INFOBAE AMÉRICA

Roger Mariaca: ascenso, poder y la vertiginosa caída del fiscal general de Bolivia acusado de vínculos con el narco

Roger Mariaca: ascenso, poder y la vertiginosa caída del fiscal general de Bolivia acusado de vínculos con el narco

La dictadura de Corea del Norte dijo que la prueba de un misil balístico incluyó el uso de inteligencia artificial

En medio de las tensiones con Corea del Sur por las minas fronterizas, el régimen de Kim Jong-un lanzó un misil balístico al mar de Japón

La Fiscalía emiratí confirmó que el copiloto de Flydubai quería cometer un “acto terrorista”

¿Qué ocurre con la fecha de las elecciones presidenciales en Venezuela?