3 cuidados de primavera para las plantas de interior con brotes nuevos

La primavera permite revisar el drenaje y el espacio disponible en la maceta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La aparición de hojas o tallos nuevos indica que una planta de interior entra en una etapa de mayor actividad. Ese crecimiento requiere revisar la luz, riego y estado del follaje antes de aplicar cambios de rutina.

La respuesta no debe ser idéntica para todas las especies. Cactus y suculentas, por ejemplo, toleran que el sustrato se seque entre riegos, mientras que otros ejemplares necesitan conservar una humedad más constante.

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La Real Sociedad de Horticultura del Reino Unido (RHS) recomienda conocer las exigencias particulares de cada planta y comprobar sus condiciones reales, en vez de regarla con una frecuencia fija.

El cambio de estación invita a adaptar los cuidados de las plantas de interior según sus necesidades particulares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La botánica Halina Shamshur, citada en un artículo de Homes and Gardens, señala que los brotes nuevos permiten reconocer el inicio de un período de crecimiento activo. A partir de esa señal, propone atender tres aspectos:

Una exposición adecuada

El control de la humedad del sustrato

La eliminación selectiva de tejido deteriorado

1. Más luz puede impulsar el crecimiento, pero sol directo puede dañar hojas jóvenes

La luz debe ajustarse gradualmente según las necesidades de cada especie. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La luz sostiene la fotosíntesis, el proceso por el que las plantas producen la energía que necesitan para crecer. Al salir de los meses con menor disponibilidad de luz natural, puede ser oportuno acercar algunas macetas a una ventana o mejorar la iluminación del ambiente. El cambio, sin embargo, debe ser gradual.

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La institución advierte que la luz solar intensa que atraviesa un vidrio puede dejar áreas marrones en especies sensibles. Por eso, los ejemplares que requieren mayor exposición pueden adaptarse de manera progresiva a una ubicación más clara, mientras que las plantas de sombra o de iluminación indirecta deben mantenerse fuera de los rayos directos.

El sol directo puede dañar las hojas jóvenes de las plantas sensibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al observar una planta conviene buscar señales concretas:

Tallos largos y débiles, hojas pálidas o escasa floración pueden asociarse con luz insuficiente.

Manchas marrones, aspecto decolorado o bordes secos pueden revelar exceso de exposición.

El polvo sobre las hojas reduce la luz que alcanza su superficie, por lo que retirarlo con cuidado facilita el aprovechamiento lumínico.

Estas pautas forman parte de la guía de la RHS sobre el cuidado de plantas de interior, que insiste en ajustar la ubicación según las necesidades de cada especie y no según una regla única.

2. Aumento de temperatura obliga a controlar la humedad antes de regar

La humedad del sustrato determina cuándo una planta necesita riego. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el crecimiento activo, algunas plantas consumen agua con más rapidez que en invierno. Aun así, aumentar el riego de forma automática puede provocar problemas en las raíces. El estado del sustrato, temperatura de la habitación, tamaño de la maceta y especie determinan con qué frecuencia hace falta aportar agua.

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Shamshur recomienda revisar la humedad del sustrato y evitar cambios bruscos. La institución coincide en que conviene comprobar si la maceta realmente necesita agua, en lugar de regarla de forma rutinaria. Una forma sencilla consiste en introducir un dedo unos centímetros en la tierra para percibir si todavía está húmeda o ya se secó.

El exceso de agua puede provocar raíces oscuras, moho y hojas amarillas. (Imagen ilustrativa Infobae)

El exceso de agua puede confundirse con la falta de riego porque ambos problemas causan marchitez. De acuerdo con la guía de la RHS para cultivar plantas de interior, las raíces necesitan aire y una maceta debe contar con orificios de drenaje. Si permanece agua acumulada en el plato, hay que retirarla tras el riego.

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Hojas amarillas que caen, tallos blandos, moho o raíces oscuras figuran entre las señales que la institución asocia con un riego excesivo. En cambio, hojas decaídas, bordes marrones y secos o flores que se marchitan pronto pueden indicar falta de agua. Ninguno de esos indicios reemplaza las necesidades específicas de la especie.

3. Quitar partes secas ayuda a concentrar el cuidado en follaje sano

La poda selectiva elimina las partes secas sin afectar el follaje sano. (Imagen ilustrativa Infobae)

El final del invierno puede dejar hojas amarillas, completamente marrones o tallos débiles. Shamshur recomienda retirar ese material mediante una poda selectiva, con herramientas limpias y afiladas. La operación debe limitarse a las partes que no se recuperarán, sin eliminar indiscriminadamente el follaje verde.

La institución aconseja cortar las hojas con moho, marchitas, por completo amarillas o marrones. También advierte que conservar las hojas predominantemente verdes hasta que surja una nueva tanda puede evitar demoras en la recuperación. La poda debe responder al estado de cada hoja y no a una proporción fija a todas las plantas.

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Las herramientas limpias y afiladas favorecen una poda más segura

En especies que desarrollan tallos largos y poco densos, la poda puede favorecer una forma más compacta si se realiza en el momento adecuado. La entidad británica indica que varias plantas de interior admiten recortes durante la primavera para estimular nuevos brotes, pero no presenta esa práctica como indicación universal.

Junto con luz, agua y poda, el período de crecimiento permite evaluar si la maceta conserva drenaje y espacio suficientes. Si el crecimiento se detiene y las raíces ocupan el recipiente, el trasplante puede requerirse en primavera, según la orientación de la RHS sobre plantas de interior.