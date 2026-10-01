Cómo quitar las manchas rosas de la ducha y evitar que reaparezcan

Las manchas rosas en las juntas de la ducha suelen estar vinculadas con la bacteria Serratia marcescens (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una línea rosada entre los azulejos puede aparecer casi de un día para otro y cambiar el aspecto de toda la ducha. Aunque suele confundirse con moho, las manchas rosas en las juntas responden, por lo general, a la presencia de una bacteria que encuentra en el baño un ambiente favorable por la humedad, el jabón y el agua que queda sobre las superficies.

La clave está en actuar apenas surge la decoloración. Una limpieza puntual permite quitarla y, sobre todo, evitar que se extienda hacia la silicona antimoho, la cortina o las zonas menos visibles de la bañera.

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El color rosado que aparece en la junta de los azulejos, el sellador o los bordes de la bañera suele asociarse al moho. Sin embargo, la causa habitual es la bacteria Serratia marcescens.

Este microorganismo puede formar una película de aspecto viscoso y de tono rosa, anaranjado o rojizo. Se desarrolla con facilidad en lugares húmedos, cálidos y con restos de jabón, shampoo, acondicionador o productos de higiene. Por eso, las juntas de la ducha ofrecen condiciones propicias para su aparición.

La humedad, el calor y los restos de jabón favorecen la aparición de decoloración rosada en el baño Imagen Ilustrativa Infobae)

En personas sanas, esta bacteria por lo general no representa un riesgo importante. De todos modos, conviene eliminarla, ya que puede resultar problemática para quienes tienen el sistema inmunitario debilitado. Además, su presencia indica que la humedad permanece demasiado tiempo en el baño.

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La aparición de manchas rosas suele ser una señal de que hace falta reforzar la limpieza de la ducha y mejorar la ventilación después de bañarse.

Cómo eliminar las manchas rosas de las juntas de la ducha

Para retirar las manchas, el primer paso consiste en limpiar la zona apenas se detecta el problema. Cuanto más tiempo permanezca la bacteria en las juntas, más difícil puede resultar remover la decoloración.

Una opción es usar una solución de lavandina diluida en agua. Se puede aplicar sobre la junta afectada, dejarla actuar durante algunos minutos y frotar con un cepillo de cerdas firmes, pero que no dañe la superficie. Después, hay que enjuagar con abundante agua y secar la zona.

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Las juntas de los azulejos pueden retener agua y convertirse en un foco de acumulación de bacterias (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lavandina nunca debe mezclarse con otros productos de limpieza, en especial con amoníaco, alcohol o desinfectantes de composición desconocida. También es importante mantener el ambiente ventilado durante la limpieza y usar guantes para proteger la piel.

Si las manchas se concentran en sectores pequeños, se puede humedecer un paño o una esponja con la solución limpiadora y apoyarlo sobre la junta antes de frotar. En superficies más extensas, conviene trabajar por partes para evitar que el producto se seque antes de tiempo.

No alcanza con pasar un trapo sobre el color rosado. La limpieza debe llegar a la junta y al sellador, ya que allí pueden quedar residuos de jabón y humedad. Si la decoloración reaparece con frecuencia, puede ser necesario revisar el estado del sellado, porque las grietas o zonas gastadas retienen agua y facilitan la acumulación de microorganismos.

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Revisar la cortina y los rincones donde se acumula agua

Las juntas no siempre son el único lugar afectado. Cuando aparecen manchas rosas, también conviene revisar la cortina de baño, los bordes de la bañera, la puerta de la mampara, los desagües y los recipientes donde se apoyan los productos de higiene.

Limpiar las manchas apenas aparecen ayuda a evitar que se extiendan hacia el sellador y la bañera (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cortina de baño puede acumular humedad y residuos en su parte inferior. Si es lavable, una limpieza periódica en el lavarropas ayuda a quitar restos de jabón y evitar que el problema pase de una superficie a otra. Las cortinas plásticas o de materiales delicados requieren seguir las indicaciones del fabricante.

También es útil controlar las botellas de shampoo, jaboneras y estantes. El agua que queda debajo de estos objetos puede generar una capa pegajosa y convertirse en un punto de inicio para las manchas. Secar esas áreas forma parte de una rutina simple que reduce la necesidad de limpiezas más profundas.

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La ventilación ayuda a evitar que las juntas vuelvan a ponerse rosas

La forma más efectiva de prevenir el regreso de las manchas es reducir la humedad en el baño. Después de cada ducha, conviene encender el extractor o abrir una ventana para renovar el aire. El vapor puede quedar retenido durante horas en baños pequeños o con poca circulación, y las juntas absorben parte de esa humedad.

También sirve pasar un secavidrios o un paño por las paredes de azulejos y la mampara al terminar de bañarse. Esta medida lleva pocos minutos y evita que el agua se acumule junto con residuos de jabón.

La lavandina diluida en agua permite remover la decoloración de las juntas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro hábito útil es dejar la puerta de la ducha o la cortina parcialmente abierta una vez que termina el baño. De ese modo, el aire circula mejor y las superficies se secan antes. Si la cortina queda pegada contra la bañera, el agua puede quedar atrapada en los pliegues.

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Una limpieza semanal de los azulejos, la grifería y las juntas permite detectar manchas nuevas antes de que se instalen. No hace falta esperar a que el color rosa sea visible en toda la ducha: una revisión rápida de los bordes y esquinas suele alcanzar para identificar los primeros signos.

Abrir una ventana o encender el extractor después de bañarse reduce la humedad en el ambiente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener secas las superficies evita la acumulación de jabón y bacterias

La prevención no depende de un solo producto, sino de una rutina. Secar las superficies, ventilar el baño y limpiar los restos de jabón son tres medidas que reducen las condiciones que necesita la bacteria para crecer.

Cuando la ducha se usa varias veces por día, puede ser útil incorporar un limpiador apto para uso diario, siempre de acuerdo con las recomendaciones de cada superficie. Estos productos ayudan a remover residuos ligeros, aunque no reemplazan la limpieza semanal de las juntas.

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Si el tono rosado persiste pese a la limpieza frecuente o aparece acompañado por manchas oscuras, olor persistente o deterioro del sellador, conviene evaluar una limpieza más profunda y revisar si hay filtraciones. Mantener el baño seco después de cada uso sigue siendo la medida más práctica para que las juntas conserven su color original.