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9 objetos que conviene alejar del borde de la ventana, según expertas

Una ubicación adecuada permite cuidar pertenencias sensibles frente a cambios ambientales y contacto accidental con agua

Ilustración en acuarela de libros alineados y plantas en macetas sobre el alféizar de una ventana que da a un jardín con vegetación verde.
El alféizar expone algunos objetos cotidianos a la luz, el calor, la humedad y el contacto accidental con el agua. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El alféizar puede resolver una falta puntual de espacio, pero guardar allí objetos sensibles al calor, luz o humedad puede acortar su vida útil y, en algunos casos, crear riesgos de seguridad.

La exposición cambia según la orientación de la ventana y el clima, por lo que conviene reservar esa superficie para elementos que toleren esas variaciones.

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Olivia Parks y Wendy Trunz, organizadoras profesionales consultadas por Good Housekeeping, dieron detalles sobre cada uno de los objetos.

1. Las pilas

Vista de cerca de una gran pila de baterías de varios tamaños y colores sobre una superficie de madera, con el fondo ligeramente desenfocado.
Las pilas requieren un lugar seco, protegido del sol directo y alejado de materiales combustibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las pilas pequeñas suelen quedar a la vista para localizarlas con rapidez, pero Parks recomienda evitar el alféizar para estos objetos.

La Administración de Incendios de Estados Unidos, parte de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), indica que las baterías de ion-litio deben mantenerse a temperatura ambiente, lejos del sol directo y materiales combustibles. Un cajón o armario de servicio ofrece una alternativa protegida y accesible.

2. Las baterías externas

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las baterías externas pueden deteriorarse o aumentar sus riesgos cuando reciben calor y radiación solar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Parks también desaconseja dejar baterías externas junto a una ventana: el sol puede elevar la temperatura de esa zona y afectar el dispositivo.

La misma guía de la FEMA señala que el calor extremo y la luz solar directa elevan el riesgo asociado a las baterías de ion-litio. Conviene guardarlas en un cajón, una mesa de noche o un espacio seco donde no reciban radiación directa.

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3. Las fotografías

Primer plano de manos retirando una hoja con cuatro fotos impresas de una impresora blanca y negra sobre un escritorio de madera, con una cámara al fondo.
Las fotografías pierden calidad con la exposición acumulada a la luz, el calor y las salpicaduras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Exponer fotografías todos los días en un alféizar implica someterlas a luz, calor y posibles salpicaduras si la ventana queda abierta.

La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos advierte que el daño de la luz es acumulativo y que el calor acelera el deterioro de los materiales fotográficos. Parks propone conservar las imágenes importantes en álbumes o exhibirlas en una pared, estante o cómoda alejados de la luz directa.

4. Los relojes

Primer plano de un reloj despertador plateado iluminado en una mesa de noche de madera. Al fondo, una persona duerme en la cama con un vaso de agua y un libro.
Los relojes necesitan protección frente a los cambios de temperatura y la humedad que entra por la ventana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dejar un reloj en ese borde al final del día lo expone a altas temperaturas y, si entra lluvia, a humedad. Parks aconseja trasladarlo a un organizador de joyas, una caja para relojes, un armario o un cajón.

Esta precaución evita que el objeto quede en una superficie con condiciones cambiantes, especialmente cuando la ventana se abre con frecuencia.

5. Las velas

Primer plano de manos encendiendo una vela blanca en un recipiente de vidrio esmerilado con un fósforo, sobre una mesa de madera. Se ve humo de la llama.
Las velas pueden ablandarse, derretirse o deformarse cuando permanecen bajo el sol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La luz solar puede calentar el borde de una ventana hasta ablandar o derretir la cera y alterar la forma de una vela.

La recomendación de Parks es ubicarlas sobre una cómoda, mesa de noche, estante o mesa auxiliar que no reciba sol durante el día. Esa decisión separa el objeto de una fuente de calor que puede variar entre horas y estaciones.

6. El chocolate

El chocolate conserva mejor su textura cuando se mantiene lejos de las zonas cálidas y luminosas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
El chocolate conserva mejor su textura cuando se mantiene lejos de las zonas cálidas y luminosas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una fuente con chocolate junto a la ventana puede ablandarse o derretirse con rapidez si el área recibe sol, señaló Parks. Para mantenerlo disponible sin esa exposición, sugirió una encimera, una mesa auxiliar o una bandeja fuera de la trayectoria de la luz.

En el caso de otros alimentos que requieren frío, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos fija el refrigerador en 4°C o menos.

7. Los libros

Sofá seccional rojo con rayas, cojines verdes de cuadros, mesa de centro de madera, librería roja con libros, cuadros, lámpara de mesa, cesta de mimbre.
Los libros sufren decoloración, humedad y daños en sus páginas cuando se colocan junto al vidrio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Trunz alertó que los libros pueden desteñirse, sufrir humedad y terminar con páginas adheridas.

La Biblioteca del Congreso recomienda conservar libros y papeles lejos de la luz directa y de fuentes de agua. Sus pautas indican un ambiente limpio y con temperatura controlada. Un estante situado fuera de la ventana permite mantenerlos a mano sin esa exposición constante.

8. Los alimentos perecederos

Repisas de madera con frascos transparentes con alimentos, cestas tejidas, cuencos de cerámica y un mueble azul al fondo ante una ventana.
Los alimentos perecederos requieren almacenamiento según las condiciones de conservación indicadas en sus etiquetas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Trunz extiende la advertencia a alimentos perecederos, aceites y productos en frasco: el calor y la luz pueden acelerar su deterioro. Mientras que el frío cercano al vidrio también puede afectar algunos artículos.

La FDA recomienda refrigerar o congelar con rapidez los alimentos que lo requieren y no dejarlos a temperatura ambiente por más de dos horas, o una hora si supera los 32°C (90°F). La despensa, el armario o la heladera deben responder a las indicaciones de cada etiqueta.

9. Las obras de arte

Salón amplio con sofá blanco, dos butacas verdes y dos celestes, mesa de centro de madera, alfombra, varias obras de arte, estanterías y plantas. Grandes ventanales arqueados.
Las obras de arte se preservan mejor fuera de la luz solar directa, el calor y la humedad inestable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sol puede desteñir una obra y la humedad procedente de condensación o filtraciones puede dañarla, sostuvo Trunz, con especial atención a piezas realizadas con materiales sensibles.

El Instituto de Conservación de Museos de la Institución Smithsonian aconseja colgar las pinturas fuera de la luz solar directa, de fuentes de calor y ambientes con humedad inestable. Para obras pequeñas, una pared interior o una mesa alejada de la ventana reduce esas exposiciones.

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