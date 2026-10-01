Dormitorios atemporales: 5 elementos que conviene revisar antes de redecorar por completo el ambiente

Un dormitorio atemporal combina funcionalidad, identidad y materiales duraderos sin depender de las tendencias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un dormitorio no necesita renovarse al ritmo de cada tendencia para conservar una apariencia vigente. La clave pasa por retirar recursos decorativos repetidos o impersonales y dar lugar a materiales, objetos y textiles que respondan al uso cotidiano de quien habita el ambiente.

Las diseñadoras Kanika Bakshi Khurana y Swati Goorha recomiendan no vaciar la habitación. Sino revisar qué elementos concentran estímulos, se duplican o convierten el espacio en una reproducción de catálogo. Para tomar decisiones sin reemplazar todo el mobiliario, las especialistas sugieren priorizar estos criterios:

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Conservar las piezas que tengan valor práctico o personal

Sumar contrastes de materiales antes que comprar juegos completos

Limitar los accesorios expuestos y rotarlos si se trata de objetos sentimentales

1. Carteles genéricos restan identidad al dormitorio

Los carteles genéricos restan personalidad y concentran la atención en las paredes del dormitorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las frases decorativas de gran formato y carteles con mensajes universales son uno de los primeros elementos que conviene retirar. Según Bakshi Khurana, estas piezas suelen imponer un foco visual que no aporta información sobre quienes usan la habitación y puede recargar las paredes.

Como reemplazo, la diseñadora propone incorporar obras de arte, fotografías, textiles, espejos o piezas reunidas con el tiempo. Si un letrero posee valor afectivo, la alternativa es llevarlo a una composición menor, en vez de ubicarlo como centro de la decoración.

La selección de elementos personales responde a un criterio simple: cada objeto debería cumplir una función visual o práctica.

2. Repetir textura de moda puede saturar el ambiente

La repetición de texturas de moda puede saturar el ambiente y reducir el contraste visual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bouclé, rejilla, frentes acanalados y otros acabados en tendencia pueden formar parte de un cuarto, pero su repetición en muebles, cabeceras y accesorios reduce el contraste. El problema no reside en conservar una pieza elegida por gusto, sino en extender el mismo recurso a toda la habitación.

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Bakshi Khurana aconseja equilibrar esas superficies con materiales como madera, lino, algodón o lana. La mezcla introduce variación táctil y visual sin exigir un cambio completo de muebles.

Un análisis sobre dormitorios modernos también señala la durabilidad de la madera, piedra y tejidos artesanales como base para espacios que no dependan de un acabado pasajero.

3. Ropa de cama con exceso de estampados pierde flexibilidad

Una ropa de cama equilibrada permite renovar los acentos del cuarto sin reemplazar todo el conjunto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cama concentra buena parte de la superficie visible de un dormitorio. Por eso, Goorha recomienda construir una base de materiales de calidad, con una apariencia orgánica y tonos neutros. Esa decisión permite modificar la habitación sin reemplazar todo el conjunto cuando cambian las preferencias.

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Los estampados pueden aparecer en una manta o en uno o dos almohadones, siempre que no se repitan en cada elemento textil del cuarto. El enfoque busca que el color y dibujo funcionen como acentos, no como una capa dominante.

Una forma de lograrlo es combinar una pieza de cama de base con almohadones de contraste para sumar interés sin sobrecargar la composición.

4. Accesorios pequeños acumulados se leen como desorden

La acumulación de accesorios pequeños limita el espacio libre y genera una sensación de desorden. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mesas de luz, cómodas y estantes suelen reunir recuerdos, velas, marcos, libros y figuras decorativas. Aunque cada objeto pueda tener valor individual, su acumulación reduce el espacio libre y dificulta que los materiales principales del dormitorio tengan presencia.

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“Los ambientes duraderos suelen dar tiempo para que los objetos o materiales respiren”, explicó Goorha. Su propuesta es exponer menos piezas a la vez y alternarlas de forma periódica cuando tengan una carga sentimental.

Esta medida no obliga a descartar recuerdos: plantea seleccionar qué queda a la vista y qué puede guardarse por un tiempo.

5. Simetría total puede dar una apariencia de exhibición

Una simetría menos rígida conserva el equilibrio visual y evita una apariencia de exhibición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El esquema de cama centrada con dos mesas de luz idénticas es habitual, pero Bakshi Khurana advierte que una composición demasiado uniforme puede hacer que el cuarto parezca armado para una exposición. La cuestión no es eliminar por norma una de las mesas, sino evitar que todos los elementos resulten equivalentes en forma, acabado y escala.

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Una opción es mantener ambos apoyos si hacen falta, con diseños que dialoguen entre sí sin ser iguales. También pueden variar las lámparas, los objetos de apoyo o los materiales.

El equilibrio visual no requiere duplicar cada decisión. La elección de piezas complementarias permite conservar la funcionalidad y evitar que el dormitorio quede condicionado por una única fórmula decorativa.