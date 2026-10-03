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El pedido de Abel Pintos que sorprendió a Guido Kaczka: “Necesito renovarlos”

Durante la presentación de Es mi sueño, el jurado mantuvo un divertido intercambio con el conductor y el público

El jurado le confesó una de sus obsesiones al conductor, en una divertida presentación de Es mi sueño
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Más allá de un programa de talentos y oportunidades, Es mi sueño presenta algunos momentos fuera de la rutina que ayudan a distender las tenstiones. Entre una presentación y otra, las charlas entre el jurado y los participantes suelen derivar en anécdotas personales que no tienen relación directa con la competencia, pero que terminan por mostrar otra faceta de los protagonistas. Eso fue lo que ocurrió en la última emisión, cuando Abel Pintos le pidió al público que lo acompañara con el clásico gesto del corazón con las dos manos unidas, lo que derivó en una serie de confesiones a Guido Kaczka.

El conductor fue quien primero notó la coincidencia entre el gesto del bahiense con el público en relación al emoji popular en la aplicación de mensajería. “¿Hay en WhatsApp uno así?”, preguntó Kaczka. Pintos confirmó que ese emoji de corazón es “de los que más uso” y agregó: “Porque me identifica”. El conductor retomó la idea y le dijo “es un poco tuyo”, a lo que el cantante respondió “me representa”.

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Kaczka quiso precisar el dato y le preguntó directamente cuál era el emoji que más enviaba por WhatsApp. “Ese”, respondió Pintos sin dudar. La conversación continuó cuando el cantante mencionó su gusto por los stickers y señaló: “A propósito, necesito renovar stickers. Hoy me di cuenta... ¿Quién tiene buenos stickers?”, se preguntó, haciendo participar al público.

Hombre calvo con anteojos, barba y saco oscuro hace un corazón con las manos en un escenario iluminado con luces azules.
Abel Pintos contó cuál es el emoji que más usa (Capura TV)

Kaczka le consultó entonces de qué manera se consiguen los stickers, y Pintos explicó el mecanismo: “Pidiéndolos”. Ante la repregunta del conductor sobre si se piden “en la calle”, el cantante aclaró el sistema real de intercambio: “Los stickers se mandan por teléfono. También podés crearlo vos de una foto graciosa”.

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Consultado sobre cuál es el sticker que más utiliza, Pintos llenó el estudio de ternura con su respuesta. “Uno de Rosarito, de mi hija más chiquita”, contó. Al pedirle Kaczka que describiera la escena, el cantante detalló: “Hace que está así, mirando de costado”, mientras actuaba con su rostro el gesto de la pequeña.

El conductor celebró la descripción con un “son geniales”, frase que Pintos repitió para reafirmar su entusiasmo por este tipo de recursos digitales. En ese punto, el cantante volvió sobre la necesidad que había planteado y retomó el intercambio con una nueva mención a la falta de variedad en su colección: “Necesito renovar, porque ya siento que me quedo sin palabras”. Kaczka, entre risas, apeló a los integrantes del programa: “Acá está lleno de stickers”, y Pintos cerró redoblando la apuesta: “Acá somos un sticker constante”.

El dúo con Ángela Leiva que emocionó al jurado

Angela Leiva y Abel PIntos cantan "Oncemil" en Es mi sueño (Video: El Trece)

Pintos también protagonizó otro momento recordado del programa junto a su compañera de jurado Ángela Leiva, cuando ambos interpretaron juntos “Oncemil” en el escenario de Es mi sueño.

Para la cantante de cumbia, se trató de un deseo cumplido después de años de admiración por el folclorista: “Cuando salió esa canción, yo grabé una versión tipo cover en un estudio. Tanto mi familia como mis amigos, que me conocen de toda la vida, esperaron mucho este momento. Gracias, de verdad”, confesó, visiblemente emocionada.

La presentación recibió el respaldo unánime del jurado, con la palanca verde activada por Joaquín Levinton, Carlos Baute y el propio Kaczka, quien resumió el clima de la noche con una frase breve: “Qué lindo, gracias. Qué noche”. La colaboración se venía anticipando durante las emisiones previas, generando expectativa y especulaciones sobre el repertorio elegido y la dinámica que mostrarían en vivo. La respuesta superó las previsiones, tanto por la calidad interpretativa como por la carga emocional que transmitieron.

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